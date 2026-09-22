Διπλωματικός πυρετός στη Νέα Υόρκη: Στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ο Πεζεσκιάν εν μέσω απειλών Τραμπ και φημών για τετ-α-τετ

Η μεταφορά της γεωπολιτικής σκακιέρας της Μέσης Ανατολής στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη αναζωπυρώνει τις ελπίδες για διπλωματική διέξοδο στον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν.

Η άφιξη της ιρανικής αντιπροσωπείας, υπό τον πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν για τη Γενική Συνέλευση, δημιούργησε συγκρατημένη αισιοδοξία στις διεθνείς αγορές τη Δευτέρα, προκαλώντας άνοδο στις μετοχές, υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου και αισθητή πτώση στις αποδόσεις των ομολόγων.

Ωστόσο, το κλίμα παραμένει εξαιρετικά εύθραυστο, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αν και δηλώνει ανοιχτός σε μια συνάντηση με τον Ιρανό ομόλογό του, εκτοξεύει παράλληλα ευθείες απειλές για ολοκληρωτική καταστροφή της οικονομίας ή εξόντωση της ηγεσίας της Τεχεράνης, εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία.

Πεζεσκιάν: «Δεν μπορείς να καθυποτάξεις έναν λαό με τη βία»

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν αναχώρησε νωρίς το πρωί της Τρίτης για τη Νέα Υόρκη, προκειμένου να ηγηθεί της αποστολής της χώρας του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ (22-26 και 28 Σεπτεμβρίου) και να παρουσιάσει τις θέσεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας για τις διεθνείς εξελίξεις, με επίκεντρο τον πόλεμο με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Στο περιθώριο της συνόδου, ο Πεζεσκιάν αναμένεται να πραγματοποιήσει σειρά διμερών επαφών με ξένους ηγέτες.



Σύμφωνα με το Al Jazeera, σε δηλώσεις που παραχώρησε λίγο πριν από την επιβίβασή του στο αεροσκάφος, ο Ιρανός Πρόεδρος υπογράμμισε ότι θα μεταφέρει στον ΟΗΕ τα παράπονα του ιρανικού λαού, τα εγκλήματα που έχουν διαπραχθεί και την κρίση εμπιστοσύνης που έχει δημιουργηθεί.

«Καθίσαμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων πολλές φορές και υπογράψαμε συμφωνίες, αλλά δυστυχώς ολόκληρος ο κόσμος είδε πώς δεν τηρήθηκαν οι δεσμεύσεις και πώς παραβιάστηκαν οι γραπτές συμφωνίες», τόνισε.

«Οι άνθρωποι δεν μπορούν να εξαναγκαστούν σε υποταγή μέσω της βίας. Όσα συμβαίνουν στη Γάζα, την Παλαιστίνη, τη Συρία, την Υεμένη, το Ιράν και αλλού αποκαλύπτουν πραγματικότητες τις οποίες βλέπουν οι λαοί σε όλο τον κόσμο».

«Οι εχθροί αποκλείουν τις διόδους όσο περισσότερο μπορούν, σε μια προσπάθεια να εξαναγκάσουν τον ιρανικό λαό σε υποταγή. Απέτυχαν να πετύχουν τους στόχους τους με στρατιωτικά μέσα και προσπαθούν να δράσουν μέσω άλλων διαύλων», σημείωσε.



«Κλείνουν χερσαίες και εναέριες διαδρομές, επιδιώκουν να τροφοδοτήσουν εσωτερικές διαιρέσεις, χρησιμοποιούν τα ΜΜΕ και εθνοτικές ομάδες και προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τις αδυναμίες μας στον μέγιστο δυνατό βαθμό, προκειμένου να μας εξασθενήσουν από μέσα και να μας εξαναγκάσουν σε υποταγή».

Αραγτσί: «Ο ΟΗΕ έχει χάσει την αξιοπιστία και την εμπιστοσύνη του»

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, φτάνοντας στη Νέα Υόρκη, τόνισε μέσω του καναλιού του στο Telegram ότι η επίσκεψη πραγματοποιείται στη σκιά μιας εμπόλεμης κατάστασης.

