Ντάνι Γκαρθία: Μένει ελεύθερος από τον Ολυμπιακό και πηγαίνει στον Ατρόμητο

Στην απόκτηση του Ντάνι Γκαρθία από τον Ολυμπιακό είναι έτοιμος να προχωρήσει ο Ατρόμητος. Ο 36χρονος Ισπανός μέσος, «παιδί» του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, θα μείνει ελεύθερος από την πειραϊκή ομάδα για να συνεχίσει την καριέρα του στα δυτικά προάστια της Αθήνας.

Στον Ατρόμητο αναζητούσαν έναν έμπειρο χαφ για να ενισχύσουν τη μεσαία γραμμή της ομάδας και τον βρήκαν στο πρόσωπο του Γκαρθία, ο οποίος φαίνεται ότι δεν βρισκόταν στο σχεδιασμό του νέου προπονητή των «ερυθρόλευκων», Ιμανόλ Αλγουαθίλ.

Την εφετινή περίοδο και όσο στον πάγκο του Ολυμπιακού βρισκόταν ο Μεντιλίμπαρ, ο Ντάνι Γκαρθία είχε καταγράψει τρεις συμμετοχές, δύο με τη Ναϊμέχεν στα πλέι οφ του Τσάμπιονς Λιγκ, έχοντας ανανεώσει τον Ιούνιο το συμβόλαιό του έως το 2027.

Στους Πειραιώτες μέτρησε συνολικά 72 συμμετοχές, με ένα γκολ και δύο ασίστ. Παράλληλα, πανηγύρισε το νταμπλ του 2025 και το Σούπερ Καπ του 2026, ενώ στο παλμαρέ του έχει επίσης το Κύπελλο Ισπανίας το 2024 και το ισπανικό Σούπερ Καπ (2021) με την Αθλέτικ Μπιλμπάο.