Βουλιαγμένη: Πώς έγινε η άγρια συμπλοκή που κατέληξε στον θάνατο του 82χρονου – «Τον έριξε στο έδαφος και τον χτυπούσε»

Ένας 82χρονος απόστρατος ναύαρχος του Πολεμικού Ναυτικού έχασε τη ζωή του έπειτα από συμπλοκή με 76χρονο στην Ακτή Βουλιαγμένης, το πρωί της Κυριακής. Η αντιπαράθεση φέρεται να ξεκίνησε με αφορμή ξαπλώστρες, ενώ στη συμπλοκή φέρεται να ενεπλάκη και μία 21χρονη, η οποία βρισκόταν μαζί με τον 76χρονο.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε λίγο πριν από τις 10 το πρωί, ενώ οι ακριβείς συνθήκες διερευνώνται από την Αστυνομία. Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, οι δύο ηλικιωμένοι αρχικά διαπληκτίστηκαν λεκτικά και στη συνέχεια η ένταση κλιμακώθηκε, με αποτέλεσμα να έρθουν στα χέρια.

Μαρτυρίες που εξετάζουν οι Αρχές αναφέρουν ότι αφορμή αποτέλεσε η χρήση μίας ή περισσότερων ξαπλωστρών. Κατά τις ίδιες αναφορές, ο 82χρονος φέρεται να επιχείρησε να κρατήσει επιπλέον ξαπλώστρες, ενδεχομένως για άτομα που θα έφταναν αργότερα. Την ίδια ώρα, μάρτυρες αναφέρουν ότι στο σημείο υπήρχαν και άλλες κενές ξαπλώστρες.

Η εμπλοκή της 21χρονης

Στη συμπλοκή φέρεται να συμμετείχε και η 21χρονη που συνόδευε τον 76χρονο και, κατά μαρτυρίες, είναι σύντροφός του. Πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ αναφέρουν ότι η νεαρή γυναίκα φέρεται να ήταν εκείνη που ξεκίνησε πρώτη τη χειροδικία, στοιχείο που εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας.

Ο 82χρονος φέρεται να δέχθηκε χτυπήματα από τον 76χρονο και την 21χρονη, ενώ παριστάμενοι επιχείρησαν να χωρίσουν τους εμπλεκομένους και να σταματήσουν τη συμπλοκή.

Παράλληλα, υπάρχουν μαρτυρίες ότι τραυματίστηκαν τόσο ο 76χρονος όσο και η 21χρονη. Οι δύο μεταφέρθηκαν με όχημα της Ακτής Βουλιαγμένης στο ιατρείο του χώρου.

Οι προσπάθειες ανάνηψης του 82χρονου

Μετά τη συμπλοκή, ο 82χρονος κατέρρευσε και υπέστη ανακοπή. Νοσοκόμα που βρισκόταν στην Ακτή Βουλιαγμένης ξεκίνησε άμεσα ΚΑΡΠΑ, ενώ έγινε προσπάθεια ανάνηψης και με τον απινιδωτή που υπήρχε στον χώρο.

Τις προσπάθειες συνέχισε το πλήρωμα του ασθενοφόρου που έφτασε στο σημείο, χρησιμοποιώντας επίσης απινιδωτή. Ο 82χρονος μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου, παρά τις προσπάθειες ανάνηψης, διαπιστώθηκε ο θάνατός του περίπου μία ώρα μετά το περιστατικό.

Ο 76χρονος και η 21χρονη προσήχθησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, όπου παρέμεναν προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες της υπόθεσης.

«Τον έριξε στο έδαφος και τον χτύπαγε»

Σύμφωνα με μαρτυρία φίλου του 76χρονου, ο οποίος ήταν μαζί του στην πλαζ της Βουλιαγμένης, η ένταση ξεκίνησε την ώρα που ο ίδιος έβγαζε εισιτήριο και ο φίλος του πήγε να πάρει τις ξαπλώστρες.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ο φίλος μου (ο 76χρονος) πήγε να πάρει τις ξαπλώστρες, εγώ έβγαζα εισιτήριο. Έκανε διαπληκτισμό με τον 82χρονο που του είπε “ξέρεις ποιος είμαι εγώ; Είμαι του πολεμικού ναυτικού”. Ο φίλος μου (ο 76χρονος) έχει τραύματα το ίδιο και η 21 κοπέλα που τον συνόδευε. Ο φίλος μου, μου είπε ότι δεν τον ακούμπησε καθόλου. Τον έριξε στο έδαφος και τον χτύπαγε».

«Δεν έχω ακούσει ξανά τέτοια ουρλιαχτά»

Άλλος λουόμενος τόνισε: «Ακούσαμε φωνές, τρέξαμε να δούμε τι συμβαίνει και βλέπουμε μια συμπλοκή, πρώτοι έτρεξαν εργαζόμενοι. Έγινε χαμός, της γυναίκας τα ουρλιαχτά δεν τα έχω ακούσει ξανά. Είδα να χτυπάνε, έναν άντρα, έναν άλλο άντρα, μια γυναίκα. Και μετά είδαμε να του κάνουν αυτού ΚΑΡΠΑ και αυτός να λέει έχω κάνει 3 bypass».