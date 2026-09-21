Υπόθεση Μαζωνάκη: Ανεξέλεγκτη η παραϊατρική στην Ελλάδα

Ενδοφλέβιες θεραπείες για… Αλτσχάιμερ, botox σε Airbnb και εμφύτευση μαλλιών από αναισθησιολόγο περιλαμβάνει η μακρά λίστα των περιπτώσεων που έχουν οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Περισσότερους από 4.300 ελέγχους σε νοσοκομεία, ιατρεία, ινστιτούτα και ιδιώτες θεραπευτές έχουν πραγματοποιήσει από το 2019 μέχρι σήμερα οι ελεγκτές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, έχοντας πιάσει αρκετά «λαβράκια».

Των Κ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΙΜ. ΣΤΑΘΑΚΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Στο μικροσκόπιο των ελεγκτών βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ενδοφλέβιες θεραπείες που φέρονταν να παρέχονται για την αντιμετώπιση του Αλτσχάιμερ, εφαρμογές botox σε κομμωτήρια και σε διαμερίσματα Airbnb, αλλά και εμφύτευση μαλλιών από… αναισθησιολόγο. Οι συγκεκριμένες υποθέσεις περιλαμβάνονται στη μακρά λίστα των περιστατικών που απασχόλησαν τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, με ορισμένες από αυτές να έχουν ήδη πάρει τον δρόμο προς τον εισαγγελέα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, από την ίδρυση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, το 2019, έχουν εκδοθεί περισσότερα από 2.500 πορίσματα από ειδικούς ελέγχους για την προστασία της δημόσιας υγείας, καθώς και πάνω από 1.500 πορίσματα από το τακτικό ελεγκτικό έργο στον χώρο της υγείας.

Παράλληλα, διενεργήθηκαν περισσότερες από 40 προκαταρκτικές εξετάσεις κατόπιν εισαγγελικών παραγγελιών, ενώ στο πλαίσιο των ελέγχων εξετάστηκαν 287 ιδιωτικές μονάδες υγείας, από ιατρεία και διαγνωστικά εργαστήρια έως κλινικές, φαρμακεία και κέντρα αισθητικής, αλλά και καταγγελίες για ιατρικές πράξεις από μη ιατρούς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, από τους 287 ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν στις ιδιωτικές μονάδες υγείας, σε 26 περιπτώσεις οι εκθέσεις διαβιβάστηκαν στα αρμόδια πειθαρχικά όργανα για αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών ή και στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών για ποινική αξιολόγηση.

«Θα πρέπει να γίνει σαφές ότι το πόρισμα που προκύπτει μετά την ολοκλήρωση ενός ελέγχου δεν αποτελεί προϊόν μιας απλής, τυπικής ή αυτοματοποιημένης διαδικασίας. Αποτελεί το καταληκτικό αποτέλεσμα μιας σύνθετης και εμπεριστατωμένης ελεγκτικής διαδικασίας, η οποία διενεργείται βάσει των προβλεπόμενων κανόνων, αρχών και μεθοδολογικών εργαλείων της ελεγκτικής. Κάθε υπόθεση αξιολογείται αυτοτελώς, με βάση τα ιδιαίτερα πραγματικά και διοικητικά δεδομένα που τη χαρακτηρίζουν.

Η ελεγκτική προσέγγιση, επομένως, δεν μπορεί να είναι ενιαία και άκαμπτη, αλλά διαμορφώνεται και εξειδικεύεται ανάλογα με το αντικείμενο, την πολυπλοκότητα, τη φύση των ευρημάτων και τις ιδιαιτερότητες του εκάστοτε ελέγχου», δηλώνουν στην «R» πηγές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, σχολιάζοντας τους ελέγχους που έχουν διενεργήσει.

Με βιντεοκλήση!

Αίσθηση αλλά και έντονο προβληματισμό προκαλούν τα ευρήματα των ελέγχων που αποκαλύπτει η «R», καθώς διαπιστώθηκε η διενέργεια ιατρικών πράξεων από μη ιατρούς (εμφύτευση μαλλιών, βελονισμός, ομοιοπαθητική), αλλά και η λειτουργία μονάδων χωρίς την παρουσία και την επίβλεψη επιστημονικά υπευθύνου. Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί η διενέργεια ιατρικής πράξης από υπάλληλο του ιατρείου με καθοδήγηση του ιατρού μέσω βιντεοκλήσης (!) και η παροχή ιατρικών υπηρεσιών από ειδικότητα που δεν αναφερόταν στην άδεια λειτουργίας.

Στην Αττική, σοβαρές παραβάσεις διαπιστώθηκαν σε ένα ιδιωτικό πολυϊατρείο για μεταμοσχεύσεις μαλλιών, καθώς, σύμφωνα με τα ευρήματα του ελέγχου, το δερματολογικό ιατρείο λειτουργούσε χωρίς την παρουσία δερματολόγου, ενώ ο επιστημονικά υπεύθυνος δερματολόγος-αφροδισιολόγος απασχολείτο στην εταιρεία με καθεστώς μερικής απασχόλησης. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι μεταμοσχεύσεις μαλλιών πραγματοποιούνταν από ιατρό με ειδικότητα αναισθησιολόγου, καθώς και από νοσηλευτικό προσωπικό. Σε μια περίπτωση, μάλιστα, διαπιστώθηκε παροχή υπηρεσιών από νοσηλευτή χωρίς άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για τη διερεύνηση τυχόν πειθαρχικών ευθυνών, καθώς και στον Εισαγγελέα Εφετών. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών προχώρησε στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας του δερματολογικού ιατρείου για έναν μήνα και στην επιβολή προστίμου ύψους 14.600 ευρώ, ενώ έχει σχηματιστεί και πειθαρχικός φάκελος.

Από εθισμό μέχρι εμμηνόπαυση

Σειρά παραβάσεων και σημαντικών ευρημάτων αποκαλύφθηκε κατά τον έλεγχο εταιρείας που δραστηριοποιείται στον χώρο της ψυχικής υγείας. Η εταιρεία διαφήμιζε υπηρεσίες για εθισμούς, διατροφικές διαταραχές και προβλήματα ψυχικής υγείας, καθώς και για υπογονιμότητα, νόσο Αλτσχάιμερ, διαβήτη και εμμηνόπαυση, ενώ προέβαλε και «ενδοφλέβιες θεραπείες – IV Drips Methods». Παράλληλα, σε ιστοσελίδες τρίτων, παρουσιαζόταν ως κέντρο απεξάρτησης και θεραπείας εθισμών.

Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες παρέχονται από εγκεκριμένους και εποπτευόμενους φορείς, υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπει το ισχύον νομικό πλαίσιο. Επιπλέον, στην είσοδο της εταιρείας είχαν αναρτηθεί πινακίδες που ανέφεραν τη νόμιμη εκπρόσωπο ως «σύμβουλο ψυχικής υγείας», ιδιότητα που δεν είναι νομοθετικά ρυθμισμένη. Εκτός από τα παραπάνω, διαπιστώθηκε ότι ο μοναδικός υπεύθυνος δεν ήταν ψυχολόγος και ότι η εταιρεία δεν διέθετε επιστημονικά υπεύθυνο ψυχολόγο. Τα ευρήματα καταδεικνύουν απόκλιση μεταξύ των προβλεπόμενων δραστηριοτήτων της εταιρείας και των υπηρεσιών που διαφημίζονταν και παρέχονταν.

Μετέτρεψε το σπίτι του σε ιατρείο

Σε παράνομο ιατρείο αισθητικής μετέτρεψε την κατοικία του στη Θεσσαλονίκη ένας άνδρας ο οποίος εμφανιζόταν ως ιατρός παρέχοντας αισθητικές και δερματολογικές υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο αυτοσχέδιο «ιατρείο», εντοπίστηκαν ενέσεις botox και ψευδεπίγραφες συσκευασίες Dysport, φιαλίδια άγνωστης προέλευσης που φέρεται να περιείχαν βοτουλινική τοξίνη τύπου Α, παράνομα διακινούμενο ενέσιμο σκεύασμα αυξητικής ορμόνης, υαλουρονικό οξύ και πλήρης εξοπλισμός για τη διενέργεια ιατρικών πράξεων, όπως σύριγγες, βελόνες και γάντια. Μάλιστα, ο κατηγορούμενος είχε και πλούσια δράση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διαφημίζοντας τις υπηρεσίες του για να προσελκύει πελατεία.

Βροχή καταγγελιών

Περισσότερα από 400 περιστατικά έχουν καταγγελθεί από το 2021 έως σήμερα στην Ελληνική Δερματολογική και Αφροδισιολογική Εταιρεία, ενώ πάνω από 30 έχουν τελεσιδικήσει, σύμφωνα με τον πρόεδρό της, Σωτήρη Θεοχάρη. Όπως εξηγεί, η διαδικασία ελέγχου των καταγγελιών απαιτεί σημαντικό χρόνο.

Μιλώντας για τις αισθητικές πράξεις και τα όρια άσκησής τους από διαφορετικές ιατρικές ειδικότητες, σημειώνει: «Για παράδειγμα, έχουμε δει οδοντιάτρους να κάνουν botox». Ωστόσο, διευκρινίζει ότι δεν χρησιμοποιείται αποκλειστικά για αισθητικούς σκοπούς.

«Σε αυτό το σημείο πρέπει να επισημάνουμε ότι το botox, πέρα από τις αισθητικές χρήσεις, έχει και θεραπευτικές χρήσεις», αναφέρει, προσθέτοντας: «Υπάρχουν περιπτώσεις που οι οδοντίατροι καλώς το χρησιμοποιούν όταν πρόκειται για θεραπευτικούς λόγους και άλλωστε περιλαμβάνεται στο εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα κατά τις σπουδές τους».

Όπως υπογραμμίζει, διαφορετική είναι η εκπαίδευση που απαιτείται για την αισθητική χρήση του botox, αλλά και για τη χορήγηση υαλουρονικού οξέος. «Όμως υπάρχει άλλο πρόγραμμα σπουδών για το αισθητικό κομμάτι, όπως και για το υαλουρονικό. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε γιατί το κάνουμε», τονίζει.

Ο Σ. Θεοχάρης προειδοποιεί για τους κινδύνους που μπορεί να συνδέονται με τη χρήση υαλουρονικού οξέος, επισημαίνοντας ότι οι επιπλοκές μπορεί να είναι ιδιαίτερα σοβαρές. «Υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι με το υαλουρονικό, όπως ο θάνατος και η τύφλωση», αναφέρει. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται, «από υαλουρονικό έχουμε 365 τυφλώσεις παγκοσμίως από το 2022 έως το 2025 και τέσσερις θανάτους».

Η Ρωσίδα από το Instagram

Την ανεξέλεγκτη δράση ατόμων που εμφανίζονται ως δερματολόγοι χωρίς να διαθέτουν την απαιτούμενη ιδιότητα καταγγέλλει ο πρόεδρος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδισιολογικής Εταιρείας. Όπως επισημαίνει, η χρήση των social media και η συχνή αλλαγή χώρου δραστηριοποίησης δυσκολεύουν τον εντοπισμό τους.

«Είναι αδιανόητα αυτά που συμβαίνουν. Για παράδειγμα, έρχεται μια γυναίκα από τη Ρωσία, που το παίζει δερματολόγος, νοικιάζει Airbnb και μέσω Instagram κλείνει τα ραντεβού της. Δεν μπορούμε να την εντοπίσουμε γιατί αλλάζει συνέχεια έδρα», λέει χαρακτηριστικά. Όλα τα παραπάνω περιστατικά έρχονται να προστεθούν σε όσα είχε αποκαλύψει η «R» τον Νοέμβριο του 2023, όταν ως άτυπα ιατρεία για botox λειτουργούσαν κάποια κομμωτήρια στα βόρεια προάστια της Αττικής και στον Πειραιά, αδιαφορώντας για τους κινδύνους και τις παρενέργειες που μπορεί να προκληθούν από τέτοιου είδους επεμβάσεις.

Συγκεκριμένα, ένα κομμωτήριο στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά διέθετε ένα δωμάτιο στην πίσω πλευρά του καταστήματος, στο οποίο παρανόμως πραγματοποιούνταν τεχνικές botox που κόστιζαν μόλις 80 ευρώ. Καθημερινά πηγαίνουν γυναίκες και κάνουν τη συγκεκριμένη θεραπεία χωρίς να γνωρίζουν τους κινδύνους που εγκυμονεί αυτή η διαδικασία. Την ίδια στιγμή, αίσθηση είχε προκαλέσει η είδηση ότι κομμωτήριο στα βόρεια προάστια διέθετε ιατρικό μηχάνημα λέιζερ αποτρίχωσης, το οποίο λειτουργούσε με μη εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό.

«Να μην έχουμε άλλον Μαζωνάκη»

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδισιολογικής Εταιρείας αναφέρθηκε και στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, επισημαίνοντας ότι με αφορμή τον τραγικό θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή θα πρέπει να μπει ένα τέλος στην παραϊατρική στην Ελλάδα.

«Δεν θα πρέπει να έχουμε άλλον Μαζωνάκη. Δυστυχώς αυτή η υπόθεση μας δίνει μια τεράστια ευκαιρία η οποία δεν πρέπει να χαθεί», αναφέρει, ενώ σημειώνει ότι ενδέχεται να έχουν υπάρξει και άλλοι ασθενείς που αντιμετώπισαν προβλήματα στο ίδιο ιατρείο. «Το θέμα όμως είναι ότι στο συγκεκριμένο ιατρείο μπορεί πολλοί άνθρωποι να έχουν πέσει θύματα των δύο αυτών, ας πούμε, γιατρών. Εμάς μας ενδιαφέρουν όλοι οι ασθενείς, όχι μόνο οι επώνυμοι», καταλήγει.

Ψηφιακό «κόσκινο» για γιατρούς και δομές

Το σχέδιο του Υπουργείου Υγείας για να σκανάρει μέσω τεχνητής νοημοσύνης τις διαφημίσεις και τις αναρτήσεις των ιδιωτών παρόχων υγείας.

Στοπ στην αυθαιρεσία της ιδιωτικής υγείας με όπλο την τεχνητή νοημοσύνη βάζει το αρμόδιο υπουργείο. Ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ανακοίνωσε ριζική αναδιάρθρωση του μοντέλου εποπτείας της ιδιωτικής υγείας επιστρατεύοντας τις νέες τεχνολογίες, ενισχύοντας τους επιτόπιους ελέγχους και ενεργοποιώντας τη συμμετοχή των ίδιων των πολιτών.

Η νέα στρατηγική έρχεται ως απάντηση στα κενά ασφάλειας και ελέγχου που ανέδειξε η πρόσφατη τραγική υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Η μεγάλη ανατροπή που φέρνει το νέο σύστημα έγκειται στο γεγονός ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί δεν θα λειτουργούν πλέον εκ των υστέρων, περιμένοντας μια επώνυμη καταγγελία ή έναν τυχαίο δειγματοληπτικό έλεγχο. Ένα εξελιγμένο ηλεκτρονικό «ραντάρ» θα σαρώνει διαρκώς το διαδίκτυο για τον εντοπισμό ύποπτων ενδείξεων, επιτρέποντας στις Αρχές να παρεμβαίνουν στοχευμένα και σε πραγματικό χρόνο.

Στην «καρδιά» της νέας αρχιτεκτονικής βρίσκεται η πλατφόρμα Med Watch. Πρόκειται για ένα σύστημα με τεχνολογία ΑΙ, το οποίο επεξεργάζεται τη δημόσια ψηφιακή παρουσία των παρόχων υγείας.

Αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ιστοσελίδες ιατρείων και online διαφημίσεις θα διασταυρώνονται αυτόματα με δεδομένα όπως η ιατρική ειδικότητα, η άδεια λειτουργίας της δομής και το εύρος των επιτρεπόμενων υπηρεσιών με βάση όσα έχουν καταχωριστεί στον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο. Ο αλγόριθμος θα αναζητεί ουσιαστικά κραυγαλέες αναντιστοιχίες. Για παράδειγμα, αν ένα κέντρο διαφημίζει ιατρικές πράξεις για τις οποίες δεν διαθέτει την απαραίτητη αδειοδότηση ή αν ένας επαγγελματίας κινείται εκτός του θεσμικού του πλαισίου, το σύστημα θα ενεργοποιεί αμέσως σήμα κινδύνου.

Η ψηφιακή επιτήρηση ξεπερνά τα στενά όρια των αδειοδοτημένων ιατρείων και επεκτείνεται σε επιχειρήσεις του ευρύτερου κλάδου της ομορφιάς και της ευεξίας (κέντρα αισθητικής, wellness centers κ.ά.), εφόσον προκύπτουν ενοχοποιητικές ενδείξεις.

