Μεσαρά: «Σαν το χαλάζι» έπεφταν οι σφαίρες σε γλέντι – Συνελήφθησαν 3 άνδρες για τις μπαλωθιές

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Σύλληψη τριών ατόμων, πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης, 22 Σεπτεμβρίου, από τις αστυνομικές Αρχές της Μεσαράς, έπειτα από επεισόδιο με μπαλωθιές, σε τοπική εκδήλωση του χωριού του Δήμου Γόρτυνας.

Οι συλληφθέντες, τρεις άνδρες ηλικίας 59, 26 και 24 ετών που συνδέονται με συγγενικούς δεσμούς, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για άσκοπη χρήση όπλων καθώς και για παραβάσεις της σχετικής νομοθεσίας. περί οπλοφορίας.

«Σαν το χαλάζι» έπεφταν οι σφαίρες σε γλέντι

Σύμφωνα με το Nea Kriti, η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται έπειτα από πληροφορίες που έφτασαν στις Αρχές, για πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια γλεντιού, το οποίο πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της 21ης Σεπτεμβρίου, στο κοινό σπίτι των τριών ανδρών.

Αστυνομικοί του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μεσαράς, αφού αξιοποίησαν τις σχετικές πληροφορίες, οργάνωσαν μαζί με το Αστυνομικό Τμήμα Αστερουσίων συντονισμένη επιχείρηση, η οποία πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης (22/9/20206).

Οι έρευνες επεκτάθηκαν τόσο στην κατοικία όσο και σε επαγγελματικό χώρο που διατηρούν οι συλληφθέντες.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν ένα πιστόλι, ένα πιστόλι κρότου, ένα αεροβόλο τυφέκιο, 550 φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων και 82 κάλυκες.

Παράλληλα, βρέθηκαν τέσσερις γεμιστήρες, τρία εξαρτήματα όπλου, μία διόπτρα και ένα μαχαίρι.

Η ποσότητα των καλύκων που εντοπίστηκε αποτελεί ένα από τα στοιχεία, που εξετάζονται στο πλαίσιο της προανάκρισης, ώστε να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες, κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί.

Οι τρεις συλληφθέντες πρόκειται να οδηγηθούν αρμοδίως στον Εισαγγελέα, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση, έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Αστερουσίων.