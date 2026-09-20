Γιώργος Μαζωνάκης: Συγκίνηση στο μνημόσυνο στους Πεύκους Σητείας και στο τρισάγιο έξω από το σπίτι του – ΦΩΤΟ και BINTEO

Συγκίνηση και βαθιά θλίψη στους Πεύκους Σητείας, όπου το πρωί της Κυριακής (20/9) πραγματοποιήθηκε το μνημόσυνο για τον Γιώργο Μαζωνάκη, ενώ στη συνέχεια τελέστηκε τρισάγιο έξω από το σπίτι του, παρουσία πλήθους κόσμου.

Κάτοικοι της περιοχής, άνθρωποι που γνώρισαν και αγάπησαν τον δημοφιλή τραγουδιστή βρέθηκαν στους Πεύκους για να τιμήσουν τη μνήμη του, σε ένα κλίμα έντονης συγκίνησης, σύμφωνα με το creta24.gr.

Η Σητεία δεν ξεχνά τον Γιώργο Μαζωνάκη

Ο δήμαρχος Σητείας Γιώργος Ζερβάκης, εμφανώς συγκινημένος, μίλησε για τον άνθρωπο που, όπως ανέφερε, είχε μια ιδιαίτερη σχέση με την περιοχή και τους κατοίκους της. «Βλέπετε ότι συγκλόνισε όλο το πανελλήνιο και συνεχίζει ο κόσμος να πενθεί τον Γιώργο Μαζωνάκη», ανέφερε ο κ. Ζερβάκης.

Όπως είπε, η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το προηγούμενο βράδυ στη Σητεία ήταν το ελάχιστο που μπορούσαν να κάνουν ως ένα «αντίδωρο», σημειώνοντας πως είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς την απώλεια. «Αν είδατε και τη φωτογραφία στο μνημόσυνο του Γιώργου μέσα, σε κοιτάει και είναι σαν να μαχαίρι στην καρδιά», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Ας είναι αιωνία η μνήμη του», πρόσθεσε.

«Ήταν ένας από εμάς»

Ο δήμαρχος Σητείας αναφέρθηκε και στην ιδιαίτερη σχέση που είχε ο Γιώργος Μαζωνάκης με τους Πεύκους. Όπως σημείωσε, κάθε φορά που βρισκόταν στην περιοχή ήταν «ένας από εμάς, ένας από τους ανθρώπους των Πεύκων».

Μίλησε για έναν άνθρωπο απλό και ταπεινό, χωρίς ίχνος έπαρσης, παρά τη μεγάλη πορεία και την αναγνωρισιμότητά του. «Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν ένα αστέρι, μεσουράνησε στο καλλιτεχνικό στερέωμα», ανέφερε ο κ. Ζερβάκης, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε βοηθήσει πολλούς ανθρώπους.

Η βραδιά μνήμης στη Σητεία

Το βράδυ του Σαββάτου (19/09), φίλοι, κάτοικοι και άνθρωποι που είχαν συνδεθεί με τον Γιώργο Μαζωνάκη συγκεντρώθηκαν στο λιμάνι της Σητείας για μια ξεχωριστή βραδιά μνήμης. Η εκδήλωση ξεκίνησε στις 9 το βράδυ, με τη μουσική και τραγούδια από διαφορετικές περιόδους της πορείας του να κυριαρχούν στη βραδιά.

Η Σητεία και οι Πεύκοι αποτέλεσαν έναν ιδιαίτερο τόπο για τον Γιώργο Μαζωνάκη, καθώς ο ίδιος είχε χαρακτηρίσει την περιοχή «θεραπότοπό» του, βρίσκοντας εκεί ηρεμία και αποφόρτιση μακριά από τη δημοσιότητα και τους έντονους ρυθμούς της καλλιτεχνικής του ζωής.

Μια ημέρα μετά τη βραδιά μνήμης στη Σητεία, οι άνθρωποι της περιοχής συγκεντρώθηκαν στους Πεύκους για το μνημόσυνο και το τρισάγιο έξω από το σπίτι του, αποχαιρετώντας με συγκίνηση έναν άνθρωπο που είχε γίνει κομμάτι του τόπου και της κοινωνίας του.