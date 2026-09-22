Λατινοπούλου στον Realfm 97,8: Η Φωνή Λογικής έχει αυτόνομη πορεία και δεν ετεροκαθορίζεται – Τι είπε για την επανεμφάνιση Κασιδιάρη

Για την επίθεση που εξαπέλυσε στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν από το βήμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την άνοδο της Afd στη Γερμανία και την αποφυλάκιση του Ηλία Κασιδιάρη, μίλησε, μεταξύ άλλων, η ευρωβουλευτής και πρόεδρος της «Φωνής Λογικής» Αφροδίτη Λατινοπούλου στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου στον Realfm 97,8.

Η κ. Λατινοπούλου εξήγησε γιατί χαρακτήρισε «ρατσίστρια» με τους Ευρωπαίους, την πρόεδρο της Κομισιόν, αναφέροντας μεταξύ άλλων: «Κατ’ αρχάς λαϊκισμό αποκαλούν τις αλήθειες κάποιες ελίτ που απέχουν πάρα πολύ από τα προβλήματα του κόσμου και των πολιτών. Τα επιχειρήματα σχετικά με αυτήν την ομιλία είναι ότι πρέπει να μισεί κάποιος πάρα πολύ τους Ευρωπαίους για να εισάγει το Ισλαμαμπάντ και να γκετοποιεί τις γειτονιές τους. Πρέπει να μισεί πάρα πολύ τους Ευρωπαίους αγρότες και κτηνοτρόφους για να δολοφονεί τον πρωτογενή τομέα και την κτηνοτροφία με όλη αυτή τη γραφειοκρατία, με τη Μερκοσούρ, με τους φορολογικούς συντελεστές και όλα αυτά τα οποία έχει κάνει. Πρέπει να μισεί πάρα πολύ κάποιους Ευρωπαίους επιχειρηματίες για να εισάγει ακόμα μεγαλύτερη γραφειοκρατία, να κλείνει τη βιομηχανία και τα εργοστάσια και να γίνεται όλο και λιγότερη ανταγωνιστική η Ευρώπη απέναντι στην Κίνα. Πρέπει να μισεί κάποιος πάρα πολύ τους Ευρωπαίους πολίτες και την ευρωπαϊκή οικογένεια, όταν αντί να βοηθήσει το δημογραφικό και να βοηθήσει τους νέους γονείς, εισάγει νέους πληθυσμούς από το Αφγανιστάν και από το Πακιστάν και τους τροφοδοτεί με τα επιδόματα τα οποία προκύπτουν μέσα από τη φορολογία μας. Πρέπει να μισεί κάποιος πάρα πολύ τους Ευρωπαίους που αντί να βοηθήσει στο να υπάρχουν περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας, κλείνεται όλο και περισσότερο σε ένα σοσιαλιστικό οικονομικό μοντέλο στην Ευρώπη, με πολύ υψηλή αφαίμαξη και υψηλούς φορολογικούς συντελεστές, με αποτέλεσμα οι νέοι να μην μπορούν να βρουν καλές θέσεις εργασίας».

«Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είναι η καλύτερη μαθήτρια της Μέρκελ»

Όταν κλήθηκε να δώσει διευκρινίσεις σχετικά με τον ισχυρισμό της ότι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «εισάγει πληθυσμούς από το Αφγανιστάν», η κ. Λατινοπούλου χαρακτήρισε την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ως την «καλύτερη μαθήτρια της Μέρκελ» η οποία, όπως είπε, άνοιξε τα σύνορα και επιθυμούσε μια πολυπολιτισμική Ευρώπη, «γιατί δεν μας άρεσε η ευρωπαϊκή Ευρώπη και θέλαμε μια πακιστανική, μια ισλαμική Ευρώπη».

«Συνεχίζει πιστή στα χνάρια της δασκάλας της Μέρκελ η φον ντερ Λάιεν, να δημιουργεί μια γη επαγγελίας στην Ευρώπη, έτσι ώστε να έρχονται, να αιτούνται άσυλο, εισβολείς οι οποίοι πληρώνονται από τους δικούς μας φόρους. Για τους λαθρομετανάστες η Ευρώπη έχει γίνει με τις ευλογίες της φον ντερ Λάιεν -και πιο πριν της Μέρκελ- η γη της επαγγελίας.

Γιατί ξέρεις ότι θα έρθεις στην Ευρώπη και θα σου δώσουν σπίτι και επιδόματα, ότι θα γεννήσεις παιδιά και θα παίρνεις επιδόματα, ότι κανείς δεν θα σε ελέγχει, ότι θα κάνεις ό,τι θέλεις, ότι θα δημιουργείς παρεμπόριο κλπ και κανένας δεν θα σου πει τίποτα και φτάνεις στο σημείο ακόμα και να βγαίνεις να μαχαιρώνεις, να κάνεις τρομοκρατικά χτυπήματα, να βιάζεις, να εγκληματείς, γιατί έτσι έχεις συνηθίσεις στο Πακιστάν και στο Αφγανιστάν από όπου προέρχεσαι. Αυτή ήταν η κουλτούρα τους, αυτός ήταν ο φοβερός πολιτισμός τους» είπε η κ. Λατινοπούλου.

«Δυστυχώς δεν ελέγχονται όταν εισβάλλουν στις χώρες μας αν είναι μαχαιροβγάλτες, άρα λοιπόν ο καθένας μπορεί να θεωρήσει ότι είναι. Αν είχαμε σοβαρό κράτος θα μας επιβεβαίωνε ότι δεν είναι, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει στην Ελλάδα, ούτε στην Ευρώπη. Άρα λοιπόν δεν έχουμε ποινικό μητρώο όταν εισβάλλουν. Δεύτερον, σε αυτές τις χώρες οι γυναίκες έχουν αξία όση ένα σκαμπό, τα ΛΟΑΤΚΙ τα πετάνε από τις ταράτσες, βιάζουν και εγκληματούν ακόμα και εις βάρος ζώων. Έχουν ειπωθεί όλα αυτά ακόμα και μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με αποδείξεις, όλοι τα γνωρίζουν» συμπλήρωσε η πρόεδρος της Φωνής Λογικής.

Σχετικά με τους ΛΟΑΤΚΙ, διευκρίνισε (σ.σ. κατηγορεί την πρόεδρο της Κομισιόν για τα gay pride): «Είναι εντελώς διαφορετικό το να θέλεις να σταματήσει η επιβολή της ΛΟΑΤΚΙ παράνοιας στα σχολεία και στα παιδιά και εντελώς διαφορετικό, το να τους πετάνε από τις ταράτσες. Και μάλιστα οι ίδιοι οι οποίοι υποστηρίζουν τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, οι ίδιοι θέλουν και τους λαθρομετανάστες. Δεν μπορούμε να βγάλουμε λογική στην παράνοια της αριστεράς, αυτό είναι το μόνο βέβαιο, αλλά σίγουρα εγώ ανήκω σε αυτούς που λένε ότι πρέπει να επιτέλους να τηρούνται οι νόμοι για όλους. Από εκεί και πέρα, πρέπει να υπάρχουν κόκκινες γραμμές, όταν υπάρχει μία παράνοια η οποία με το ζόρι προσπαθεί να επιβληθεί στα μικρά παιδιά, τα οποία δεν έχουν την ικανότητα σε αυτή την αθώα παιδική ηλικία, να κρίνουν τι είναι το να προσπαθείς να τους μεταφέρεις ότι έχουν τέσσερις μπαμπάδες ή πέντε μαμάδες και δύο γλάστρες, και ότι αυτό είναι οικογένεια. Άρα αυτά που ειπώθηκαν από το βήμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι αλήθειες».

«Οι Γερμανοί επιλέγουν επιτέλους τι είναι που τους εκφράζει»

Στη συνέχεια, με αφορμή τις πρόσφατες εκλογές σε κρατίδια στη Γερμανία, η κ. Λατινοπούλου ρωτήθηκε εάν θα ψήφισε την AfD ή τους Χριστιανοδημοκράτες. «Δυστυχώς, αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, αυτό το οποίο αντιμετωπίζουμε και που δεκαετίες τώρα έχουν ανεχτεί οι Ευρωπαίοι πολίτες, είναι μια κατάσταση λαθροεισβολής και αδικίας εις βάρος τους. Άρα, αν ήμουν στη Γερμανία, θα είχα φτιάξει μια Φωνή Λογικής. Αυτό θα ήταν το αυτονόητο. Από εκεί και πέρα, οι Γερμανοί επιλέγουν επιτέλους τι είναι αυτό το οποίο τους εκφράζει περισσότερο. Το ίδιο θα κάνουν και οι Γάλλοι, όταν έρθει η περίοδος των εθνικών εκλογών» είπε αρχικά η κ. Λατινοπούλου.

«Στο Βερολίνο, το 82% των μουσουλμάνων ψηφίζουν αριστερά. Αυτό είναι τυχαίο; Τυχαίο είναι το ότι νομιμοποιούνται, παίρνουν χαρτιά και ψηφίζουν αριστερά κόμματα; Ψηφίζουν αυτούς οι οποίοι τους νομιμοποιούν. Τυχαία τους νομιμοποιούν και τους δίνουν χαρτιά όλοι αυτοί; Όλα αυτά τα οποία είπα στην ομιλία μου, είχαν τεράστια αποδοχή, η οποία δεν είχε προηγούμενο» συμπλήρωσε η πρόεδρος της Φωνής Λογικής.

«Δεν είναι ακροδεξιό το να θέλεις το καλό της χώρας σου. Επικίνδυνος είναι αυτός ο οποίος κρίνει ότι το να λες την αλήθεια και τη λογική, είναι επικίνδυνο για τη χώρα σου. Αυτός είναι ο επικίνδυνος πραγματικά, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και γενικότερα στη Δύση» συνέχισε.

Τι είπε για τον Ηλία Κασιδιάρη

Ερωτηθείσα κατά πόσο η αποφυλάκιση του Ηλία Κασιδιάρη επηρεάζει τις εξελίξεις στον χώρο δεξιά της ΝΔ και ωθεί πολιτικούς σχηματισμούς, όπως η Φωνή Λογικής, σε πιο σκληρές και ακροδεξιές θέσεις, προκειμένου να μην έχουν απώλειες, απάντησε: «Η Φωνή Λογικής δεν ετεροκαθορίζεται, δεν επηρεάζεται και δεν εξαρτάται από το τι κάνουν άλλοι. Έχουμε την αυτόνομη πορεία μας. Αυτές είναι οι θέσεις μας, απαράλλαχτες από την ίδρυση της Φωνής Λογικής έως σήμερα, και έτσι θα συνεχίσουν να είναι. Είμαστε το μόνο οικονομικά φιλελεύθερο κόμμα στην Ελλάδα, με οικονομικό φιλελεύθερο πρόγραμμα και μείωση των δαπανών του κράτους. Για το συμμάζεμα του κράτους που πρέπει να γίνει, κανείς άλλος δεν μιλάει».

«Άρα λοιπόν ούτε φοβόμαστε, ούτε επηρεαζόμαστε, ούτε θα αλλάξουμε κάτι, και προσωπικά εγώ ποτέ δεν ετεροκαθορίστηκα, έτσι ώστε να πω ότι κάτι έγινε και θα αλλάξω εξαιτίας κάποιου άλλου. Αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα είναι πολύ συγκεκριμένο, δηλαδή έχουμε χώρες, όπως η Κίνα και άλλες, εκτός Ευρώπης, οι οποίες τρέχουν με άλματα οικονομικά και τεχνολογικά, και στην Ελλάδα δυστυχώς αναλωνόμαστε σε συζητήσεις περί πολιτικής ανάλυσης και για το ποιος θα κάνει κόμμα και αυτό το πράγμα συνεχίζεται εδώ και χρόνια. Όλο αυτό είναι μια συζήτηση η οποία δυστυχώς μονοπωλεί στην επικαιρότητα, αντί να συζητάμε για τις υψηλές τιμές στη βενζίνη και τα πραγματικά προβλήματα τα οποία απασχολούν τον Έλληνα. Δηλαδή, ζούμε σε ένα déjà vu, μονίμως, των ίδιων συζητήσεων, χωρίς αυτές να δίνουν καμία πρακτική λύση στο ότι σήμερα εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες θα σταματήσουν στο βενζινάδικο, θα δουν την τιμή στα 2.20 και το 70% της τιμής θα πάει στις τσέπες του Μητσοτάκη. Αυτή είναι η πραγματικότητα» πρόσθεσε η κ. Λατινοπούλου που κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιλέγει να κρατήσει σε υψηλά επίπεδα τον ΕΦΚ στα καύσιμα.

Τι είπε για τον ΕΦΚ στα καύσιμα

«Αυτός έχει το καρπούζι, αυτός έχει το μαχαίρι και επιλέγει, από τη μία, να κρατάει πολύ ψηλά τους φορολογικούς συντελεστές και το ΦΠΑ, και ταυτόχρονα διατηρεί τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, που άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν μειώσει αυτή την περίοδο. Μιλάμε για την Ιταλία, την Πορτογαλία, την Ισπανία, την Κροατία. Είμαστε από τις χώρες με την υψηλότερη τιμή της βενζίνης. Την ώρα που στην Ευρώπη έχουμε πολύ χαμηλότερες τιμές της βενζίνης, στη Βουλγαρία 1,34 ευρώ, στην Ιταλία 1,36 ευρώ, στην Ισπανία 1,38 ευρώ, εμείς είμαστε στα 2,20 ευρώ και στα νησιά στα 2,40 ευρώ. Αντί να ασχολούμαστε με το πώς θα πρέπει να μειωθεί, έως και να καταργηθεί ο ΕΦΚ στα καύσιμα, ο Μητσοτάκης επιλέγει να τον κρατάει ψηλά, να πολλαπλασιάζει με το ΦΠΑ και μετά, αυτά τα οποία βγάζει, να αποφασίζει πού θα μοιράσει. Και πάλι θα μοιράσει στα δικά του εκλογικά κοινά, ώστε να τον ψηφίσουν, δηλαδή στο δημόσιο τομέα και στους συνταξιούχους, παρατώντας εντελώς τη νέα γενιά και τις νέες οικογένειες», κατέληξε η πρόεδρος της Φωνής Λογικής.