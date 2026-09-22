Η καλή είδηση της ημέρας: Αποσωληνώθηκε το βρέφος στο Ηράκλειο το οποίο είχε εγκεφαλική αιμορραγία – Το είχε χτυπήσει η μάνα του

Η κατάσταση της υγείας του βρέφους που είχε μεταφερθεί από τα Χανιά και νοσηλευτεί στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Νεογνών του Βενιζέλειου Νοσοκομείου στο Ηράκλειο είναι βελτιωμένη, με το νεογνό να έχει αποσωληνωθεί και να νοσηλεύεται πλέον στη Μονάδα Νεογνών. Η 18χρονη μητέρα, η οποία φέρεται να παραδέχθηκε ότι χτύπησε το βρέφος, συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, αντιμετωπίζοντας ποινική δίωξη για ενδοοικογενειακή βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη. Το βρέφος παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του.

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βρέφος
Φωτογραφία: Unsplash
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η καλή είδηση της ημέρας έρχεται από την Κρήτη καθώς είναι βελτιωμένη η κατάσταση της υγείας του βρέφους που είχε νοσηλευτεί στη ΜΕΘ Νεογνών. Το μωράκι έχει αποσωληνωθεί και πλέον νοσηλεύεται στη Μονάδα Νεογνών του Βενιζέλειου.
  • Η υπόθεση ξεκίνησε όταν η 18χρονη μητέρα μετέφερε το 17 ημερών βρέφος στο νοσοκομείο, με τους γιατρούς να διαπιστώνουν εγκεφαλική αιμορραγία. Η μητέρα φέρεται να παραδέχθηκε ότι χτύπησε το βρέφος.
  • Η 18χρονη μητέρα συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων η απαγόρευση προσέγγισης του βρέφους και η υποχρέωση ψυχολογικής υποστήριξης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η καλή είδηση της ημέρας έρχεται από την Κρήτη καθώς είναι βελτιωμένη η κατάσταση της υγείας του βρέφους που είχε μεταφερθεί από τα Χανιά και είχε και νοσηλευτεί στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Νεογνών του Βενιζέλειου Νοσοκομείου στο Ηράκλειο, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του.

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Σύμφωνα με τον διοικητή του νοσοκομείου, με τον οποίο επικοινώνησε το neakriti.gr, η κατάσταση του βρέφους παρουσιάζει σταθερή βελτίωση.

Μάλιστα, από τη Δευτέρα το νεογνό έχει αποσωληνωθεί και πλέον νοσηλεύεται στη Μονάδα Νεογνών του Βενιζέλειου Νοσοκομείου. Εκεί παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του.

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Η διακομιδή από τα Χανιά στο Ηράκλειο

Η υπόθεση ξεκίνησε το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου, όταν η 18χρονη μητέρα μετέφερε το μόλις 17 ημερών παιδί της στο Νοσοκομείο Χανίων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, η νεαρή μητέρα φέρεται αρχικά να ανέφερε στους γιατρούς ότι το βρέφος είχε πέσει από τα χέρια της και είχε τραυματιστεί.

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Ωστόσο, κατά τη διάρκεια των ιατρικών εξετάσεων, οι γιατροί διαπίστωσαν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ότι το νεογνό έφερε εγκεφαλική αιμορραγία και θλάση.

Η σοβαρότητα της κατάστασής του οδήγησε στην απόφαση για άμεση διακομιδή του στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, προκειμένου να νοσηλευτεί στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Νεογνών.

Κατά τη διάρκεια της διακομιδής, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το βρέφος φέρεται να παρουσίασε και σπασμούς, γεγονός που προκάλεσε επιπλέον ανησυχία για την κατάσταση της υγείας του.

Η σύλληψη της 18χρονης

Μετά τα ευρήματα των γιατρών και την εικόνα που παρουσίαζε το νεογνό, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη της 18χρονης μητέρας.

Κατά την εξέτασή της, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, η νεαρή γυναίκα φέρεται να παραδέχθηκε ότι χτύπησε το βρέφος. Όπως φέρεται να υποστήριξε, το περιστατικό συνέβη σε στιγμή έντονης συναισθηματικής φόρτισης.

Η 18χρονη οδηγήθηκε την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου ενώπιον της ανακρίτριας Χανίων, προκειμένου να απολογηθεί για την υπόθεση.

Μετά την απολογία της, αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της ανακρίτριας και του εισαγγελέα.

Οι περιοριστικοί όροι που της επιβλήθηκαν

Στην 18χρονη επιβλήθηκαν συγκεκριμένοι περιοριστικοί όροι μέχρι την περαιτέρω εξέλιξη της δικαστικής διαδικασίας.

Μεταξύ αυτών είναι η απαγόρευση προσέγγισης του νεογέννητου αγοριού έως την εκδίκαση της υπόθεσης.

Παράλληλα, η 18χρονη υποχρεούται να παρακολουθεί πρόγραμμα ψυχολογικής υποστήριξης στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας, ενώ πρέπει να παρουσιάζεται μία φορά τον μήνα στο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα.

Επιπλέον, της έχει επιβληθεί απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Η κατηγορία που αντιμετωπίζει

Σε βάρος της 18χρονης έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ενδοοικογενειακή βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη σε βάρος ανηλίκου.

 

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