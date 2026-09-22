Επιθέσεις σε δύο τάνκερ στα Στενά του Ορμούζ: 2 τραυματίες στο ελληνικών συμφερόντων «LR Stephanie»

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Δύο ακόμη δεξαμενόπλοια έγιναν στόχος επιθέσεων στη περιοχή των Στενών του Ορμούζ, προκαλώντας τον τραυματισμό μελών πληρώματος και εντείνοντας την ανησυχία για την ασφάλεια των εμπορικών διελεύσεων.

Το νέο αυτό κύμα χτυπημάτων σημειώνεται την ίδια ώρα που οι αμερικανικές αρχές υποστηρίζουν ότι αυξάνεται ο αριθμός των πλοίων που διασχίζουν με ασφάλεια το στρατηγικό πέρασμα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Seatrade Maritime, επιθέσεις δέχθηκαν ένα πλοίο μεταφοράς υγροποιημένου πετρελαϊκού αερίου (LPG) και δεξαμενόπλοιο της ADNOC Shipping & Logistics, καθώς και ένα δεξαμενόπλοιο με σημαία Νήσου του Μαν.

Δύο τραυματίες στο «LR Stephanie»

Η υπηρεσία Επιχειρήσεων Θαλάσσιου Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO) ανακοίνωσε ότι δεξαμενόπλοιο που εισερχόταν στα Στενά του Ορμούζ επλήγη από βλήμα αγνώστου ταυτότητας στις 21 Σεπτεμβρίου.

Όπως ανέφερε η σχετική προειδοποίηση της UKMTO: «Δύο μέλη του πληρώματος υπέστησαν ελαφρούς τραυματισμούς και το πλοίο αναφέρεται ότι συνεχίζει την πορεία του προς τον επόμενο λιμένα προορισμού με ίδια μέσα».

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί θαλάσσια ρύπανση ή περιβαλλοντική επίπτωση.



Η εταιρεία ναυτιλιακής ασφάλειας Vanguard Tech ταυτοποίησε το εμπλεκόμενο πλοίο ως το «La Stephanie».

Σύμφωνα με τη βάση δεδομένων της Pole Star Global, το πλοίο που αντιστοιχεί στα στοιχεία αυτά είναι το χωρητικότητας 72.825 dwt δεξαμενόπλοιο LR Stephanie, υπό σημαία της Νήσου του Μαν, το οποίο τελεί υπό τη διαχείριση της εταιρείας Universal Tankers στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με το τελευταίο καταγεγραμμένο στίγμα του συστήματος AIS του πλοίου, έπλεε βόρεια από το Χορ Φακάν στον Κόλπο του Ομάν με κατεύθυνση τα Στενά του Ορμούζ.

Greek-owned Oil Tanker “LR STEPHANIE” made it to the Persian Gulf pic.twitter.com/gAi0uXXZ53 — MenchOsint (@MenchOsint) September 21, 2026

Επίθεση με drone σε πλοίο της ADNOC

Παράλληλα, ινδικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι το υγραεριοφόρο πλοίο (LPG) «Al Maryah», με σημαία Λιβερίας, επλήγη από μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) στις 20 Σεπτεμβρίου ενώ έπλεε εκτός των Στενών του Ορμούζ.

Δημοσιεύματα επικαλούνται τη Διεύθυνση Ναυτιλιακής Διοίκησης της Ινδίας, σημειώνοντας ότι το πλοίο δεν υπέστη σοβαρές ζημιές και αγκυροβόλησε με ασφάλεια στο Χορ Φακάν. Και τα 19 μέλη του πληρώματος επιβεβαιώθηκε ότι είναι σώα και ασφαλή, ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνονται εννέα Ινδοί υπήκοοι.

A Liberia-flagged LPG tanker, M.T. Al Maryah, was reportedly hit by a drone while sailing eastbound outside the Strait of Hormuz on Sunday. The vessel’s power and main engine remain operational, and it is now safely anchored at Khor Fakkan. pic.twitter.com/NBLgbYMnQb — Firstpost (@firstpost) September 21, 2026



Με βάση τα στοιχεία της Pole Star Global, ο δικαιούχος (beneficial owner) και διαχειριστής του «Al Maryah» είναι η εταιρεία ADNOC L&S.

Τα τελευταία αυτά περιστατικά διαδέχονται τρεις προγενέστερες επιθέσεις σε εμπορικά πλοία που σημειώθηκαν στις 17 και 18 Σεπτεμβρίου.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται πλήγμα σε δεξαμενόπλοιο με σημαία Νήσων Μάρσαλ, το οποίο υπέστη ρήγμα στο κύτος και εκδήλωση πυρκαγιάς. Η φωτιά κατάσβησε και το πλήρωμα διασώθηκε χωρίς τραυματισμούς.

Απόκλιση στα στοιχεία των διελεύσεων

Ο Διοικητής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), ναύαρχος Μπράντλεϊ Κούπερ, υποστήριξε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του στις 19 Σεπτεμβρίου ότι οι αμερικανικές δυνάμεις συνέδραμαν στη διασφάλιση περισσότερων από 2.000 διελεύσεων εμπορικών πλοίων από τα Στενά τους τελευταίους μήνες.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι δυνάμεις των ΗΠΑ υποστήριξαν τη μεταφορά πάνω από 1 δισεκατομμυρίου βαρελιών πετρελαίου εκτός του Περσικού Κόλπου «τους τελευταίους δύο μήνες».

Update from CENTCOM Commander: pic.twitter.com/PTX6n9fn56 — U.S. Central Command (@CENTCOM) September 19, 2026



Ωστόσο, η πιο πρόσφατη ενημέρωση από το Κοινό Κέντρο Ναυτιλιακών Πληροφοριών (JMIC) αναδεικνύει μια σημαντική απόκλιση ανάμεσα στους αριθμούς που ανακοινώνουν οι ΗΠΑ και στα δεδομένα των ιδιωτικών εταιρειών παρακολούθησης της ναυσιπλοΐας.

Συγκεκριμένα, το JMIC επεσήμανε: «Τα ανεξάρτητα στοιχεία παρακολούθησης έδειξαν καταστολή της κυκλοφορίας, με μονοψήφιο αριθμό πλοίων να διασχίζουν τα Στενά και προς τις δύο κατευθύνσεις, ενώ τα στοιχεία της αμερικανικής NCAGS (Ναυτική Συνεργασία και Καθοδήγηση για τη Ναυτιλία) υπέδειξαν ροές κυκλοφορίας που ξεπερνούσαν κατά μέσο όρο τις 30 διελεύσεις πλοίων την ημέρα κατά τις τελευταίες 72 ώρες».