ΗΠΑ: Του έκανε παρατήρηση για το κινητό μέσα στο σινεμά και τον ψέκασε με σπρέι πιπεριού – Στο νοσοκομείο ακόμη δύο θεατές

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Μια παρατήρηση για τη χρήση κινητού τηλεφώνου κατά τη διάρκεια κινηματογραφικής προβολής κατέληξε σε επίθεση με σπρέι πιπεριού, προκαλώντας αναστάτωση σε αίθουσα του Μπέρμπανκ, στην Καλιφόρνια. Ένας 34χρονος συνελήφθη, ενώ δύο ακόμη θεατές χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο εξαιτίας του ερεθισμού που υπέστησαν από το σπρέι.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, στον κινηματογράφο AMC Burbank 16. