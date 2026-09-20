Μύκονος: Σφραγισμένη παραμένει η Πολεοδομία έπειτα από εισαγγελική παρέμβαση – Αρχίζει έλεγχος από ειδικό κλιμάκιο

Σφραγισμένη για τρίτη ημέρα παραμένει η Πολεοδομία Μυκόνου, έπειτα από εισαγγελική παρέμβαση, ενώ τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου αναμένεται να αρχίσει ο έλεγχος από ειδικό κλιμάκιο που θα μεταβεί στο νησί.

Οι υπάλληλοι της υπηρεσίας δεν έχουν πρόσβαση ούτε στο κτήριο ούτε στα αρχεία της Πολεοδομίας. Πληροφορίες του ΕΡΤnews αναφέρουν ότι η εξέλιξη συνδέεται με τη μη διευθέτηση εισαγγελικών παραγγελιών και καταγγελιών.

Η δημοτική Αρχή, από την πλευρά της, αποδίδει το ζήτημα σε δυσλειτουργία του προγράμματος e-poleodomia, το οποίο χρησιμοποιείται για την πρωτοκόλληση εγγράφων που αφορούν πολεοδομικά θέματα, μεταξύ των οποίων αυθαίρετες κατασκευές και σχετικές καταγγελίες.

Τι αναφέρει ο δήμαρχος Μυκόνου

Ο δήμαρχος Μυκόνου, Χρήστος Βερώνης, ανέφερε ότι η Αστυνομία έλαβε εισαγγελική εντολή για τη σφράγιση της υπηρεσίας, προκειμένου να ελεγχθεί το ηλεκτρονικό σύστημα.

«Η Αστυνομία έλαβε εντολή από την Εισαγγελία να σφραγίσει την Πολεοδομία, προκειμένου να ελεγχθεί το πρόγραμμα e-poleodomia. Την επόμενη ημέρα ήρθε έγγραφο σε μένα, το οποίο συνοδευόταν από το έγγραφο της Εισαγγελίας, που ανέφερε ότι, επειδή έχει κλείσει το πρόγραμμα, πρέπει να σταλούν δύο υπάλληλοι της Πολεοδομίας Σύρου, που είναι η Πολεοδομία της πρωτεύουσας, προκειμένου να ελεγχθεί το πρόγραμμα», δήλωσε.

Ερωτηθείς εάν έχει εικόνα για την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας, ο κ. Βερώνης απάντησε: «Δεν λέω τέτοια πράγματα. Αν είναι εύρυθμη ή δεν είναι εύρυθμη, να ασχοληθεί η Πολεοδομία και το κράτος».

Καταγγελίες για πολυετείς καθυστερήσεις

Για προβλήματα στη λειτουργία της Πολεοδομίας Μυκόνου έκανε λόγο και η δικηγόρος Ανέζα Μητιούδη, επισημαίνοντας ότι επαγγελματίες και πολίτες αντιμετώπιζαν σημαντικές καθυστερήσεις στη διεκπεραίωση αιτημάτων και καταγγελιών.

«Γενικά, είχαμε πάντα πρόβλημα με τη συγκεκριμένη υπηρεσία, γιατί πάντα κάναμε, κι εμείς οι επαγγελματίες και οι πολίτες, πολλά αιτήματα και πολλές καταγγελίες και περνούσαν χρόνια… Έχουν περάσει δύο και τρία χρόνια από αιτήματα και δεν έχουν έρθει ούτε να κάνουν αυτοψίες, όταν καταγγέλλονταν αυθαίρετες κατασκευές, και δεν μας απαντούσαν καν. Ήταν δύσκολο ακόμη και να πάρουμε αντίγραφα», δήλωσε στην ΕΡΤ.

Ο έλεγχος που αναμένεται να αρχίσει τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου αναμένεται να εξετάσει τη λειτουργία του προγράμματος e-poleodomia, ενώ μέχρι τότε το κτήριο της Πολεοδομίας παραμένει σφραγισμένο και η πρόσβαση στα αρχεία της υπηρεσίας δεν επιτρέπεται.