Μείωση τιμών: Στη δεύτερη φάση 387 κωδικοί προϊόντων για Νοέμβριο και Δεκέμβριο

Σε διαδικασία διαμόρφωσης περνά η δεύτερη φάση της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών, η οποία θα καλύψει το δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2026, με την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή να καταγράφει τις νέες συμμετοχές και να εντείνει τις επαφές με επιχειρήσεις και φορείς της αγοράς.

Μέχρι στιγμής έχουν δηλωθεί 387 κωδικοί προϊόντων για τη δεύτερη φάση, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ. Από αυτούς, οι 353 αφορούν επώνυμα προϊόντα και οι 34 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, ενώ η διαδικασία παραμένει ανοιχτή και εκτιμάται ότι ο συνολικός αριθμός θα αυξηθεί το επόμενο διάστημα.

Στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής αναφέρουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι από τις αμέσως επόμενες ημέρες θα ενταθούν οι επαφές με τις επιχειρήσεις και τους θεσμικούς φορείς της αγοράς. Στόχος είναι να προστεθούν νέες εταιρείες και περισσότεροι κωδικοί προϊόντων, καθώς και να ανανεωθούν συμμετοχές από το πρώτο στάδιο της δράσης.

Η νέα περίοδος δεν αποτελεί ξεχωριστό πρόγραμμα, αλλά συνέχεια της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών, η οποία έχει ορίζοντα έως το τέλος του Δεκεμβρίου 2026.

Όπως επισημαίνουν στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής, «πρόκειται για τη συνέχεια της ίδιας προσπάθειας, με στόχο να υπάρχουν πραγματικές και ορατές μειώσεις τιμών στο ράφι, σε προϊόντα που έχουν ουσιαστικό βάρος στην καθημερινή κατανάλωση».

Τι αλλάζει μετά τις 31 Οκτωβρίου

Η πρώτη φάση της πρωτοβουλίας ξεκίνησε στις 31 Αυγούστου και περιλάμβανε 1.740 προϊόντα. Ειδικότερα, συμμετείχαν 875 επώνυμοι κωδικοί, 360 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, 405 σχολικά είδη και 100 κωδικοί κρέατος, με τη μέση μείωση τιμής να διαμορφώνεται στο 9,5%.

Με την ολοκλήρωση του πρώτου διμήνου, στις 31 Οκτωβρίου, κάθε επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει εάν θα διατηρήσει τους υπάρχοντες κωδικούς, θα αντικαταστήσει ορισμένους με νέους, θα προσθέσει επιπλέον προϊόντα ή δεν θα ανανεώσει τη συμμετοχή της.

Η παράταση της πρωτοβουλίας έως το τέλος του 2026, επομένως, δεν συνεπάγεται ότι κάθε επιχείρηση ή κάθε προϊόν συμμετέχει υποχρεωτικά καθ’ όλη τη διάρκεια του τετραμήνου.

Η συμμετοχή παραμένει εθελοντική. Κάθε επιχείρηση επιλέγει ξεχωριστά τους κωδικούς που θα εντάξει, το ποσοστό της μείωσης που θα εφαρμόσει και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο αυτή θα ισχύει.

Από τη δεύτερη φάση θα απουσιάζουν οι κωδικοί των σχολικών ειδών, καθώς η συγκεκριμένη κατηγορία συνδέθηκε με την έναρξη της σχολικής χρονιάς και ολοκληρώνει τη συμμετοχή της στο πρώτο σκέλος της δράσης.

Το όφελος για τους καταναλωτές και η εφαρμογή «PosoKanei»

Το όφελος για το καλάθι του καταναλωτή κατά την πρώτη φάση έχει υπολογιστεί σε περίπου 40 ευρώ, ενώ η συνέχιση της πρωτοβουλίας έως το τέλος του έτους αποσκοπεί στη διατήρηση των μειώσεων και κατά το δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου.

Οι καταναλωτές μπορούν να αναζητούν και να συγκρίνουν τιμές προϊόντων ευρείας κατανάλωσης μέσω της εφαρμογής «PosoKanei», η οποία παρέχει και στοιχεία για την εξέλιξη των τιμών. Παράλληλα, τα προϊόντα που συμμετέχουν στην Εθνική Πρωτοβουλία φέρουν ειδική σήμανση στα ράφια των καταστημάτων.

Η πρωτοβουλία είχε συμφωνηθεί σε κυβερνητικό επίπεδο, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ενώ το πλαίσιο συνεργασίας με τους θεσμικούς φορείς της αγοράς συζητήθηκε στη συνάντηση της 9ης Ιουλίου 2026, παρουσία του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου.

Η δεύτερη φάση βρίσκεται πλέον στη διαδικασία συγκέντρωσης των συμμετοχών, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να επιδιώκουν την ένταξη περισσότερων επιχειρήσεων και προϊόντων μέχρι το τέλος του έτους.