«Αυτή η επίσκεψη λαμβάνει χώρα στον απόηχο του δειλού πολέμου που εξαπέλυσαν εναντίον μας οι ΗΠΑ και το σιωνιστικό καθεστώς, των μετέπειτα εξελίξεων και, στην πραγματικότητα, εν μέσω μιας κατάστασης που παραμένει ουσιαστικά εμπόλεμη», δήλωσε.



«Φυσικά, ο πρωταρχικός μας στόχος είναι να χρησιμοποιήσουμε μια μείζονα διεθνή πλατφόρμα για να υπερασπιστούμε τη νομιμότητα, τα δικαιώματα και τα συμφέροντα του ιρανικού λαού».

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ, όπως μεταδίδει το Al Jazeera, κατηγόρησε τον ΟΗΕ για αποτυχία διατήρησης της παγκόσμιας ειρήνης, σχολιάζοντας το γεγονός ότι η Γενική Συνέλευση ανοίγει τις εργασίες της υπό το σύνθημα «Αποκατάσταση της εμπιστοσύνης».

«Αυτό αντικατοπτρίζει μια καθολική αναγνώριση ότι η εμπιστοσύνη στον Οργανισμό έχει διαβρωθεί, ή έχει εξαφανιστεί εντελώς, λόγω της αποτυχίας του να διατηρήσει αποτελεσματικά τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια».

«Ορισμένα έθνη οικειοποιούνται το δικαίωμα να δρουν με ατιμωρησία, παραβλέποντας τους διεθνείς θεσμούς, το διεθνές δίκαιο, ακόμη και τη συλλογική συνείδηση της ανθρωπότητας – διεκδικούν ασυλία για τους εαυτούς τους και τους συμμάχους τους», εξήγησε.

«Ως εκ τούτου, βλέπουμε μια εγκληματική οντότητα όπως το σιωνιστικό καθεστώς να αφήνεται ελεύθερη να διαπράττει όποιες πράξεις επιλέγει, ενώ τα δυτικά και ευρωπαϊκά έθνη, που αυτοπροβάλλονται ως θεματοφύλακες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του ανθρωπιστικού δικαίου, παραμένουν σιωπηλά».

Αντεγκλήσεις για την πετρελαϊκή κρίση

Την ίδια ώρα, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, εξαπέλυσε επίθεση κατά Αμερικανών αξιωματούχων που κατηγόρησαν την Τεχεράνη για την αύξηση των τιμών των καυσίμων.

Σε ανάρτησή του στο X, ο Μπαγκαΐ σημείωσε ότι η μνήμη του κοινού δεν είναι τόσο κοντή ώστε να ξεχάσει «ποιος πραγματικά ξεκίνησε τον επιθετικό πόλεμο».

Ο Ιρανός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι η Ουάσινγκτον προκάλεσε την κρίση που οδήγησε στο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και τη διαταραχή της εμπορικής ναυσιπλοΐας, ενώ διερωτήθηκε αν το να κατηγορεί κανείς το θύμα ενός παράνομου «πολέμου επιλογής» συνιστά στρατηγική ευφυΐα ή κλασικό σύμπτωμα της «πορείας της τρέλας».

U.S. officials blame Iran for rising fuel prices, as if the public’s memory is short enough to forget who actually initiated the war of aggression, and whose actions created the crisis that led to the closure of the Strait of Hormuz and the disruption of commercial shipping.… — Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) September 22, 2026



Η στάση Τραμπ

Στην αντίπερα όχθη, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας ιστορικής συνάντησης με τον Πεζεσκιάν στη Νέα Υόρκη, την ίδια στιγμή που το Πεντάγωνο σταθμίζει τις επόμενες στρατιωτικές του κινήσεις.

