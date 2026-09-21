Μαρινάκης: Να μην επαναληφθεί η αποτυχημένη συνταγή χρεοκοπίας – Άγνοια ή λαϊκισμός της αντιπολίτευσης για τον ΕΦΚ

«Κάθε κίνηση της Ελλάδας υπαγορεύεται από την ενδυνάμωση της χώρας και την προστασία των εθνικών συμφερόντων», τόνισε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, σχολιάζοντας τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά.

«Η Ελλάδα δεν υποχωρεί, δεν δέχεται απειλές», υπογράμμισε, χαρακτηρίζοντας «ανιστόρητες» τις σχετικές διατυπώσεις της Τουρκίας. Όπως ανέφερε, οι ένοπλες δυνάμεις «απαντούν στο πεδίο», ενώ η κυβέρνηση εξακολουθεί να υποστηρίζει τον διάλογο. «Πιστεύουμε στον διάλογο, αλλά αυτό δεν συνεπάγεται υποχώρηση ή αφέλεια», σημείωσε.

Σε ό,τι αφορά την ενεργειακή ακρίβεια και τις προτάσεις για μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα, ο κ. Μαρινάκης κατηγόρησε την αντιπολίτευση για «άγνοια ή λαϊκισμό». Όπως είπε, η κυβέρνηση δεν έχει «κόκκινες γραμμές» ως προς τη μείωση του ΕΦΚ, αλλά οφείλει να κινηθεί μέσα στο ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο.

«Πολιτικές που θα διακινδυνεύουν τη θέση της χώρας, μην τις περιμένετε», ανέφερε. Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος διευκρίνισε ότι ουδέποτε ειπώθηκε πως δεν επιτρέπεται η μείωση του ΕΦΚ. Αντίθετα, όπως είπε, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα διερευνηθεί η δυνατότητα εξαίρεσης από τη ρήτρα διαφυγής. «Δεν υπάρχει κυβέρνηση που δεν θέλει να μειώσει φόρους, εφόσον έχει τη δημοσιονομική δυνατότητα», σημείωσε. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι για τον πολίτη μεγαλύτερη σημασία έχει το τελικό όφελος και όχι ο τρόπος με τον οποίο επιλέγει το κράτος να παρέμβει. «Είμαστε στις τρεις πρώτες χώρες στήριξης, σε συνάρτηση με το ΑΕΠ μας, από τότε που ξέσπασε η ενεργειακή κρίση», ανέφερε, παραπέμποντας στις ανακοινώσεις από το οικονομικό επιτελείο.

Για την ασφάλεια του σιδηροδρόμου, ο Παύλος Μαρινάκης παρέπεμψε στις αναλυτικές αναφορές του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σχετικά με τα φίλτρα ασφαλείας που εφαρμόζονται πέραν της τηλεδιοίκησης. Ο κ. Μαρινάκης χαρακτήρισε «προβληματικό» το γεγονός ότι οι πολίτες εξακολουθούν να μην εμπιστεύονται τον σιδηρόδρομο. «Δεν υπάρχουν δικαιολογίες μετά την τραγωδία των Τεμπών, αλλά έχουμε κάνει σημαντική πρόοδο», υποστήριξε.

Για τα περί συνάντησης του Μ. Μπεκίρη με πρόσωπα από το περιβάλλον του Ηλία Κασιδιάρη, ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε ότι «η πραγματικότητα δεν προκύπτει από ατεκμηρίωτα συμπεράσματα». Αναφερόμενος συνολικά στη στάση της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στη Χρυσή Αυγή, τόνισε ότι η κυβέρνηση και το κόμμα της ΝΔ έχουν κινηθεί θεσμικά. «Κάποιοι δεν έβρισκαν αίθουσα για τη δίκη της Χρυσής Αυγής. Η ΝΔ συγκέντρωσε όλες τις δικογραφίες και τις οδήγησε στη Δικαιοσύνη», είπε. Παράλληλα, ανέφερε ότι βρέθηκε αίθουσα για τη δίκη και ότι ψηφίστηκαν δύο νομοθετήματα που έδωσαν τη δυνατότητα στον Άρειο Πάγο να προστατεύσει τη δημοκρατία.

Σχολιάζοντας τις πολιτικές εξελίξεις στη Γερμανία και τις σχετικές δηλώσεις του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, ο Παύλος Μαρινάκης στάθηκε στην ανάγκη να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα που οδηγούν τους πολίτες σε επιλογές υπέρ ακραίων πολιτικών δυνάμεων. «Αν κάτι πρέπει να μας προβληματίσει, είναι ότι δεν πρέπει να κατηγορούμε τους ψηφοφόρους για τις επιλογές τους. Εμείς πρέπει να φροντίζουμε ώστε οι πολίτες να μην στρέφονται σε ακραίες δυνάμεις», ανέφερε. Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος επικαλέστηκε την ελληνική εμπειρία των προηγούμενων ετών, υποστηρίζοντας ότι η χώρα «κυβερνήθηκε από μέρος της πλατείας» και ότι συγκυβέρνησε η Αριστερά με την Ακροδεξιά. «Οι λαϊκιστές δεν έλυσαν κανένα πρόβλημα», τόνισε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος στο Europe Gulf Forum, επισημαίνοντας τη σημασία της διοργάνωσης σε μια περίοδο αυξημένης αστάθειας στη Μέση Ανατολή. Όπως σημείωσε, η Ελλάδα είναι σήμερα «πολύ πιο ισχυρή», ενώ η εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ Ευρώπης και χωρών του Κόλπου καθίσταται ακόμη πιο αναγκαία.

Με αφορμή το τραγικό περιστατικό στα Βριλήσσια, ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε επίσης στο ζήτημα της βίας μεταξύ ανηλίκων. «Η κυβέρνηση κάθε άλλο παρά αδιάφορη είναι», τόνισε, χαρακτηρίζοντας το φαινόμενο «βαθύτατα κοινωνικό ζήτημα». Αναφέρθηκε στις περιπολίες ήπιας αστυνόμευσης σε πλατείες και σε άλλα σημεία όπου συγκεντρώνονται ανήλικοι, καθώς και στην πανελλαδική γραμμή 10201 και την πλατφόρμα SafeYouth.

Για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στην εθνική πρωτοβουλία μείωσης τιμών, η οποία συνεχίζεται έως το τέλος Δεκεμβρίου. Όπως διευκρίνισε, η συμμετοχή των επιχειρήσεων δεν είναι υποχρεωτική, ενώ η δεύτερη φάση της πρωτοβουλίας αναμένεται να ξεκινήσει στα τέλη Οκτωβρίου. «387 κωδικοί ήδη καλύπτουν τη δεύτερη φάση», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση συνεχίζει τις παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών.

Κλείνοντας, ο Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στην εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού.

“Πυρά” στον Αλέξη Τσίπρα

«Το να λέει ο κ. Τσίπρας, που ως πρωθυπουργός είχε τον ετήσιο μέσο καθαρό μισθό στα 11.900 ευρώ, την ώρα που η κυβέρνηση της ΝΔ τον έχει αυξήσει στα 21.500 ευρώ, μέσα σε μια περίοδο κρίσεων και δυσκολιών, είναι υπερβολή», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός «κυβέρνησε και κρίθηκε» και ότι δεν πρέπει να προχωρά σε «λαθροχειρίες».

Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση αναγνωρίζει πως το επίπεδο των μισθών παραμένει ζητούμενο, αλλά υποστήριξε ότι η πολιτική της κυβέρνησης είναι να προχωρά σε αυξήσεις και παρεμβάσεις με βάση τις πραγματικές δημοσιονομικές δυνατότητες.

«Η Ελλάδα δεν έχει τους μισθούς που αξίζουν στους πολίτες, αλλά δεν έχει μισθούς Βουλγαρίας», σημείωσε. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι δεν πρέπει να επαναληφθεί, η «αποτυχημένη συνταγή της χρεοκοπίας και του Τσίπρα».

Σχολιάζοντας δηλώσεις του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Τάσου Γιαννίτση για τη διαφθορά, ο Παύλος Μαρινάκης απέφυγε, όπως είπε, να μπει σε δημόσια αντιπαράθεση, χαρακτήρισε όμως «ατυχή» τη σύγκριση. Παράλληλα, έκανε αναφορά στην περίοδο κατά την οποία ο κ. Γιαννίτσης συμμετείχε στη διακυβέρνηση της χώρας, υποστηρίζοντας ότι «είναι καταγεγραμμένο από τους ιστορικούς τι συνέβη επί διακυβέρνησης, μέρος της οποίας ήταν και ο κ. Γιαννίτσης».

«Δεν υπάρχει θέμα για τον Πλεύρη»

Σε ερώτηση για δημοσιεύματα που αφορούν στον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνο Πλεύρη, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος δήλωσε ότι «δεν υπάρχει κανένα θέμα» για τον υπουργό. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση δεν υποβαθμίζει τη σοβαρότητα της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο κ. Μαρινάκης έκανε λόγο για «γνωστή τακτική πολιτικοποίησης» και χαρακτήρισε «απίστευτη μεταφορά στον χρόνο» την προσπάθεια σύνδεσης της υπόθεσης με τον Θάνο Πλεύρη. «Γιατί να έχει ευθύνη ο κ. Πλεύρης επειδή υπήρξε ιδρυτικό μέλος σε ένα σωματείο που δεν λειτούργησε ποτέ;» διερωτήθηκε. Όπως σημείωσε, ο ίδιος ο κ. Πλεύρης είχε μιλήσει το 2016 για τη σχέση του με τους γιατρούς, λόγω της περιπέτειας που είχε αντιμετωπίσει με την υγεία του.

Για τα περί “διαρροής προσωπικών δεδομένων”

Αναφερόμενος στις καταγγελίες για διαρροή προσωπικών δεδομένων, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος επικαλέστηκε τα συμπεράσματα της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας. Όπως είπε, από την έρευνα δεν προέκυψε ότι το υλικό προήλθε από κακόβουλη ενέργεια, ενώ τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις καταγγελίες υπήρχαν ήδη και αποτελούν, σύμφωνα με την κυβέρνηση, τυπικό προϊόν συγκέντρωσης δεδομένων.

«Δεν έγινε κάποια διαρροή ή παραβίαση σε συστήματα ασφαλείας της χώρας», ανέφερε. Παράλληλα, σημείωσε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε ενέργειες για αυξημένη προσοχή και προστασία των κρατικών αξιωματούχων.

Η εισαγωγική τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη

«Στο Σαν Φρανσίσκο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, όπου θα έχει επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και Έλληνες που δραστηριοποιούνται στη Silicon Valley, στο πλαίσιο της παρουσίας του στις ΗΠΑ για την 81η εβδομάδα Υψηλού Επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Νέα Υόρκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε roundtable με περισσότερους από 30 θεσμικούς επενδυτές με έκθεση στην Ελλάδα και στις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες.

Θα έχει επίσης επαφές με τους επικεφαλής και ανώτατα στελέχη των σημαντικότερων διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών, με βασικά θέματα στην ατζέντα τις διεθνείς εξελίξεις στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας, της τεχνολογίας και της παροχής υπηρεσιών.

Ο Πρωθυπουργός θα έχει την ευκαιρία να υπογραμμίσει την ουσιαστική πρόοδο της ελληνικής οικονομίας, την προσήλωση της κυβέρνησης στην δημοσιονομική σταθερότητα και την περαιτέρω προώθηση των μεταρρυθμίσεων, που έχει ήδη ως αποτέλεσμα τη συνεχή αύξηση των επενδύσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ και την επίτευξη επιδόσεων ρεκόρ στην προσέλκυση Ξένων ‘Αμεσων Επενδύσεων.

Σε ένα διεθνές περιβάλλον που, λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, παραμένει ιδιαίτερα αβέβαιο και επηρεάζει την οικονομική δραστηριότητα παγκοσμίως, έχει ιδιαίτερη σημασία ότι η ελληνική οικονομία συνεχίζει να λαμβάνει θετικές αξιολογήσεις από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης, λαμβάνοντας ξεκάθαρη ψήφο εμπιστοσύνης από τις αγορές, επιβραβεύοντας έτσι όχι απλώς την εφαρμογή μιας πολιτικής αλλά τους κόπους όλων των Ελλήνων. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει την εμπιστοσύνη στις προοπτικές της οικονομίας και δημιουργεί τις συνθήκες προκειμένου ολοένα και μεγαλύτερο πλεόνασμα να συνεχίσει να επιστρέφει με τον ταχύτερο δυνατό ρυθμό στη στήριξη της κοινωνίας και κάθε οικογένειας.

Μέσα σε μία μόλις ημέρα, η χώρα μας πέτυχε διπλή αναβάθμιση από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης Scope Ratings και Moody’s.

Η Scope Ratings, ειδικότερα, αναβάθμισε την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας, αποτυπώνοντας την αυξημένη εμπιστοσύνη της στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Η απόφαση βασίζεται κυρίως στην ταχεία αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους, στις ισχυρές δημοσιονομικές επιδόσεις και στη μεγαλύτερη ανθεκτικότητα που επιδεικνύει η ελληνική οικονομία.

Παράλληλα, η Moody’s αναβάθμισε τις προοπτικές της Ελλάδας από σταθερές σε θετικές, διατηρώντας αμετάβλητη την πιστοληπτική αξιολόγηση της χώρας.

Είναι, μάλιστα, η τρίτη φορά μέσα σε περίπου έναν μήνα που ένας διεθνής οίκος αξιολόγησης δίνει θετικές προοπτικές στην Ελλάδα.

