Τραγωδία στον Διόνυσο: Νεκρός 19χρονος σε τροχαίο

Ένας 19χρονος έχασε τη ζωή του και ένας δεύτερος 19χρονος τραυματίστηκε ελαφρά σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα στον Διόνυσο, στην κεντρική λεωφόρο στο ύψος της οδού Κάδμου. Το ΙΧ στο οποίο επέβαιναν εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κιγκλιδώματα, με την Τροχαία να έχει ξεκινήσει έρευνα για τα ακριβή αίτια

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα στον Διόνυσο, όπου έχασε τη ζωή του ένας 19χρονος σε τροχαίο δυστύχημα.
  • Στο αυτοκίνητο επέβαιναν δύο 19χρονοι, με το ΙΧ να εκτρέπεται της πορείας του και να προσκρούει σε κιγκλιδώματα. Ο δεύτερος 19χρονος τραυματίστηκε ελαφρά.
  • Για το θανατηφόρο τροχαίο έχει ξεκινήσει έρευνα από την Τροχαία, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες και τα αίτια.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στον Διόνυσο στην κεντρική λεωφόρο στο ύψος της οδού Κάδμου, όπου έχασε τη ζωή του ένας 19χρονος σε τροχαίο δυστύχημα.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, στις περίπου 06:30 το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο 19χρονοι εξετράπη υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες της πορείας του και προσέκρουσε σε κιγκλιδώματα.

Από τη σφοδρή πρόσκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο ένας από τους δύο επιβαίνοντες. Ο δεύτερος 19χρονος τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε άμεσα για νοσηλεία στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Για το θανατηφόρο τροχαίο έχει ξεκινήσει έρευνα από την Τροχαία, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες και τα αίτια που οδήγησαν στην απώλεια ελέγχου και στην εκτροπή του οχήματος.

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