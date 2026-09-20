Βριλήσσια: Προσωπικές διαφορές πίσω από την επίθεση στον 14χρονο – Στο Αυτόφωρο ο συνομήλικός του

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Προσωπικές διαφορές μεταξύ των δύο 14χρονων συμμαθητών φέρονται να βρίσκονται πίσω από τη σοβαρή επίθεση που έγινε το βράδυ της Παρασκευής στα Βριλήσσια, με αποτέλεσμα ένας από τους δύο ανηλίκους να νοσηλεύεται σε ιδιωτικό θεραπευτήριο των βορείων προαστίων με ρήξη νεφρού.

Οι Αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια της διαφοράς μεταξύ των δύο μαθητών, καθώς και τις συνθήκες που προηγήθηκαν της επίθεσης.

Το περιστατικό έγινε στη συμβολή των οδών Τροίας και Τειρεσίου, όπου ο 14χρονος φέρεται να πλησίασε τον συμμαθητή του και να τον χτύπησε με γροθιές και κλωτσιές.

Το παιδί τραυματίστηκε σοβαρά, κυρίως στην περιοχή των πλευρών, και μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό θεραπευτήριο. Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι είχε υποστεί ρήξη νεφρού, ενώ υπάρχει το ενδεχόμενο να χρειαστεί ακόμη και αφαίρεση του οργάνου.

Η καταγγελία και η σύλληψη

Το επόμενο πρωί, ο πατέρας του τραυματισμένου ανηλίκου κατήγγειλε την επίθεση στην Αστυνομία. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 14χρονο που φέρεται να επιτέθηκε στον συμμαθητή του, καθώς και τη μητέρα του.

Η μητέρα του ανηλίκου αφέθηκε στη συνέχεια ελεύθερη, έπειτα από προφορική εντολή εισαγγελέα.

Ο 14χρονος οδηγείται σήμερα, Κυριακή, στο Αυτόφωρο, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία.