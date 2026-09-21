Debate Καιρίδη – Μάντζου στον Realfm 97,8 για την ακρίβεια στα καύσιμα, τα ελληνοτουρκικά και την άνοδο της ακροδεξιάς στη Γερμανία

Οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Καιρίδης και Δημήτρης Μάντζος διασταύρωσαν τα ξίφη τους, στον Realfm 97,8 και την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελλατόλα. Στο επίκεντρο του debate βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, η ακρίβεια στα καύσιμα, οι εξελίξεις στην Ευρώπη με αφορμή την άνοδο της AfD και τα ελληνοτουρκικά.

Η ακρίβεια στα καύσιμα και η μείωση του ΕΦΚ

Σχετικά με τα νέα μέτρα στήριξης για την ενέργεια και το ενδεχόμενο προσωρινής μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, ο Δημήτρης Καιρίδης τόνισε: «Στην Ελλάδα ο έμμεσος φόρος γενικά, ειδικά στα καύσιμα, είναι από τους υψηλότερους στην Ευρώπη και αυτό έχει να κάνει προφανώς με την ανάγκη του δημοσίου σε έσοδα, λόγω των αμαρτιών του παρελθόντος. Όσο καλά και αν έχουμε πάει τα τελευταία χρόνια, παραμένουμε η χώρα με το υψηλότερο δημόσιο χρέος στην Ευρώπη και από τα υψηλότερα στον κόσμο, και με τη σημαντικότερη στήριξη του ασφαλιστικού από τον προϋπολογισμό. Αυτά είναι αμαρτίες του παρελθόντος τα οποία η δική μας γενιά, οφείλει τώρα δυστυχώς να αποπληρώνει. Η κυβέρνηση ωστόσο έχει κάνει πράγματα και ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι θα προχωρήσει σε γενναίες αποφάσεις. Φαντάζομαι γίνονται οι απαραίτητες διαβουλεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Δεν ξέρω τι περιθώρια είχαν άλλα κράτη στις οροφές δαπανών. Σε εμάς τα πράγματα είναι εξαιρετικά συγκεκριμένα, όμως δεν θα αφήσουμε κανένα πρόσθετο έσοδο του δημοσίου από την αύξηση της τιμής να μείνει στο δημόσιο ταμείο και να μην επιστραφεί στον καταναλωτή. Είναι αδιανόητο να ανοίξει το πετρέλαιο θέρμανσης στο 1,75 ευρώ, πολλώ δε μάλλον στα 2,05 που είναι, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Υπάρχει σημαντικό πρόβλημα».

«Βλέπετε ότι και στην Αμερική, η οποία εξάγει πετρέλαιο, έχει πάει στα 5,5 δολάρια το γαλόνι και βεβαίως χρειάζεται και ευρωπαϊκός συντονισμός. Όλα αυτά είναι στο τραπέζι. Ευτυχώς η ελληνική οικονομία έχει τα περιθώρια, χάρη στην καλή της πορεία να επιστρέψει κάποια πράγματα στον καταναλωτή» πρόσθεσε.

Από την πλευρά του ο Δημήτρης Μάντζος τόνισε: «Νομίζω ότι αποδεικνύεται ο εμπαιγμός τον οποίο έχει υποστεί όλη η ελληνική κοινωνία από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όλα τα περασμένα χρόνια, ειδικά για τα καύσιμα, τον ΦΠΑ και τον ΕΦΚ σε αυτά, γιατί είμαστε η χώρα που έχει πάρα πολύ υψηλούς συντελεστές έμμεσης φορολογίας, είμαστε η χώρα στην οποία η τιμή του πετρελαίου στην αντλία σε πολύ μεγάλο ποσοστό – πάνω από 50%- είναι φόρος. Είμαστε η χώρα στην οποία, ενώ οι συμπολίτες μας κατά 18%, σύμφωνα με την Eurostat, δεν μπορούν να θερμάνουν τα σπίτια τους, ενώ βρίσκονται μπροστά σε νέες ανισότητες και κίνδυνο φτωχοποίησης, ενώ τα τρακτέρ των αγροτών δεν μπορούν να φτάσουν μέχρι το χωράφι, λόγω της αύξησης του ντίζελ, η κυβέρνηση αρκείται να επενδύει στην υπεραπόδοση της έμμεσης φορολογίας, να γεμίζει τα δημόσια ταμεία με ακόμα περισσότερα φορολογικά έσοδα από τον ΕΦΚ και τον ΦΠΑ, να επιστρέφει υπό τύπων επιδομάτων και pass ένα μικρό μόνο μέρος στους καταναλωτές και να αρνείται πεισματικά να κάνει, κάτι το οποίο εδώ και πολλά χρόνια άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πράττουν, δηλαδή να μειώσει προσωρινά και να επαναξιολογεί διαρκώς αυτή τη μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα».

Ερωτηθείς για το κόστος ενός τέτοιου μέτρου, σημείωσε: «Εμείς έχουμε υπολογίσει με βάση το πρόγραμμα που ανέπτυξε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη Θεσσαλονίκη, ότι μία μείωση 4-5 μηνών, της τάξης των 10 λεπτών στην αμόλυβδη και 8 λεπτών στο ντίζελ, θα κόστιζε 300 εκατ. ευρώ, δηλαδή ένα ποσό υποπολλαπλάσιο της υπεραπόδοσης που μόνο για το πρώτο εξάμηνο του 2026 εμφανίζει η έμμεση φορολογία, που είναι πάνω από 600-700 εκατομμύρια ευρώ».

«Επειδή γίνεται πολλή συζήτηση για το ευρωπαϊκό σκέλος, για μένα είναι προκλητικά υποκριτικό να ακούω από τον Πρωθυπουργό της χώρας ξαφνικά να θυμάται ότι μπορεί να γίνει η μείωση της έμμεσης φορολογίας, ενώ όταν τα λέγαμε εμείς, μας έλεγαν λαϊκιστές και μιλούσαν για λεφτόδεντρα. Ξαφνικά θυμάται ότι υπάρχει μια Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία μπορεί να του δώσει την άδεια να το κάνει, αλλά ξεχνά να πει στους συμπολίτες μας ότι αυτό το μέτρο εφαρμόζεται επιτυχημένα στην Κύπρο, την Ισπανία, την Ιταλία και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Μετακυλίεται το όφελος στους καταναλωτές, δημιουργείται ανακούφιση στην αγορά και δεν χρειάστηκε η άδεια καμίας Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και καμίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής» πρόσθεσε κάνοντας λόγο για πρόσχημα μέσω Βρυξελλών.

«Ακριβώς επειδή γνωρίζουμε το κόστος, μιλούμε για μια μείωση του ΕΦΚ, που θα δημιουργούσε πολύ σημαντική ανακούφιση στους συμπολίτες μας αφενός, και αφετέρου δεν θα πετούσε τα δημοσιονομικά μας έξω. Γνωρίζουμε τους κανόνες και λέμε να μειωθεί ο ΕΦΚ, να μειωθεί η υπεραπόδοση της έμμεσης φορολογίας, δηλαδή να μην παίρνει τόσα πολλά χρήματα το κράτος για να μπορεί να κάνει μετά φιλόπτωχη πολιτική ο κ. Μητσοτάκης και αυτό έχει ένα συγκεκριμένο κόστος, το οποίο μπορεί αυτή τη στιγμή με το δημοσιονομικό χώρο που έχει να το έχει κάνει πράξη» πρόσθεσε ο κ. Μάντζος.

«Όλη η ουσία είναι σε αυτό που ομολόγησε ο κ. Μάντζος, ότι μιλάμε για μια μείωση 7-8 λεπτών, στην καλύτερη των περιπτώσεων. Κατά συνέπεια, αν συνεχιστεί αυτή η διεθνής αναταραχή, που φαίνεται ότι επεκτείνεται, μιλάμε για ασπιρίνες σε έναν τυφώνα. Καλοδεχούμενες και οι ασπιρίνες, προφανώς, αλλά να ξέρουμε γιατί μιλάμε, διότι ακούει ο Έλληνας πολίτης αυτά τα βαρύγδουπα περί ανάλγητης κυβέρνησης, και εδώ μιλάμε για 7-8 λεπτά» απάντησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση έχει κάνει μια συγκεκριμένη πολιτική επιλογή.

«Δεν μειώσαμε τους συντελεστές ΦΠΑ, μειώσαμε το κόστος στην εργασία, διότι θεωρούμε ότι σε μια κοινωνία με τόσο μεγάλη ανεργία, όπως παραλάβαμε, θα έπρεπε να μειώσουμε τις ασφαλιστικές εισφορές, από το 41% στο 33%, και να ελαφρύνουμε το μη μισθοδοτικό κόστος εργασίας, το οποίο στην Ελλάδα έπαιρνε το μισό του μισθού. Άρα, εκεί δώσαμε έμφαση, συν τους υπόλοιπους 80 φόρους που καταργήσαμε ή μειώσαμε. Αυτά δεν είναι ούτε επιδόματα, ούτε έκτακτες μειώσεις, είναι η σοβαρή οικονομική πολιτική που φέρνει αποτέλεσμα. Γι’ αυτό η ανεργία είναι κάτω από το 8%, γι’ αυτό έχουμε έκρηξη στις προσλήψεις φέτος, γι’ αυτό έχουμε την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας διεθνώς. Μην κοροϊδεύουμε τον ελληνικό λαό ότι έχουμε λύση στη διεθνή ενεργειακή κρίση και ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει το κλειδί που δεν βρήκε ούτε ο Ντόναλντ Τραμπ, ούτε ο Μέρτς, ούτε κανένας παγκοσμίως», συμπλήρωσε.

«Δεν υποστήριξε κανείς ότι μπορεί να λύσει οποιοσδήποτε Έλληνας Πρωθυπουργός τη διεθνή κρίση. Όμως ένας Έλληνας Πρωθυπουργός οφείλει, επειδή ακριβώς υπάρχουν διεθνείς κρίσεις, να βρει εκείνες τις λύσεις και στις ενδημικές παθογένειες της ελληνικής αγοράς. Το ότι ο κ. Καιρίδης ομολογεί ότι είναι πολιτική επιλογή της Νέας Δημοκρατίας η διατήρηση της έμμεσης φορολογίας στα ύψη, είναι καθηλωτικό. Μας λέει κοινώς ότι όσο και να ανεβαίνουν οι τιμές στα βασικά αγαθά και στα καύσιμα, η Νέα Δημοκρατία θα συνεχίζει να υφαρπάζει μέσω της έμμεσης φορολογίας ακόμα μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη από τους συμπολίτες μας» αντέτεινε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγο για σιωπηρό φόρο ακρίβειας. «Πληρώνουμε ακόμα περισσότερους φόρους λόγω της ακρίβειας» ανέφερε χαρακτηριστικά και αναφέρθηκε στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την τιμή του πετρελαίου. «Εμείς έχουμε μιλήσει για την ανάγκη να υπάρχει ένας αυτοματοποιημένος μηχανισμός φορολόγησης των υπερκερδών στα διυλιστήρια. Αυτό είναι κάτι που επίσης υπάρχει στην εργαλειοθήκη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής».

