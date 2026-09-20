Τραγωδία στον Διόνυσο: Νεκρός 19χρονος σε τροχαίο

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Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στον Διόνυσο στην κεντρική λεωφόρο στο ύψος της οδού Κάδμου, όπου έχασε τη ζωή του ένας 19χρονος σε τροχαίο δυστύχημα.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, στις περίπου 06:30 το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο 19χρονοι εξετράπη υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες της πορείας του και προσέκρουσε σε κιγκλιδώματα.

Από τη σφοδρή πρόσκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο ένας από τους δύο επιβαίνοντες. Ο δεύτερος 19χρονος τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε άμεσα για νοσηλεία στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Για το θανατηφόρο τροχαίο έχει ξεκινήσει έρευνα από την Τροχαία, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες και τα αίτια που οδήγησαν στην απώλεια ελέγχου και στην εκτροπή του οχήματος.