Η πιλοτική εφαρμογή του συστήματος έδειξε ήδη τα πρώτα αποτελέσματα. Σαρώθηκαν ψηφιακά περίπου 8.500 δομές. Από τη μαζική αυτή αναζήτηση προέκυψε ένας μεγάλος όγκος δεδομένων, με τις Αρχές να ξεχωρίζουν τελικά 231 δομές και 5.500 διαφημιστικές αναφορές οι οποίες χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης.

Έλεγχος από το κινητό

Το δεύτερο σκέλος του σχεδίου δίνει τη δύναμη απευθείας στα χέρια του ασθενούς. Το Υπουργείο Υγείας αναπτύσσει μια ειδική εφαρμογή (application), μέσω της οποίας ο πολίτης θα μπορεί, πριν επισκεφθεί μια δομή ή επιλέξει μια θεραπεία, να ελέγχει τη νομιμότητά της.

Η διαδικασία ελέγχου από τον πολίτη θα ολοκληρώνεται σε τέσσερα απλά βήματα μέσω smartphone: Αρχικά, ο ασθενής εντοπίζει το ειδικό σήμα «Νόμιμο Ιατρείο» με κωδικό QR που υποχρεούται να φέρει σε εμφανές σημείο κάθε νόμιμη δομή. Στη συνέχεια, σαρώνει τον κωδικό και το σύστημα τον μεταφέρει αυτόματα στην επίσημη σελίδα ψηφιακής διασταύρωσης στοιχείων.

Εκεί θα δει είτε την πράσινη ένδειξη «ΕΓΚΥΡΟ», που επιβεβαιώνει τη νομιμότητα της δομής και των υπηρεσιών της, είτε το κόκκινο «ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΕ» σε περίπτωση μη αδειοδοτημένου ή πλαστού σήματος, δίνοντας στον χρήστη τη δυνατότητα να προχωρήσει σε άμεση υποβολή ψηφιακής καταγγελίας προς τις Αρχές. Για την ενεργοποίηση του ψηφιακού αυτού εργαλείου απαιτείται σχετική νομοθετική ρύθμιση, την οποία το υπουργείο προωθεί άμεσα προς ψήφιση, με ορίζοντα υλοποίησης το αμέσως επόμενο διάστημα.

Ο ψηφιακός εντοπισμός αποτελεί το πρώτο βήμα, το κρίσιμο ωστόσο ερώτημα είναι τι συμβαίνει μόλις χτυπήσει το ΑΙ «καμπανάκι». Για τον σκοπό αυτό, το Υπουργείο Υγείας συγκροτεί έναν ισχυρότερο, κεντρικό ελεγκτικό βραχίονα. Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκεται η επιχειρησιακή αναβάθμιση του Οργανισμού Διασφάλισης Ποιότητας στην Υγεία (ΟΔΙΠΥ). Ο Οργανισμός αναμένεται να ενισχυθεί με πρόσθετες ελεγκτικές αρμοδιότητες, ώστε να μπορεί να διενεργεί αιφνιδιαστικούς και οργανωμένους επιτόπιους ελέγχους στις ιδιωτικές δομές.

Όπως επεσήμανε ο Άδ. Γεωργιάδης, η ανάγκη για ένα τέτοιο μοντέλο είχε διαγνωσθεί νωρίτερα, όμως οι ραγδαίες εξελίξεις λειτούργησαν ως καταλύτης για την επιτάχυνση των αποφάσεων.

«Γκρίζα ζώνη»

Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Υγείας επιχειρεί να βάλει τάξη σε μια αγορά που αναπτύσσεται ραγδαία, κινούμενη συχνά σε μια «γκρίζα ζώνη» ανάμεσα στην κλασική ιατρική, την αναγεννητική ιατρική, τη μακροζωία και την ευεξία. Για τον σκοπό αυτό συγκροτείται ειδική επιτροπή σε επίπεδο γενικών γραμματέων και με τη συμμετοχή των εκπροσώπων των Ιατρικών Συλλόγων, με αποστολή τη χαρτογράφηση των κενών της υφιστάμενης νομοθεσίας.

Στόχος είναι να καθοριστεί με απόλυτη σαφήνεια και αυστηρά επιστημονικά κριτήρια ποιες πράξεις επιτρέπονται, σε τι είδους δομές, από ποιες ειδικότητες επαγγελματιών και υπό ποιες συγκεκριμένες προδιαγραφές ασφάλειας.