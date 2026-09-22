Μαμντάνι: Επιμένει για το ένταλμα σύλληψης του Νετανιάχου – «Είναι εγκληματίας πολέμου και αρχιτέκτονας γενοκτονίας»

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, επανέλαβε την πάγια θέση του για την εφαρμογή του εντάλματος σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου σε βάρος του Μπενιαμίν Νετανιάχου, χαρακτηρίζοντάς τον «εγκληματία πολέμου και αρχιτέκτονα γενοκτονίας». Ο Μαμντάνι παραδέχθηκε την έλλειψη νόμιμης εξουσίας για την εκτέλεση του εντάλματος, ενώ το ζήτημα συζητήθηκε και με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

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Διεθνή Νέα

Ζοχράν Μαμντάνι
Φωτογραφία: AP
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, επανέλαβε την πάγια θέση του ότι πρέπει να εφαρμοστεί το ένταλμα σύλληψης του ΔΠΔ για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον οποίο χαρακτήρισε «εγκληματία πολέμου και αρχιτέκτονα μιας φρικτής γενοκτονίας».
  • Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για τον Νετανιάχου και άλλους Ισραηλινούς ηγέτες το 2024, κατηγορώντας τους για εγκλήματα πολέμου, αν και τόσο οι ΗΠΑ όσο και το Ισραήλ απορρίπτουν τη δικαιοδοσία του ΔΠΔ.
  • Ο Μαμντάνι παραδέχθηκε ότι δεν διαθέτει τη νόμιμη εξουσία να εκτελέσει αυτοβούλως το ένταλμα, ενόψει της προγραμματισμένης ομιλίας του Νετανιάχου στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο του 2026.

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Την πάγια θέση του ότι πρέπει να εφαρμοστεί το ένταλμα σύλληψης που έχει εκδώσει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο σε βάρος του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου επανέλαβε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι.

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Ωστόσο, ο ίδιος παραδέχθηκε ότι δεν διαθέτει τη νόμιμη εξουσία να προχωρήσει αυτοβούλως στην εκτέλεσή του.

«Εγκληματίας πολέμου και αρχιτέκτονας γενοκτονίας»

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο δίκτυο CNN, ο Μαμντάνι χαρακτήρισε τον Νετανιάχου ως «εγκληματία πολέμου και αρχιτέκτονα μιας φρικτής γενοκτονίας σε βάρος του παλαιστινιακού λαού».

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Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά στο αμερικανικό δίκτυο, αμέσως μετά την εγκάρδια συνάντηση που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στη κατοικία Gracie Mansion στη Νέα Υόρκη, «Όσον αφορά τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον έχω περιγράψει όπως πιστεύω ότι είναι — ένας εγκληματίας πολέμου και ένας αρχιτέκτονας μιας φρικτής γενοκτονίας του παλαιστινιακού λαού».


Ο Μαμντάνι πρόσθεσε ότι το συγκεκριμένο ζήτημα τέθηκε στη συζήτηση που είχε με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ.

Το ΔΠΔ, η στάση των ΗΠΑ και η άρνηση του Ισραήλ

Υπενθυμίζεται ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για τον Νετανιάχου και άλλους Ισραηλινούς ηγέτες το 2024, κατηγορώντας τους για εγκλήματα πολέμου κατά τη διάρκεια και μετά τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 — κατηγορίες τις οποίες το Ισραήλ αρνείται κατηγορηματικά.

Το ΔΠΔ ιδρύθηκε το 2002 από τη διεθνή κοινότητα για τη δίωξη εγκλημάτων πολέμου, γενοκτονιών και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας. Ασκεί τη δικαιοδοσία του μόνο όταν ένα κράτος-μέλος αδυνατεί ή δεν επιθυμεί να διώξει το ίδιο τις βιαιότητες.

Οι ΗΠΑ δεν υπήρξαν ποτέ μέλος του ΔΠΔ. Παράλληλα, ούτε το Ισραήλ αποτελεί μέλος του, απορρίπτοντας την εξουσία και τη δικαιοδοσία του επί των πολιτών και των δραστηριοτήτων του.

Η ισραηλινή πλευρά υποστηρίζει επίσης ότι το ΔΠΔ δεν έχει καμία δικαιοδοσία όσον αφορά τους Παλαιστινίους, καθώς δεν υφίσταται κυρίαρχο παλαιστινιακό κράτος.