«Τα διυλιστήρια πάνε πολύ καλά στην Ελλάδα, ακριβώς γιατί έχουν βγει από την παγκόσμια αγορά τα ρωσικά ή τα σαουδααραβικά και πολλά διυλιστήρια εκεί στον κόλπο. Ωστόσο, το 80% του τζίρου τους προέρχεται από εξαγωγές, δεν προέρχεται από τον Έλληνα καταναλωτή. Είναι έκπληξη για τον κ. Μάντζο το γεγονός ότι έχουμε 24% ΦΠΑ, δεν τον αυξήσαμε, δεν τον μειώσαμε, ακριβώς γιατί κάναμε άλλες πολιτικές επιλογές. Θεωρήσαμε ότι πρέπει να στηρίξουμε τον εργαζόμενο, μειώσαμε τις ασφαλιστικές εισφορές, μειώσαμε τη φορολογία στο εισόδημα για τα κατώτερα στρώματα. Και ταυτόχρονα για να μην δημιουργούμε εντυπώσεις, ο κατώτατος μισθός που πάει στα 1.000 ευρώ πια, από τα 650 που ήταν, έχει αυξηθεί πάνω από 50%. Είναι μια πραγματική αύξηση 25% σε πραγματικούς όρους, όχι ονομαστικούς, και έτσι πρέπει να προχωρήσουμε. Το αποτέλεσμα είναι ότι τα πράγματα είναι καλύτερα από το 2019. Δεν είναι θαύμα, δεν είναι υπέροχα, δεν έγινε ξαφνικά Σουηδός ο Έλληνας. Έχουμε πάρα πολύ δρόμο ακόμα, μας έχει περάσει ο Πολωνός, έχουμε μείνει πολύ πίσω, αλλά από την άλλη μεριά ο μόνος δρόμος είναι να ενισχύσουμε τις επενδύσεις και όχι την κατανάλωση» είπε ακόμη ο κ. Καιρίδης.

«Νομίζω ότι για πολλοστή φορά ο κ. Καιρίδης επιβεβαιώνει ότι η ανοχή και η επένδυση στην υπεραπόδοση της έμμεσης φορολογίας είναι πολιτική επιλογή της Νέας Δημοκρατίας. Επίσης, σε σχέση με τα καύσιμα, η τιμή βάσης πρέπει να είναι σε σχέση με πέρυσι τέτοια εποχή, όχι νε τον Απρίλιο, γιατί πέρυσι τέτοια εποχή είναι που βάζει ο κόσμος καύσιμα στις πολυκατοικίες, στις επιχειρήσεις του. Άρα, θα δούμε πολύ μεγάλη αύξηση. Όσον αφορά στα υπερκέρδη, υπάρχει ο ορισμός στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι συνιστά υπερκέρδος, ουρανοκατέβατο κέρδος και ποια αύξηση του περιθωρίου κέρδους θεωρείται υπέρμετρη. Επίσης όσον αφορά την αύξηση του κατώτατου μισθού, αυτή είναι πενιχρή όταν συγκρίνεται πρώτον με τον πληθωρισμό και δεύτερον με τη φορολογία των μισθωτών. Δεν θα κουραστούμε να λέμε ότι αν δεν τιμαριθμοποιηθεί η φορολογική κλίμακα μισθωτών και συνταξιούχων, οποιαδήποτε αύξηση και να δίνεται, θα πραγματικά θα φεύγει ανεκμετάλλευτη λόγω της φορολογίας» υπογράμμισε από την πλευρά του ο κ. Μάντζος.

Η άνοδος της ΑfD

Αναφορικά με τις εξελίξεις στην Ευρώπη, με αφορμή την πρωτιά της AfD στο Μεκλεμβούργο, ο κ. Καιρίδης, σχολίασε: «Είναι λάθος να τσουβαλιάζουμε όλα τα ακροδεξιά σχήματα. Το AfD είναι κάτι απολύτως ακραίο και ξεχωριστό σε σχέση με την Μελόνι ή ακόμα και με την Λεπέν, χωρίς να υποτιμώ τον κίνδυνο μιας προεδρίας Λεπέν στη Γαλλία. Αλλά το AfD είναι πραγματικά ένα νεοναζιστικό κόμμα, το οποίο δημιουργήθηκε με αφορμή την ελληνική κρίση χρέους το 2011 με απολύτως ανθελληνική στόχευση τότε, και στη συνέχεια με την προσφυγική κρίση το 2015. Υπάρχουν ζητήματα στην Ευρώπη, αλλού βλέπουμε μείωση της ακροδεξιάς, όπως στην Σουηδία, αλλού βλέπουμε μεγάλη άνοδο, όπως στη Γερμανία. Η απάντηση είναι η σοβαρή μεταρρυθμιστική, αξιόπιστη κεντροδεξιά. Εμείς είμαστε το ανάχωμα και εμείς πρέπει να δώσουμε τη μάχη επιμένοντας στις μεταρρυθμίσεις, χωρίς λαϊκισμούς και πυροτεχνήματα».

