Νεκρός πυροσβέστης στη Ρόδο: Έπεσε από μεγάλο ύψος ενώ βρισκόταν σε επιχείρηση διάσωσης 2 αναρριχητών

Τραγωδία σημειώθηκε στη Ρόδο την Τρίτη (22/9) με τον θάνατο πυροσβέστη που συμμετείχε σε επιχείρηση διάσωσης δύο αναρριχητών. Ο πυροσβέστης έχασε τη ζωή του πέφτοντας από μεγάλο ύψος, ενώ οι συνθήκες του δυστυχήματος παραμένουν αδιευκρίνιστες. Κλιμάκια της Πυροσβεστικής σπεύδουν στο σημείο για την ανάσυρση της σορού του άτυχου άνδρα.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τραγωδία σημειώθηκε στη Ρόδο την Τρίτη (22/9), όταν ένας πυροσβέστης πέθανε κατά τη διάρκεια επιχείρησης για τη διάσωση δύο αναρριχητών.
  • Ο πυροσβέστης έχασε τη ζωή του, πέφτοντας από μεγάλο ύψος, υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.
  • Ο άτυχος πυροσβέστης συμμετείχε σε επιχείρηση διάσωσης σε βραχώδη περιοχή, ενώ κλιμάκια της Πυροσβεστικής σπεύδουν για την ανάσυρση της σορού του.

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Τραγωδία σημειώθηκε στη Ρόδο την Τρίτη (22/9), όταν ένας πυροσβέστης πέθανε κατά τη διάρκεια επιχείρησης για τη διάσωση δύο αναρριχητών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο πυροσβέστης συμμετείχε στην επιχείρηση προσέγγισης και διάσωσης των δύο αναρριχητών, όταν, υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, έχασε τη ζωή του, πέφτοντας από μεγάλο ύψος.

Σύμφωνα στην ΕΡΤ, ο άτυχος πυροσβέστης που συμμετείχε σε επιχείρηση διάσωσης σε βραχώδη περιοχή. Στο σημείο σπεύδουν κλιμάκια της Πυροσβεστικής για να μπορέσουν να ανασύρουν τη σορό του.

Διατάχθηκε ΕΔΕ για τις συνθήκες θανάτου του πυροσβέστη

Με εντολή του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά, διατάχθηκε από τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ), με αντικείμενο την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών και των αιτίων του περιστατικού που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό πυροσβέστη, κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης στο φαράγγι της Σιδερίτισσας, στη Ρόδο.

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