Παράλληλα, το Ισραήλ απορρίπτει την κατηγορία ότι διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα, υποστηρίζοντας ότι επιδιώκει την ελαχιστοποίηση των απωλειών μεταξύ των αμάχων.

Υπογραμμίζει ότι η Χαμάς χρησιμοποιεί τους αμάχους της Γάζας ως ανθρώπινες ασπίδες, διεξάγοντας επιχειρήσεις μέσα από κατοικημένες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων σπιτιών, νοσοκομείων, σχολείων και τζαμιών.

Σημειώνεται πως η Διεθνής Αμνηστία κατηγορεί το Ισραήλ ότι «διαπράττει γενοκτονία» των Παλαιστινίων από την αρχή του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Η ΜΚΟ λέει πως κατέληξε στο συμπέρασμα αυτό εξετάζοντας «γενοκτονικές» τοποθετήσεις και την «απανθρωποποίηση» των Παλαιστινίων από πλευράς ισραηλινής κυβέρνησης, κυρίως μέσα από δορυφορικό οπτικό υλικό που καταγράφει το εύρος της καταστροφής στον παλαιστινιακό θύλακα, καθώς και έρευνα επί του πεδίου, με συνεντεύξεις που πήρε από κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας μεταξύ της 7ης Οκτωβρίου 2023 και του Ιουλίου του 2024.

Από την πλευρά του, το Ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών απέρριψε την έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας, χαρακτηρίζοντας την ως «εντελώς κατασκευασμένη».

Η υπαναχώρηση Μαμντάνι και η συνάντηση με τον δήμαρχο της Χάγης

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας για τη δημαρχία, ο Μαμντάνι είχε δηλώσει ότι θα έδινε εντολή στην αστυνομία της Νέας Υόρκης (NYPD) να συλλάβει τον Νετανιάχου εάν εκείνος ταξίδευε στην πόλη.

Ωστόσο, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ο οποίος ασκεί εντονότατη κριτική στην ισραηλινή κυβέρνηση, υπαναχώρησε έκτοτε από αυτή τη δέσμευση, παραδεχόμενος ότι δεν διαθέτει τη νομική εξουσία να επιβάλει το ένταλμα σύλληψης του ΔΠΔ.

Στη συνέντευξή που έδωσε στο CNN, ο Μαμντάνι σημείωσε: «Πιστεύω πράγματι ότι αυτό είναι κάτι που θα έπρεπε να γίνει σεβαστό, διότι αυτό που θέλουμε να δούμε, και μιλάμε γι’ αυτό σήμερα, είναι η εμπιστοσύνη στην πολιτική μας, η εμπιστοσύνη στη λογοδοσία».

«Εάν το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο θεωρεί κάποιον άξιο σύλληψης λόγω παραβίασης αυτών των νόμων, τότε ποιοι είμαστε εμείς που θα πούμε ότι οποιοσδήποτε πρέπει να βρίσκεται πάνω από αυτό; Και πιστεύω πολύ καθαρά ότι όλοι θα πρέπει να λογοδοτούν βάσει αυτού».


Καθώς η Νέα Υόρκη πρόκειται να φιλοξενήσει αυτή την εβδομάδα τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Μαμντάνι ανέφερε ότι συνάντησε τον δήμαρχο της Χάγης, Γιαν φαν Ζάνεν, προσθέτοντας ότι οι δυο τους συζήτησαν τη σημασία του κράτους δικαίου.

Διαδηλώσεις και το πρόγραμμα Νετανιάχου στη Νέα Υόρκη

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είναι προγραμματισμένο να απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση την Πέμπτη. Θα αναχωρήσει για την ετήσια σύνοδο την Τετάρτη και θα επιστρέψει την Παρασκευή, σύμφωνα με όσα δήλωσε στους Times of Israel πηγή από το Γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού.

Διάφορες διαδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί σε διαμαρτυρία για την επίσκεψή του, με τον Μαμντάνι πάντως να ξεκαθαρίζει ότι δεν σχεδιάζει να συμμετάσχει σε αυτές.

Επιπλέον, ο Νετανιάχου δεν περιλαμβάνεται στους παγκόσμιους ηγέτες που είναι προγραμματισμένο να συναντηθούν με τον Τραμπ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, ενώ θεωρείται αμφίβολο αν οι δύο άνδρες θα μπορέσουν να χωρέσουν μια συνάντηση στο επιβαραρυμένο πρόγραμμά τους, όπως δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στην ισραηλινή εφημερίδα.

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