Από την πλευρά του ο κ. Μάντζος συμφώνησε με τον κ. Καιρίδη, ότι «δεν είναι όλες οι ακροδεξιές εκφράσεις ίδιες», ωστόσο, σημείωσε ότι είναι «εξίσου ανησυχητικές όλες για το ευρωπαϊκό εγχείρημα». «Δεν είναι προφανώς το ίδιο η Γερμανία με την Ελλάδα, και η Γαλλία με το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιταλία, δεν είναι βέβαια και η μετανάστευση εκείνη η αιτία που φέρνει όλα αυτά τα κακά, είναι η ενέργεια, η οικονομία της καθημερινότητας, ο κίνδυνος της φτωχοποίησης και οι ανισότητες, άρα για εμάς το εργαλείο είναι δημόσιες πολιτικές για στέγαση, εργασία, υγεία, εκπαίδευση. Δεν είναι λύση η κεντροδεξιά, διότι αυτή τη στιγμή η κεντροδεξιά και στην Ελλάδα έχει κανονικοποιήσει τα συνθήματα, τη ρητορική, την επιχειρηματολογία, ακόμα και το ύφος της άκρας δεξιάς, είτε της ριζοσπαστικής, είτε και της πιο άκρας δεξιάς σε Ευρώπη και Αμερική, έχοντας εγκολπώσει όλες τις θέσεις και τα στοιχεία της άκρας δεξιάς στη Νέα Δημοκρατία», τόνισε και συμπλήρωσε:

«Το να κανονικοποιείς την άκρα δεξιά είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και για τη δημοκρατία μας, διότι πολύ απλά, γιατί κανείς να μην ψηφίσει το αυθεντικό και να ψηφίσει το αντίγραφο, όταν η Νέα Δημοκρατία τόσο μεθοδικά όλο το περασμένο διάστημα έχει υιοθετήσει όλη τη ρητορική της άκρας δεξιάς σε κρίσιμα κοινωνικά πεδία όπως η μετανάστευση, η οικονομία και η κοινωνία; Λέω λοιπόν ότι πρέπει να σχεδιάσουμε μια κοινωνία που πράγματι θα υποστηρίζει τους νέους, θα δίνει ίσες ευκαιρίες, θα δημιουργεί ασφάλεια μέσα από την οικονομία και τη δίκαιη φορολόγηση και θα δημιουργεί ένα πλαίσιο κανόνων που θα ισχύουν για όλους, διότι τελικά αυτό είναι το ζήτημα».

«Στο μεταναστευτικό στην Ελλάδα, στις έρευνες της κοινής γνώμης είναι 10ο, 12ο, 15ο θέμα ενδιαφέροντος. Έχει φύγει από την επικαιρότητα γιατί αντιμετωπίστηκε. Μπορεί να λέει η Λατινοπούλου ό,τι θέλει, ο Βελόπουλος άρες-μάρες κουκουνάρες, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι η ελληνική κεντροδεξιά έδωσε λύσεις στο ζήτημα, όχι ότι δεν πρέπει να είμαστε σε διαρκή εγρήγορση και όχι ότι το πρόβλημα δεν θα επιμείνει και μπορεί να ξανά έρθει, αλλά σήμερα υπάρχει πολιτική, υποδομή και σύστημα, που δεν υπήρχε πριν, και έτσι πρέπει να προχωρήσουμε» συνέχισε ο κ. Καιρίδης, ενώ χαρακτήρισε λάθος όσα λέει ο κ. Μάντζος ότι τα πρόσθετα έσοδα στην έμμεση φορολογία προέρχονται από αύξηση φόρων. «Δεν είναι από αύξηση φόρων. Είναι γιατί πιάσαμε τη φοροδιαφυγή στο ΦΠΑ. Είναι γιατί πάει καλά η οικονομία και δημιουργείται πρόσθετη φορολογητέα ύλη. Είναι γιατί είχαμε 15 εκατομμύρια τουρίστες και τώρα έχουμε 40. Αυτά τα πρόσθετα 25 εκατομμύρια τουριστών, πληρώνουν ΦΠΑ υπέρ του Έλληνα και του ελληνικού Δημόσιου Ταμείου που γίνεται στη συνέχεια δημόσια πολιτική, στήριξη της κοινωνίας και επενδύσεις», ανέφερε.

