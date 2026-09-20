Πάτρα: Νεκρός 47χρονος μοτοσικλετιστής στη Μίνι Περιμετρική – Εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε

Ένας 47χρονος μοτοσικλετιστής έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που συνέβη τα ξημερώματα της Κυριακής (20/9) στη Μίνι Περιμετρική Πατρών, όταν η μοτοσικλέτα του εξετράπη της πορείας της και ανατράπηκε. Η Τροχαία Πατρών διερευνά τις συνθήκες και τα ακριβή αίτια του θανατηφόρου τροχαίου.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τη ζωή του έχασε ένας 47χρονος μοτοσικλετιστής σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (20/9), στη Μίνι Περιμετρική Πατρών.
  • Η μοτοσικλέτα του 47χρονου εξετράπη της πορείας της και ανατράπηκε κάτω από άγνωστες συνθήκες, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού.
  • Η Τροχαία Πατρών διερευνά τις συνθήκες του δυστυχήματος και διενεργεί την προανάκριση για το θανατηφόρο τροχαίο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τη ζωή του έχασε ένας 47χρονος μοτοσικλετιστής σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (20/9), στη Μίνι Περιμετρική Πατρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 47χρονος κινούνταν με κατεύθυνση προς τα Ταμπάχανα, όταν, κάτω από συνθήκες που παραμένουν άγνωστες, εξετράπη της πορείας της και ανατράπηκε.

Από την ανατροπή, ο οδηγός τραυματίστηκε θανάσιμα.

Η Τροχαία ερευνά τις συνθήκες του δυστυχήματος

Τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην εκτροπή της μοτοσικλέτας διερευνώνται από το Τμήμα Τροχαίας Πατρών, το οποίο διενεργεί την προανάκριση για το θανατηφόρο τροχαίο.

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