Μελάνια Τραμπ: Έσπασε το «μπλόκο» του συζύγου της και έδωσε άδεια στο CNN να καλύψει την παρουσία της στον ΟΗΕ

Σε μια κίνηση που προκάλεσε αίσθηση και ερμηνεύεται ως άνοιγμα διαλόγου, η πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, διαφοροποιήθηκε από τη σκληρή γραμμή του συζύγου της, επιτρέποντας στο CNN να καλύψει τις δραστηριότητές της στη Νέα Υόρκη, την ίδια ώρα που ο Λευκός Οίκος βρίσκεται σε ανοιχτό πόλεμο με τα αμερικανικά ΜΜΕ.

Ο πόλεμος του Τραμπ και ο «κλάδος ελαίας» της Μελάνια

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, απαγόρευσε την Παρασκευή την είσοδο στο CNN, το MS NOW και το Politico στον Λευκό Οίκο, επικαλούμενος ισχυρισμούς περί «ψευδών ειδήσεων» (fake news).

Η κίνηση αυτή είχε ως αποτέλεσμα πράκτορες των Μυστικών Υπηρεσιών να κατασχέσουν τις δημοσιογραφικές διαπιστεύσεις συντακτών, ενώ τα ειδησεογραφικά πρακτορεία αναγκάστηκαν να ανατρέψουν τα πλάνα κάλυψης για την επίσκεψη του Τραμπ στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αυτή την εβδομάδα.

Το CNN, το οποίο είχε προηγουμένως οριστεί να στείλει τηλεοπτικό συνεργείο και δημοσιογράφο στην εκδήλωση του ΟΗΕ, αφαιρέθηκε την Κυριακή από την ομάδα των δημοσιογράφων (pool) που συνοδεύουν τον ένοικο του Λευκού Οίκου στα ταξίδια του.

Ωστόσο, το Γραφείο της Πρώτης Κυρίας ενέκρινε το αίτημα του CNN να καλύψει τη Μελάνια αυτή την εβδομάδα στο Μανχάταν, σύμφωνα με την ανώτερη συντάκτρια του δικτύου για τον Λευκό Οίκο, Μπέτσι Κλάιν.

«Θα δούμε τους δημοσιογράφους να γίνονται δημιουργικοί. Αυτό κάνουμε μερικές φορές όταν πρέπει. Θα δούμε τους δημοσιογράφους να προσπαθούν να αποκτήσουν διαπιστευτήρια με άλλους τρόπους. Μου είπαν, για παράδειγμα, ότι μια δημοσιογράφος του CNN έχει ήδη λάβει έγκριση από το γραφείο της Πρώτης Κυρίας για να καλύψει μια εκδήλωση με τη Μελάνια Τραμπ στο περιθώριο της συνόδου των Ηνωμένων Εθνών αύριο», ανέφερε ο Μπράιαν Στέλτερ, επικεφαλής αναλυτής μέσων ενημέρωσης του CNN.

Η σκληρή στάση Τραμπ

Η χειρονομία της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ προς το CNN έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη συμπεριφορά του συζύγου της απέναντι στο ίδιο δίκτυο.

«Είμαι υπερήφανος που ανακοινώνω ότι, με άμεση ισχύ, απαγορεύω τα Fake News CNN, MSNOW (το οποίο πρόσφατα άλλαξε το όνομά του από MSNBC λόγω έλλειψης τηλεθέασης και αξιοπιστίας!) και το Politico», έγραψε ο Τραμπ την Παρασκευή, ανακοινώνοντας την απαγόρευση.

«Τα μέσα ενημέρωσης δεν θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να γράφουν ή να μεταδίδουν συνεχώς φανταστικές ιστορίες και ψέματα όταν καλύπτουν τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, την κυβέρνηση Τραμπ ή τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Θα ακολουθήσουν και άλλα μέσα ενημέρωσης που διαδίδουν ψευδείς ειδήσεις», πρόσθεσε.

Την επομένη ημέρα, δημοσιογράφοι από τα «απαγορευμένα» είδαν κλειστή την πόρτα του Λευκού Οίκου. Σε ορισμένους μάλιστα κατασχέθηκαν οι δημοσιογραφικές ταυτότητες από πράκτορες των Μυστικών Υπηρεσιών.

Τη Δευτέρα, ο Τραμπ επέμεινε στην απαγόρευση και προσπάθησε να δικαιολογήσει ότι η απόφασή του δεν αποτελεί «επίθεση στον ελεύθερο Τύπο».

Αντίθετα, ο Τραμπ έγραψε ότι «εφαρμόζει μια επίθεση στις ψευδείς ειδήσεις, ορισμένες από τις οποίες έχουν αναπτυχθεί σαν καρκίνος στις αγαπημένες μας Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής».

Μποϊκοτάζ και προσφυγή στη Δικαιοσύνη

Ως απάντηση στην απαγόρευση, τα πέντε μεγάλα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα –Fox News, CNN, CBS, NBC και ABC, που συγκροτούν το λεγόμενο TV pool- ανέφεραν σε κοινή τους δήλωση ότι δεν θα στείλουν τηλεοπτικό συνεργείο για να καλύψει τον Τραμπ στον ΟΗΕ, μετά την αποπομπή του CNN από το ταξίδι από τον Λευκό Οίκο.

Τα τρία μέσα ενημέρωσης που έβαλε στο στόχαστρο ο Τραμπ –CNN, MS NOW και Politico– ανακοίνωσαν ότι θα κινηθούν νομικά κατά της κυβέρνησης για την απαγόρευση.

«Σήμερα το πρωί ενημερώσαμε την κυβέρνηση ότι καταθέτουμε μήνυση για να προστατεύσουμε τα δικαιώματά μας που απορρέουν από την Πρώτη Τροπολογία και να υπερασπιστούμε την αρχή ότι η κυβέρνηση δεν αποφασίζει τι αναφέρει ή δημοσιεύει ο Τύπος», ανέφεραν σε δήλωσή τους τη Δευτέρα.

«Χωρίς προειδοποίηση ή διαδικασία, ο Λευκός Οίκος ανάκλησε τις διαπιστεύσεις των δημοσιογράφων μας επειδή διαφώνησε με τα ρεπορτάζ μας», συνέχισε η ανακοίνωση. «Αν αφεθεί χωρίς αμφισβήτηση, αυτό απειλεί την ελευθερία του Τύπου και το δικαίωμα του κοινού στην ανεξάρτητη δημοσιογραφία, απαλλαγμένη από κυβερνητικές παρεμβάσεις».

Ο Ομοσπονδιακός Δικαστής των ΗΠΑ, Τίμοθι Κέλι, τον οποίο είχε διορίσει ο Τραμπ κατά την πρώτη του θητεία, ηγείται της υπόθεσης, έχοντας χειριστεί αντίστοιχη προσφυγή και στο παρελθόν.

Το 2018, είχε διατάξει τον Λευκό Οίκο να αποκαταστήσει τη διαπίστευση του δημοσιογράφου του CNN, Τζιμ Ακόστα, όταν η κάρτα του αφαιρέθηκε έπειτα από μια αντιπαράθεση με τον Τραμπ.

Με πληροφορίες από: Daily Mail, Mirror