Τα ελληνοτουρκικά

Στη συνέχεια η συζήτηση επικεντρώθηκε στις ελληνοτουρκικές σχέσεις με τον κ. Μάντζο να ερωτάται εάν η κυβέρνηση διαχειρίζεται σωστά τα εθνικά θέματα και τι θα έκανε διαφορετικά το ΠΑΣΟΚ. «Θα κάναμε λιγότερη επικοινωνία πάνω στα ελληνοτουρκικά. Γι’ αυτό είναι και λανθασμένη η προσέγγιση από την αρχή μέχρι το τέλος. Ξεκίνησε η υπερεπένδυση στο αφήγημα των ήρεμων νερών και στη διακήρυξη των Αθηνών, την ώρα που ήτανε εμφανές σε όλους ότι δυστυχώς τα ήρεμα νερά η Τουρκία δεν τα έβλεπε όπως τα βλέπαμε εμείς, Δηλαδή ως μια συνθήκη ειρήνης και καλής γειτονίας, αλλά ως ένα πρόσχημα για να σώσει το πρόσωπό της προς τη Δύση και να καλύψει τον αναθεωρητισμό της. Και τη διακήρυξη των Αθηνών, δεν την έβλεπε όπως εμείς, ως ένα σύμφωνο καλών προθέσεων, αλλά ως μια ατζέντα πάνω στην οποία, θα έπρεπε η Ελλάδα να ζητεί πάντοτε την άδεια της Τουρκίας για οτιδήποτε. Κακώς υπερεπενδύσαμε επικοινωνιακά σε αυτήν και την ίδια ώρα δεν δουλέψαμε στην Ευρώπη, ώστε αφενός να είναι αποσαφηνισμένη και σαφή σε όλους η τουρκική προκλητικότητα στις πραγματικές της διαστάσεις- Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Συμβούλιο Ασφαλείας, ΟΗΕ- και αφετέρου να δουλέψουμε για ένα νέο ευρωτουρκικό πλαίσιο, ένα νέο Ελσίνκι, με αναβάθμιση της Τελωνειακής Ένωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας, με αυτοματοποιημένες κυρώσεις εις βάρος της τουρκικής δημοκρατίας κάθε φορά που θα παραβιάζει το διεθνές δίκαιο εις βάρος της Ελλάδας και της Κύπρου», επισήμανε.

«Και σήμερα όμως είναι λανθασμένη η προσέγγιση, γιατί ενώ έχουν συμβεί αυτά τόσα χρόνια, και ενώ η αντιπολίτευση τα λέει, μας αγνοούν και έρχονται τώρα, παραμονή των εκλογών, να μας πουν ότι αυξάνει η ένταση, ότι η Τουρκία γίνεται κακός γείτονας και τώρα αλλάζει θέση η ελληνική κυβέρνηση, γιατί φοβάται την εκ δεξιών της αντιπολίτευση, εντός και εκτός των τειχών της ΝΔ. Αυτή είναι μία καιροσκοπική κομματική αναδίπλωση, και όχι μία εξωτερική πολιτική αρχών. Η εξωτερική πολιτική είναι κάτι πολύ σοβαρό για να μπαίνει στην προκρούστεια κλίνη των προεκλογικών σχεδιασμών της κυβέρνησης. Χρειάζεται συναίνεση, μεθοδικότητα, ενημέρωση, μακρά σκέψη και σχεδιασμό, και όχι τον προεκλογικό σχεδιασμό της σημερινής κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας» πρόσθεσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ σημείωσε ότι έχουμε δύο θεμελιώδεις αλλαγές στα ελληνοτουρκικά που αυξάνουν την αστάθεια και τους κινδύνους. «Ο ένας είναι ο αμερικανικός παράγοντας, ο οποίος δεν είναι αυτός που ήταν. Θυμάστε τότε στο ντου του 1996 τον Κώστα Σημίτη να ευχαριστεί τους Αμερικανούς. Αμφιβάλλω, αν, σήμερα, θα μπορούσαμε να έχουμε μια τέτοια συνθήκη. Και τα πράγματα είναι πολύ πιο απρόβλεπτα, για να το πω κομψά. Η δεύτερη μεγάλη αλλαγή είναι η κατάρρευση της τουρκικής δημοκρατίας, για την οποία δεν γίνεται κουβέντα στην Ευρώπη, ούτε στην Αμερική, γιατί πάρα πολλοί στην Ευρώπη, παρά τις δικές μας προσπάθειες, θεωρούν την Τουρκία πολύ σημαντική και σημαντικό σύμμαχο στο ΝΑΤΟ.

