Άδωνις Γεωργιάδης: Διαψεύδει τηλεφώνημα στο «Ελπίς» για αλλαγή της ώρας θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη

Κατηγορηματικά διαψεύδει ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, τις αναφορές περί τηλεφωνικής επικοινωνίας με το Νοσοκομείο «Ελπίς», κατά την οποία φέρεται να ζητήθηκε αλλαγή της ώρας που αναγράφεται στο πιστοποιητικό θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Με ανάρτησή του στο Χ, ο υπουργός Υγείας υποστηρίζει ότι κανένας νυν ή πρώην κυβερνητικός παράγοντας ή υπουργός δεν επικοινώνησε με στελέχη του νοσοκομείου με τέτοιο αίτημα.

«Αναγκάζομαι να διαψεύσω μία ακόμη απίστευτη ψευτιά που διακινείται εσχάτως, αλλά που, αν την αφήσουμε να σέρνεται, θα τρελάνουν τον κόσμο όπως έκαναν με τα ξυλόλια. Κανένας νυν ή πρώην κυβερνητικός παράγων, νυν ή πρώην υπουργός ή γενικά οποιοσδήποτε δεν επικοινώνησε με κανέναν από το Νοσοκομείο “Ελπίς” για να ζητήσει την αλλαγή της ώρας στο πιστοποιητικό θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη», αναφέρει ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο υπουργός προσθέτει ότι επικοινώνησε με τον διοικητή του νοσοκομείου, ο οποίος, όπως αναφέρει, διέψευσε κατηγορηματικά ότι υπήρξε ανάλογη παρέμβαση.

Παράλληλα, ζητά από τις ανακριτικές Αρχές να ελέγξουν τις τηλεφωνικές επικοινωνίες του διοικητή και των γιατρών που παρέλαβαν τον τραγουδιστή από το ΕΚΑΒ και υπέγραψαν το πιστοποιητικό θανάτου, προκειμένου να αποσαφηνιστεί πλήρως το ζήτημα.

«Ρώτησα τον Διοικητή του Νοσοκομείου, ο οποίος το διαψεύδει κατηγορηματικά. Φυσικά, καλώ τις ανακριτικές αρχές να ανοίξουν όλα τα τηλέφωνα του διοικητή του Νοσοκομείου και των ιατρών που παρέλαβαν από το ΕΚΑΒ τον Μαζωνάκη και που τελικά υπέγραψαν το Πιστοποιητικό Θανάτου και να εκδώσουν άμεσα ανακοίνωση για τα ευρήματά τους, ώστε να μην αφήσουμε χώρο στις συνωμοσιολογικές θεωρίες να βλάψουν πάλι την Ελλάδα, όπως τότε με τις θεωρίες της συγκάλυψης με το δυστύχημα των Τεμπών. Φτάνει πια με την τοξικότητα και τις συκοφαντίες», τονίζει ο υπουργός Υγείας.