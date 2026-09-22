Δείτε live πού έχει κίνηση: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός

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«Χάος» επικρατεί σε κεντρικές αρτηρίες της Αττικής με την κίνηση σε κάποιους δρόμους να… χτυπά «κόκκινο».

Ο οδηγοί πρέπει να οπλιστούν με υπομονή καθώς παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις σε κεντρικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται (καθιερωμένα πλέον) στον Κηφισό, όπου υπάρχει ακινητοποιημένο όχημα.

Στο ρεύμα προς Πειραιά, η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη από το ύψος της Λυκόβρυσης μέχρι και μετά το ύψος της λεωφόρου Αθηνών.

Στο ρεύμα προς Λαμία, υπάρχουν καθυστερήσεις από το ύψος της Ιεράς Οδού μέχρι και την Αττική Οδό.

Μεγάλες καθυστερήσεις εντοπίζονται και στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

15΄-20′ από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας,

10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) September 22, 2026

Δείτε ΕΔΩ LIVE που έχει κίνηση

Δείτε ΕΔΩ το δελτίο της Τροχαίας για την κίνηση στην Αττική