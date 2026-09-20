Πάτρα: Νεκρός 47χρονος μοτοσικλετιστής στη Μίνι Περιμετρική – Εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε

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Τη ζωή του έχασε ένας 47χρονος μοτοσικλετιστής σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (20/9), στη Μίνι Περιμετρική Πατρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 47χρονος κινούνταν με κατεύθυνση προς τα Ταμπάχανα, όταν, κάτω από συνθήκες που παραμένουν άγνωστες, εξετράπη της πορείας της και ανατράπηκε.

Από την ανατροπή, ο οδηγός τραυματίστηκε θανάσιμα.

Η Τροχαία ερευνά τις συνθήκες του δυστυχήματος

Τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην εκτροπή της μοτοσικλέτας διερευνώνται από το Τμήμα Τροχαίας Πατρών, το οποίο διενεργεί την προανάκριση για το θανατηφόρο τροχαίο.