Λοιπόν, το γεγονός ότι η Τουρκία φεύγει από τη δημοκρατία πια και η αντιπολίτευση φυλακίζεται και πάνε περίπατο οποιαδήποτε ευρωτουρκική σχέση, το Ελσίνκι και όλα τα υπόλοιπα, δημιουργεί μια νέα συνθήκη. Άρα, εδώ έχουμε μια μεγάλη δυσκολία. Το τρίτο είναι, ότι η Τουρκία έχει δυναμώσει πάρα πολύ τα τελευταία 30 χρόνια. Όποιος πάει στην Κωνσταντινούπολη το βλέπει, την ώρα που η Ελλάδα έμεινε πάρα πολύ πίσω. Και σήμερα πρέπει να τρέξουμε ακόμα πιο πολύ για την εξισορρόπηση. Δεν χρειάζονται τα πολλά λόγια. Τα πολλά λόγια και η διαρκής αναμόχλευση και οι λαϊκισμοί κλπ, δεν βοηθούν σε ένα πρόβλημα που είναι πολύ σοβαρό και με το οποίο θα αναμετρηθεί κακά τα ψέματα και η δικιά μας γενιά, όπως και οι προηγούμενες» είπε ο κ. Καιρίδης.

Η υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη

Τέλος, σχετικά με τις αποκαλύψεις που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ο κ. Μάντζος τόνισε ότι η πολιτική ουσία περιορίζεται στο ζήτημα των ελέγχων. «Έχουμε έναν υπουργό Υγείας, ο οποίος σήμερα, νίπτει τας χείρας του για το τι έγινε το 2019 και για το ότι καταργήθηκε το ΣΕΥΥΠ, το οποίο λειτούργησε από το 2002 με αποτελεσματικότητα. Πήγε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και ατόνησαν οι έλεγχοι. Ιατρεία και δήθεν κλινικές, μέσα στο κέντρο της Αθήνας, με απίστευτη διαφήμιση και συμμετοχή σε συνέδρια, ήταν παντού, και την ίδια ώρα διέφευγαν των ελέγχων. Οπότε, να μας τα λέει αυτά ο κ. Γεωργιάδης, απλώς ως δημοσιογράφος, και να τα διατυπώνει χωρίς καμία λογοδοσία, είναι βαθιά προβληματικό» είπε μεταξύ άλλων, ενώ σχετικά με την εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης που ανακοινώθηκε σχολίασε ότι το ζήτημα «δεν είναι να χαρτογραφήσουμε και να καταγράψουμε την ανομία, αλλά να την αντιμετωπίσουμε».

Ο κ. Καιρίδης, τόνισε ότι πρέπει να υπάρχουν αυστηρότεροι έλεγχοι και παραδέχθηκε ότι «έχουμε μία αποτυχία που αφήσαμε κάποια πράγματα ανέλεγκτα». «Βεβαίως, και στις πιο προηγμένες χώρες υπάρχουν πάντα περιθώρια κομπογιαννιτισμού, αλλά σίγουρα όλος αυτός ο κόσμος που μαζεύτηκε στην κηδεία του δημοφιλούς καλλιτέχνη, έστειλε και ένα μήνυμα προς εμάς» ανέφερε μεταξύ άλλων.