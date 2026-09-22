Βίντεο: Λευκός καρχαρίας κατασπάραξε φώκια λίγα μέτρα από την ακτή – «Θα μπορούσα να τον αγγίξω»

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Μια ειδυλλιακή μέρα σε δημοφιλή παραλία της Μασαχουσέτης, στις ΗΠΑ, μετατράπηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα σε σκηνικό τρόμου, όταν ένας μεγάλος λευκός καρχαρίας επιτέθηκε με σφοδρότητα σε φώκια, κατασπαράσσοντας την ακριβώς δίπλα στο κύμα, μπροστά στα μάτια αυτοπτών μαρτύρων.

Το χρονικό της επίθεσης

Η άγρια επίθεση καταγράφηκε στην παραλία Γκρέιτ Πόιντ στο νησί Νάντακετ, γύρω στις 10:30 το πρωί (τοπική ώρα) της Κυριακής.

Η Κάρι Ντρέιτον και ο σύντροφός της κινούνταν με το όχημά τους κατά μήκος της ακτής, όταν παρατήρησαν μια φώκια να βγαίνει εσπευσμένα από το νερό, όπως ανέφερε το Boston.com.

Αμέσως μετά, το ζευγάρι είδε τα πτερύγια ενός καρχαρία να σκίζουν την επιφάνεια της θάλασσας, καθιστώντας σαφές ότι το θαλάσσιο θηλαστικό βρισκόταν σε άμεσο κίνδυνο.

Το συγκλονιστικό βίντεο αποτυπώνει τις τελευταίες στιγμές και το αιματηρό σκηνικό που ακολούθησε, καθώς ο καρχαρίας διαμέλισε ό,τι είχε απομείνει από την άτυχη φώκια, σε απόσταση αναπνοής από την αμμουδιά.

«Ήταν πραγματικά εξωπραγματικό. Θα μπορούσα να έχω απλώσει το χέρι μου και να το αγγίξω», δήλωσε η Ντρέιτον, περιγράφοντας την πρωτόγνωρη εγγύτητα με τον θηρευτή.

«Μείνε έξω από το νερό»

Στα πλάνα φαίνεται επίσης μια δεύτερη φώκια, η οποία βρισκόταν στην παραλία, να παρακολουθεί ανήμπορη τη σκηνή, πριν επιχειρήσει να κινηθεί ξανά προς τον ωκεανό.

«Μείνε έξω από το νερό, φίλε. Θα σε φάει κι εσένα», ακούγεται να φωνάζει η Ντρέιτον στο βίντεο, προσπαθώντας να προειδοποιήσει το ζώο.

Η ίδια, αν και γέννημα θρέμμα του Νάντακετ, τόνισε ότι δεν είχε ξαναδεί ποτέ κάτι παρόμοιο στη ζωή της, σχολιάζοντας χαρακτηριστικά ότι «πιθανότατα θα είχα περισσότερες πιθανότητες να κερδίσω το λαχείο, παρά να γίνω μάρτυρας ενός τέτοιου περιστατικού».

Τι αναφέρουν οι ειδικοί

Παρά το άγριο θέαμα σε τόσο κοντινή απόσταση από την ξηρά, οι ειδικοί επιστήμονες που μίλησαν στο Boston.com εμφανίστηκαν καθησυχαστικοί, επισημαίνοντας ότι η συμπεριφορά αυτή δεν συνιστά λόγο πανικού.

Όπως εξήγησαν, οι καρχαρίες περνούν τακτικά από το Νάντακετ κατά τη διάρκεια των μεταναστευτικών τους διαδρομών, ενώ ο επιστήμονας αλιείας Γκρέγκορι Σκόμαλ σημείωσε ότι οι φώκιες που συγκεντρώνονται στο Γκρέιτ Πόιντ αποτελούν «βιώσιμη πηγή τροφής» για τους μεγάλους θηρευτές.