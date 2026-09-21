Γυναικοκτονία στην Ηγουμενίτσα: Θρήνος για την βιολόγο Πηνελόπη που δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της – Ανατριχιάζουν τα ευρήματα του ιατροδικαστή

Θρήνος για τη δολοφονία της 25χρονης βιολόγου Πηνελόπης στην Ηγουμενίτσα από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της με την νέα γυναικοκτονία να συγκλονίζει την τοπική κοινωνία και ολόκληρη τη χώρα. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως, συμπεριλαμβανομένων των ανατριχιαστικών ευρημάτων του ιατροδικαστή για τα πολλαπλά τραύματα της άτυχης γυναίκας και την ομολογία του δράστη μετά από αντιφάσεις στην αρχική του κατάθεση.

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Κοινωνία

Γυναικοκτονία, Ηγουμενίτσα, 25χρονη, Πηνελόπη
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Θρήνος για την 25χρονη βιολόγο Πηνελόπη, η οποία δολοφονήθηκε στην Ηγουμενίτσα από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της.
  • Τα ανατριχιαστικά ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αποτυπώνουν τη σφοδρότητα της επίθεσης, με την 25χρονη να φέρει πολλαπλά τραύματα από σουγιά.
  • Ο 27χρονος πρώην σύντροφος, μετά από αντιφάσεις στην αρχική του κατάθεση, παραδέχθηκε την πράξη του, ενώ οι ακριβείς συνθήκες και το κίνητρο διερευνώνται.

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Την ώρα που έρχονται στο φως νέα στοιχεία για την γυναικοκτονία στην Ηγουμενίτσα, ο θρήνος για την δολοφονία της 25χρονης Πηνελόπης από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της, έχει ρίξει βαριά την σκιά του όχι μόνο στην τοπική κοινωνία αλλά σε ολόκληρη τη χώρα.

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Θρήνος για την 25χρονη βιολόγο

Σύμφωνα με το epiruspost.gr, η νεαρή γυναίκα ήταν βιολόγος και εργαζόταν σε επιχείρηση της περιοχής. Το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του Συνδικάτου Εργαζομένων Ιχθυοκαλλιεργειών, Τροφίμων και Ποτών Θεσπρωτίας εξέφρασαν τη βαθιά τους θλίψη για τον θάνατό της και απηύθυναν συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους της.

«Με βαθιά θλίψη και οδύνη, το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του Συνδικάτου Εργαζομένων αποχαιρετούμε τη συναδέλφισσα Πηνελόπη, η οποία έφυγε τόσο πρόωρα και άδικα από τη ζωή», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

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Το Συνδικάτο εκφράζει παράλληλα τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους ανθρώπους της 25χρονης, που έχασε τη ζωή της με τραγικό τρόπο στην Ηγουμενίτσα.

Ανατριχιαστικά τα ευρήματα του ιατροδικαστή – Την έσφαξε με σουγιά

Στο μεταξύ τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αποτυπώνουν τη σφοδρότητα της επίθεσης που δέχθηκε η νεαρή γυναίκα. Η 25χρονη έφερε πολλαπλά τραύματα από σουγιά σε διάφορα σημεία του σώματός της, μεταξύ άλλων στον θώρακα και τη ράχη, ενώ ιδιαίτερα σοβαρά ήταν τα τραύματα στην περιοχή του τραχήλου. Τραύμα καταγράφηκε επίσης στο πόδι.

 

Τραυματισμένος και ο 27χρονος

Τραυματισμένος και φρουρούμενος νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Φιλιατών και ο 27χρονος πρώην σύντροφος της 25χρονης. Σύμφωνα με τα ευρήματα που έχουν γίνει γνωστά, έφερε τραύματα στην αριστερή πλευρά του θώρακα, με ένα από αυτά να είναι βαθύ και να έχει προκαλέσει κάκωση στον αριστερό πνεύμονα.

Τα τραύματα που έφερε ο ίδιος αποκτούν ιδιαίτερη σημασία στο πλαίσιο της έρευνας, καθώς στην αρχική του εκδοχή φέρεται να είχε υποστηρίξει ότι τόσο ο ίδιος όσο και η 25χρονη δέχθηκαν επίθεση και ληστεία από αγνώστους, γεγονός που δείχνει πως αυτοτραυματίστηκε και επί ώρες «έπαιζε θέατρο.

 

Οι αντιφάσεις στην αρχική κατάθεση και η ομολογία

Κατά τη διάρκεια της προανάκρισης, οι αστυνομικοί φέρεται να εντόπισαν αντιφάσεις στην αρχική κατάθεση του 27χρονου. Με την εξέλιξη της έρευνας, ο ίδιος τελικά παραδέχθηκε, σύμφωνα με τις Αρχές, ότι ήταν εκείνος που σκότωσε την πρώην σύντροφό του.

Γυναικοκτονία στην Ηγουμενίτσα

Γυναικοκτονία στην Ηγουμενίτσα

Οι δύο είχαν χωρίσει περίπου έναν μήνα πριν από το τραγικό περιστατικό. Ωστόσο, είχαν συναντηθεί πριν από τη δολοφονία και, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, μεταξύ τους προηγήθηκε έντονος καβγάς.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση, καθώς και το κίνητρο, εξακολουθούν να διερευνώνται. Ο 27χρονος φέρεται να υποστηρίζει ότι η 25χρονη του χρωστούσε χρήματα.

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