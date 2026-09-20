Netflix: Μία ταινία που αξίζει να δεις – Ενώ παλεύει με τα τραύματα του παρελθόντος, πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί για να σώσει τη ζωή ενός αγοριού

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Αν σήμερα διαθέτεις μία ώρα και σαράντα λεπτά από τον προσωπικό σου χρόνο και θες ένα θρίλερ με έντονο το στοιχείο της δράσης, τότε στο «Netflix» βρίσκεται μια ταινία που αν δεν έχεις δει, πρέπει να παρακολουθήσεις.

Της Ελένης Φλισκουνάκη

Το 2021 κυκλοφόρησε η ταινία «Εκείνοι που εύχονται τον θάνατο μου», η οποία βασίζεται στο ομότιτλο βιβλίο του Μάικλ Κορίτα.

Στην ταινία πρωταγωνιστεί η Αντζελίνα Τζολί, η οποία υποδύεται μία αλεξιπτωτίστρια κατάσβεσης δασικών πυρκαγιών, που είδε μπροστά στα μάτια της έναν συνάδελφό της και τρία παιδιά να πεθαίνουν, στη διάρκεια μιας φωτιάς.

Ενώ παλεύει με τις ενοχές της, η ηρωίδα μας θα κληθεί να σώσει ένα αγόρι το οποίο κυνηγάνε δύο πληρωμένοι δολοφόνοι.

Παράλληλα, στο δάσος στο οποίο βρίσκονται, οι εκτελεστές βάζουν φωτιά κάνοντας το έργο της ακόμα πιο δύσκολο.

Η πυροσβέστης θα πρέπει να βρει τρόπο να σώσει το αγόρι αλλά και τον ίδιο της τον εαυτό, τόσο από τους δολοφόνους που βρίσκονται στο κατόπι τους όσο και από την φωτιά.

Μαζί με την Αντζελίνα Τζολί στη ταινία βλέπουμε τους: Φιν Λιτλ, Τζον Μπέρνταλ, Νίκολας Χουλτ, Έινταν Γκίλεν, Τζέικ Γουέμπερ και Μεντίνα Σενγκόρ.

Πίσω από το σενάριο βρίσκονται οι: Μάικλ Κορίτα, Τσαρλς Λίβιτ και Τέιλορ Σέρινταν.

Η σκηνοθεσία φέρει την υπογραφή του Τέιλορ Σέρινταν.

Δείτε το trailer