Στα κεντρικά γραφεία της Nvidia και της Sequoia Capital ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Συζήτησε για σημαντικές επενδύσεις στην Ελλάδα

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τα κεντρικά γραφεία της Nvidia και της Sequoia Capital στην Καλιφόρνια, συζητώντας με κορυφαία στελέχη για σημαντικές επενδύσεις σε ψηφιακές και υπολογιστικές υποδοχές στην Ελλάδα και την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης.

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Κυριάκος Μητσοτάκης, Nvidia, Sequoia Capital
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τα κεντρικά γραφεία της Nvidia και της Sequoia Capital στην Καλιφόρνια. Στην Nvidia, συζήτησε για σημαντικές επενδύσεις σε ψηφιακές και υπολογιστικές υποδομές στην Ελλάδα.
  • Η Nvidia, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας παγκοσμίως, βρίσκεται στον πυρήνα της παγκόσμιας ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης. Ο πρωθυπουργός ξεναγήθηκε επίσης στο ερευνητικό κέντρο της Nvidia, όπου σχεδιάζονται προηγμένοι ημιαγωγοί.
  • Στη συνάντηση στη Sequoia Capital, συμμετείχαν κορυφαίοι επενδυτές και ερευνητές, καθώς και ιδρυτές εταιρειών που βρίσκονται στην αιχμή της εφαρμογής της τεχνητής νοημοσύνης σε τομείς όπως η ιατρική και η ρομποτική.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τα κεντρικά γραφεία της Nvidia και της Sequoia Capital, στην Καλιφόρνια, επισκέφθηκε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και είχε συναντήσεις με κορυφαία στελέχη εταιρειών και ερευνητές στον τομέα της τεχνολογίας.

Στη συνάντηση στην Nvidia, με οικοδεσπότη τον John Josephakis, Global VP for Business Development, και ανώτατα στελέχη της εταιρείας, ο πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να συζητήσει για τις σημαντικές επενδύσεις σε ψηφιακές και υπολογιστικές υποδομές που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα. Συζήτησαν επίσης και για τον τρόπο με τον οποίο η Nvidia αξιοποιεί την τεχνολογία και το οικοσύστημά της για να υποστηρίξει νεοφυείς επιχειρήσεις, κυβερνήσεις και κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας στην ανάπτυξη και υιοθέτηση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στο ερευνητικό κέντρο της Nvidia, όπου σχεδιάζονται ορισμένοι από τους πιο προηγμένους ημιαγωγούς και συστήματα υπολογιστικής στον κόσμο.

Η Nvidia αποτελεί σήμερα μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας παγκοσμίως και βρίσκεται στον πυρήνα της παγκόσμιας ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς οι επεξεργαστές και οι υπολογιστικές πλατφόρμες της αποτελούν βασική υποδομή για την εκπαίδευση και λειτουργία των πιο προηγμένων μοντέλων AI.

Στη συνάντηση στη Sequoia Capital, με οικοδεσπότες τον Konstantine Buhler και τον Doug Leone, Partners στη Sequoia Capital, συμμετείχαν κορυφαίοι επενδυτές, ερευνητές από μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας και ερευνητικά εργαστήρια, καθώς και ιδρυτές και στελέχη εταιρειών που βρίσκονται στην αιχμή της εφαρμογής της τεχνητής νοημοσύνης σε τομείς όπως η ιατρική, η εκπαίδευση, η αυτοματοποίηση και η ρομποτική.

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