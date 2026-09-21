ΗΠΑ: CNN, MS NOW και Politico προσφεύγουν στη δικαιοσύνη για τον αποκλεισμό τους από τον Λευκό Οίκο – «Απειλεί την ελευθερία του Τύπου»

Τρία αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, το CNN, το MS NOW και το Politico, προσφεύγουν στη δικαιοσύνη για τον αποκλεισμό τους από τον Λευκό Οίκο, επικαλούμενα την Πρώτη Τροπολογία του Συντάγματος.

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CNN, Λευκός Οίκος, Αποκλεισμός, Betsy Klein, δημοσιογράφος, ρεπόρτερ
Η Betsy Klein, ανώτερη ρεπόρτερ του CNN για τον Λευκό Οίκο, αποχωρεί αφού της αφαιρέθηκε η διαπίστευση, κατόπιν της απαγόρευσης που επέβαλε ο Αμερικανός πρόεδρος στον Λευκό Οίκο / πηγή: AP Photo/Jose Luis Magana
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • CNN, MS NOW και Politico προσφεύγουν στην αμερικανική δικαιοσύνη για τον αποκλεισμό τους από τον Λευκό Οίκο, επικαλούμενα την Πρώτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος.
  • Τα τρία μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως ο Λευκός Οίκος ανακάλεσε τα διαπιστευτήρια των δημοσιογράφων τους «διότι είναι αντίθετος με το ρεπορτάζ μας», τονίζοντας πως «απειλεί την ελευθερία του Τύπου».
  • Το μέτρο χαρακτηρίζεται πρωτοφανές και η Ένωση Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου καταδίκασε την απόφαση, ζητώντας από την κυβέρνηση «να αποκαταστήσει αμέσως την πρόσβαση» των δημοσιογράφων.

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Τα τρία αμερικανικά μέσα ενημέρωσης που αποκλείσθηκαν από τον Λευκό Οίκο, το CNN το MS NOW και το Politico προσφεύγουν στην αμερικανική δικαιοσύνη επικαλούμενα την Πρώτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος με στόχο την αποκατάσταση της πρόσβασής τους.

Η επείγουσα αγωγή κατατίθεται ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστή της Περιφέρειας της Κολούμπια και ενδέχεται να οδηγήσει σε ακροαματική διαδικασία και την παρουσίαση νομικών επιχειρημάτων εκ μέρους της αμερικανικής κυβέρνησης και εντός της τρέχουσας εβδομάδας.

«Σήμερα το πρωί γνωστοποιήσαμε στην κυβέρνηση ότι καταθέτουμε σήμερα αγωγή για την προστασία των δικαιωμάτων μας που απορρέουν από την Πρώτη Τροπολογία και για την υπεράσπιση της αρχής ότι η κυβέρνηση δεν αποφασίζει τι ρεπορτάζ θα κάνει και τι θα δημοσιεύει ο Τύπος», αναφέρουν σε κοινή ανακοίνωση τα τρία μέσα ενημέρωσης.

«Χωρίς ειδοποίηση ή διαδικασία, ο Λευκός Οίκος ανακάλεσε τα διαπιστευτήρια των δημοσιογράφων μας, διότι είναι αντίθετος με το ρεπορτάζ μας». «Αν αυτό αφεθεί χωρίς να αντικρουσθεί, απειλεί την ελευθερία του Τύπου και το δικαίωμα του κοινού στην ανεξάρτητη δημοσιογραφία ελεύθερη από κυβερνητικές παρεμβάσεις».

 

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Παρασκευή την απαγόρευση, με άμεση ισχύ, της πρόσβασης των CNN, MS NOW και Politico στον Λευκό Οίκο κλιμακώνοντας την σύγκρουσή του με τα μέσα ενημέρωσης.

Από την επομένη, απαγορεύθηκε στους δημοσιογράφους των τριών μέσων να εισέλθουν στον Λευκό Οίκο, ένα μέτρο πρωτοφανές που αποτελεί προσβολή της ελευθεροτυπίας.

«Ο αμερικανικός λαός πρέπει να έχει την δυνατότητα να ελέγχει χάρη σε έναν ελεύθερο και ανεξάρτητο Τύπο όσους είναι εκλεγμένοι, είτε αυτό αρέσει στους κυβερνητικούς αξιωματούχους είτε όχι», ανακοίνωσε το Σάββατο η Ένωση Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου καταδικάζοντας την απόφαση ως παραβίαση της Πρώτης Τροπολογίας που εγγυάται την ελευθερία του Τύπου και ζητώντας από την αμερικανική κυβέρνηση «να αποκαταστήσει αμέσως την πρόσβαση» των δημοσιογράφων των τριών μέσων ενημέρωσης.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP, Reuters, CNN

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