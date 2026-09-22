Γυναικοκτονία στην Ηγουμενίτσα: «Θόλωσα και το έκανα» είπε ο 27χρονος φονιάς της Πηνελόπης που απολογείται την Πέμπτη – Το παρελθόν του

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Την έλεγαν Πηνελόπη και ήταν μόλις 25 ετών. Είχε όλη την ζωή μπροστά της, μόνο που… το χέρι εκείνου που κάποτε εμπιστεύτηκε, ερωτεύτηκε, μοιράστηκε σκέψεις και προβληματισμούς, της έκοψε το νήμα της ανάσας της! Η νέα γυναικοκτονία της 25χρονης στην Ηγουμενίτσα, η οποία δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι ενώ βρισκόταν σε ποδηλατόδρομο της περιοχής από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της, δεν προκαλεί μόνο ανατριχίλα αλλά καταδεικνύει πόσα βήματα χρειάζεται να γίνουν ακόμη για να πάψουν κάποιοι να θεωρούν ότι οι γυναίκες τους, οι σύντροφοι τους, οι κόρες τους, οι αδελφές τους… είναι κτήμα τους.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η νεαρή γυναίκα είχε χωρίσει περίπου έναν μήνα πριν από τον 27χρονο, ο οποίος φέρεται να της επιτέθηκε με μαχαίρι. Η 25χρονη είχε μετακομίσει στην περιοχή για επαγγελματικούς λόγους και διέμενε εκεί περίπου ενάμιση χρόνο, εργαζόμενη ως βιολόγος.

Η αρχική εκδοχή και οι αντιφάσεις

Μετά το περιστατικό, ο 27χρονος φέρεται αρχικά να υποστήριξε στις Αρχές ότι είχε προηγηθεί ληστεία. Σύμφωνα με την εκδοχή που φέρεται να έδωσε, τέσσερα άτομα είχαν επιτεθεί στους δύο και κατά τη διάρκεια του περιστατικού είχε τραυματιστεί και ο ίδιος.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδόθηκαν, οι αστυνομικοί εντόπισαν αντιφάσεις στην κατάθεσή του. Κατά την εξέλιξη της έρευνας, ο 27χρονος φέρεται τελικά να παραδέχθηκε την επίθεση, αποδίδοντάς την, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο ότι «θόλωσε».

Ο ίδιος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, καθώς έφερε τραύμα στο στήθος. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το τραύμα αυτό φέρεται να το προκάλεσε ο ίδιος στον εαυτό του.

Φρουρούμενος στο Νοσοκομείο Φιλιατών

Ο 27χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος στο Νοσοκομείο Φιλιατών. Αργά το απόγευμα της Δευτέρας (21/9), στο νοσοκομείο μετέβησαν ο ανακριτής και ο εισαγγελέας, προκειμένου να προχωρήσουν οι προβλεπόμενες δικαστικές διαδικασίες.

Σε βάρος του 27χρονου απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών.

Η κατηγορία που αφορά τα ναρκωτικά συνδέεται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, με τρία ηρεμιστικά χάπια Stedon, τα οποία εντοπίστηκαν στο τσαντάκι του.

Ζήτησε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος φέρεται να έχει ομολογήσει προφορικά την πράξη του στους αστυνομικούς, ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί το πρωί της Πέμπτης.

Παράλληλα, επικαλέστηκε οικονομική αδυναμία και ζήτησε από τις δικαστικές Αρχές τον διορισμό συνηγόρου υπεράσπισης.

Μετά την ολοκλήρωση της νοσηλείας του αναμένεται να ακολουθηθούν τα προβλεπόμενα από τη δικαστική διαδικασία βήματα.

Ο 27χρονος δράστης είχε ιστορικό συλλήψεων

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 27χρονος δεν έχει καταδικαστικές αποφάσεις στο ποινικό του μητρώο.

Ωστόσο, είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές.

Το 2012 είχε συλληφθεί ως ανήλικος και είχε αφεθεί ελεύθερος για επίθεση σε διμοιρία των ΜΑΤ.

Το 2016 είχε συλληφθεί εκ νέου για μικροκλοπές κρουασάν και ενεργειακών ποτών.

Το 2018 είχε συλληφθεί έχοντας στην κατοχή του μαχαίρι και βεγγαλικά.

Σύλληψη για την παράνομη κατοχή βεγγαλικών – κροτίδων καταγράφεται σε βάρος του και το 2022.

Συγκέντρωση

Σήμερα Τρίτη (22/9), στις 7 το απόγευμα, η Πρωτοβουλία Γυναικών Ηγουμενίτσας καλεί σε συγκέντρωση στην πλατεία Δημαρχείου.

«Στεκόμαστε απέναντι στη βία κατά των γυναικών και απαιτούμε να μη γίνει άλλη μία ζωή απλώς ένας αριθμός», αναφέρει μεταξύ άλλων το κάλεσμα. Αλλες φεμινιστικές συλλογικότητες τονίζουν ότι δεν πρόκειται για ένα «έγκλημα πάθους», αλλά ένα έγκλημα εξουσίας, μιας κουλτούρας επιβολής και ελέγχου των γυναικών, που καταλήγει να οπλίζει τα χέρια των επίδοξων γυναικοκτόνων.