Ακόμη μια σημαντική είδηση από το μέτωπο της οικονομίας, μόλις λίγες ώρες πριν τη διπλή αναβάθμιση, ήταν η επιστροφή του Χρηματιστηρίου Αθηνών και επίσημα, ύστερα από 13 χρόνια, στις ανεπτυγμένες αγορές.

Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη για την ελληνική οικονομία, καθώς διευρύνει την επενδυτική βάση στην οποία απευθύνεται η χώρα μας και ενισχύει τη δυνατότητά της να προσελκύει διεθνή κεφάλαια. Παράλληλα, μια ισχυρότερη και βαθύτερη κεφαλαιαγορά δημιουργεί περισσότερες επιλογές χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις.

Η αξιοπιστία που έχει οικοδομήσει η Ελλάδα μέσα από αποτελεσματικές πολιτικές μπορεί να αποτελέσει εφαλτήριο για περισσότερες επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις, οι οποίες αυξάνουν την παραγωγικότητα και δημιουργούν καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας και υψηλότερα εισοδήματα για τους πολίτες.

Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το νέο, ενισχυμένο πλαίσιο για την προστασία της κύριας κατοικίας μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών.

Στο πλαίσιο αυτού, οι δανειολήπτες μπορούν κατά την υποβολή της αίτησής τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού, να αιτούνται ρύθμιση των οφειλών τους με προστασία της κύριας κατοικίας τους διαχωρίζοντας αυτήν από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία τους.

Με τη νέα, ταχεία διαδικασία ρύθμισης, εξασφαλίζουν μεγαλύτερη διαγραφή οφειλών και χαμηλότερες μηνιαίες δόσεις, καθώς για τον υπολογισμό της ρύθμισης λαμβάνεται υπόψη μόνο η αξία της κύριας κατοικίας.

Αξίζει να επισημανθεί πως με την οριστική υπογραφή της σύμβασης αναδιάρθρωσης, απαγορεύεται ρητά κάθε πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης, πλειστηριασμού ή λήψης ασφαλιστικών μέτρων στην κύρια κατοικία του οφειλέτη, υπό τον όρο τήρησης της ρύθμισης.

Αυτό σημαίνει πρακτικά πως με τη νέα ρύθμιση οι δόσεις γίνονται πιο βιώσιμες και διασφαλίζεται πλέον μόνιμα και αποτελεσματικά η προστασία της κύριας κατοικίας των πολιτών.

Παρουσιάστηκε το πιλοτικό πρόγραμμα «Medwatch», ένα νέο εργαλείο ψηφιακής εποπτείας ιδιωτικών δομών υγείας και ιατρικής διαφήμισης, το οποίο παρακολουθεί συστηματικά την ψηφιακή παρουσία ιδιωτικών δομών υγείας, αξιοποιώντας δημόσια διαθέσιμες πηγές, όπως ιστοσελίδες, πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και βιβλιοθήκες ψηφιακών διαφημίσεων.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι ο εντοπισμός πιθανών παραβάσεων και η παραγωγή τεκμηριωμένων ευρημάτων, τα οποία στη συνέχεια τίθενται υπό ανθρώπινο έλεγχο.

Κατά την πιλοτική εφαρμογή στην Αττική καταγράφηκαν 8.563 δομές και εξετάστηκαν 9.838 ψηφιακά περιεχόμενα, μεταξύ των οποίων 8.055 πληρωμένες διαφημίσεις. Εντοπίστηκαν 5.069 υποψήφια ευρήματα σε 655 δομές, ενώ 231 δομές σημάνθηκαν ως «κόκκινες» και 424 ως «κίτρινες».

Σημειώνεται πως όλα τα ευρήματα παραμένουν υποψήφια και μη επιβεβαιωμένα έως ότου ολοκληρωθεί ο απαιτούμενος ανθρώπινος έλεγχος.

Παράλληλα, όπως γνωστοποίησε ο Υπουργός Υγείας ‘Αδωνις Γεωργιάδης κατά την παρουσίαση του Medwatch, είναι έτοιμο ακόμη ένα ψηφιακό εργαλείο: μια εφαρμογή την οποία θα μπορούν να κατεβάζουν οι πολίτες στο κινητό τους και μέσω της οποίας θα έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν την άδεια του γιατρού που επιλέγουν, να υποβάλλουν αξιολόγηση ή ηλεκτρονική καταγγελία.

Το εργαλείο αυτό θα τεθεί σε ισχύ αμέσως μόλις δοθεί η απαραίτητη νομοθετική εξουσιοδότηση».