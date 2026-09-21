Νέα γυναικοκτονία στην Ηγουμενίτσα: «Τσακωθήκαμε και θόλωσα» ομολόγησε ο 27χρονος που δολοφόνησε την 25χρονη σύντροφό του

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Ακόμη μία γυναικοκτονία, αυτή τη φορά στην Ηγουμενίτσα, έρχεται να προστεθεί στον μακρύ ματωμένο κατάλογο των δολοφονημένων γυναικών που το νήμα της ζωής τους κόπηκε από το χέρι που κάποτε εμπιστεύτηκαν…

Η υπόθεση της δολοφονίας της 25χρονης γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε νεκρή στον ποδηλατόδρομο της Ηγουμενίτσας, «φώναζε» από την αρχή ότι είναι γυναικοκτονία. Ο 27χρονος σύντροφος της δολοφονημένης γυναίκας ομολόγησε τα ξημερώματα της Δευτέρας 21/9) ότι τελικά εκείνος της αφαίρεσε την ζωή.

«Τσακωθήκαμε και θόλωσα»

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο 27χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται φρουρούμενος σε νοσοκομείο της περιοχής, εξεταζόταν από τους αστυνομικούς στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η 25χρονη. Κατά την εξέτασή του φέρεται να ανέφερε ότι είχε προηγηθεί έντονος καβγάς μεταξύ τους.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να είπε στους αστυνομικούς: «Τσακωθήκαμε και θόλωσα».

Η αρχική εκδοχή για επίθεση από αγνώστους

Η ομολογία του έρχεται σε αντίθεση με την αρχική εκδοχή που είχε δώσει ο 27χρονος στις Αρχές. Σύμφωνα με αυτή, ο ίδιος και η 25χρονη είχαν δεχθεί επίθεση από άγνωστα άτομα.

Ο ίδιος είχε καλέσει την Αστυνομία, ενώ όταν έφτασαν οι αστυνομικοί στο σημείο, η 25χρονη είχε ήδη βρεθεί νεκρή και ο 27χρονος βρισκόταν σε κοντινή απόσταση, τραυματισμένος.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι αστυνομικοί φέρεται να εντόπισαν αντιφάσεις στην περιγραφή των γεγονότων που είχε δώσει αρχικά ο 27χρονος. Οι αντιφάσεις αυτές οδήγησαν στην περαιτέρω εξέτασή του, κατά την οποία φέρεται να προχώρησε στην προφορική παραδοχή της πράξης.

Νεκρή με τραύμα στον λαιμό

Η 25χρονη εντοπίστηκε νεκρή στο πρώτο κιόσκι του ποδηλατόδρομου της Ηγουμενίτσας. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, έφερε τραύμα στον λαιμό από αιχμηρό αντικείμενο.

Το σημείο αποκλείστηκε από τις αστυνομικές Αρχές, ενώ στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζονται όλα τα διαθέσιμα στοιχεία προκειμένου να ανασυντεθεί με ακρίβεια η ακολουθία των γεγονότων.

Ο 27χρονος εντοπίστηκε τραυματισμένος στην περιοχή του στήθους και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου παραμένει νοσηλευόμενος υπό αστυνομική φρούρηση.

Στο μικροσκόπιο οι συνθήκες της δολοφονίας

Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς προηγήθηκε της επίθεσης, ποιο ήταν το αντικείμενο που χρησιμοποιήθηκε και υπό ποιες συνθήκες σημειώθηκε το θανατηφόρο περιστατικό.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται να δοθεί στην ιατροδικαστική εξέταση, στα ευρήματα από τον τόπο του εγκλήματος, καθώς και στα υπόλοιπα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί από την Αστυνομία.

Παράλληλα, οι Αρχές αναζητούν απαντήσεις και για το κίνητρο πίσω από την επίθεση, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με το τι προηγήθηκε του καβγά.