Κληθείς να απαντήσει στο δίκτυο Fox News αν θα συναντούσε τον Ιρανό Πρόεδρο, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα ήταν «πιθανότατα ανοιχτός» σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

“My question is, if and when do I blow the entire nation up?” President Trump told Fox News. “They better behave.” The President indicated he would “probably be open” to meeting with Iranian President Pezeshkian on the sidelines of the UN General Assembly. pic.twitter.com/8KAh3fmlHU — Trey Yingst (@TreyYingst) September 20, 2026



Η πιθανή αυτή επαφή έρχεται σε μια κρίσιμη συγκυρία, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ επέτρεψε την είσοδο της ιρανικής αντιπροσωπείας στις ΗΠΑ.

Οι δύο ηγέτες θα βρίσκονται στην ίδια πόλη, γεγονός που καθιστά δυνατή τη μεταξύ τους απευθείας επαφή, χωρίς την ανάγκη προετοιμασίας μιας ξεχωριστής συνόδου κορυφής, έπειτα από μήνες έμμεσων επικοινωνιών μέσω διαμεσολαβητών.

Η Τεχεράνη έχει ήδη θέσει στο τραπέζι συγκεκριμένους όρους.

Ο Γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ, αποκάλυψε ότι διαβιβάστηκαν στην Ουάσινγκτον επτά όροι μέσω διαμεσολαβητών -μεταξύ των οποίων το Κατάρ, η Τουρκία και άλλες χώρες- όπως ο τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, η αποδέσμευση των ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και η άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού.

۷ شرط ایران برای آغاز هر مذاکره‌ای به دولت آمریکا اعلام شده است. پیام تهران روشن و بدون ابهام است؛ اگر واشنگتن می‌خواهد از مخمصه‌ای که خود ساخته خارج شود و بیش از این در آن گرفتار نشود، راهی جز پذیرش حقوق و شروط ایران ندارد. — محسن رضایی (@ir_rezaee) September 19, 2026



Παράλληλα, Ιρανοί στρατιωτικοί διοικητές προειδοποιούν ότι τυχόν νέα αμερικανική επίθεση θα πυροδοτήσει αντίποινα εναντίον αμερικανικών βάσεων και συμφερόντων σε ολόκληρη την περιοχή.

Από την πλευρά του, ο Τραμπ ανέφερε στο Fox News ότι βρίσκεται σε «φάση λήψης αποφάσεων» και ότι «πολύ μεγάλα πράγματα» θα συμβούν στο εγγύς μέλλον, περιγράφοντας τις επιλογές του μεταξύ της συνέχισης της οικονομικής πίεσης, της στρατιωτικής δράσης ή επίτευξης μιας συμφωνίας.

Ωστόσο, χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Το ερώτημά μου είναι, εάν και πότε θα ανατινάξω ολόκληρο το έθνος; Καλύτερα να συμμορφωθούν».

Διπλωματικά κανάλια και διαβουλεύσεις με τον Κόλπο

Παρά την ετοιμότητα του Τραμπ για τετ-α-τετ συνομιλίες, αναλυτές επισημαίνουν ότι μια συνάντηση δεν συνεπάγεται απαραιτήτως επίτευξη συμφωνίας ή επιβεβαιωμένη σύνοδο.

Διατηρεί ωστόσο ανοιχτό ένα διπλωματικό κανάλι τη στιγμή που και οι δύο πλευρές κλιμακώνουν τη στρατιωτική πίεση.

Ο Πεζεσκιάν έχει ξεκαθαρίσει ότι το Ιράν δεν επιθυμεί τον πόλεμο αλλά δεν θα ενδώσει στη βία, με Ιρανούς αξιωματούχους να υπενθυμίζουν ότι ο έλεγχος των Στενών του Ορμούζ παραμένει το ισχυρότερο διαπραγματευτικό τους χαρτί.

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί ξεχωριστά στη Νέα Υόρκη με τους ηγέτες της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Κατάρ, του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ και του Ομάν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του δικτύου Axios, ο Αμερικανός Πρόεδρος επιθυμεί να ακούσει απευθείας τις θέσεις των συμμάχων του Κόλπου πριν λάβει τις οριστικές του αποφάσεις για την επόμενη φάση της σύγκρουσης.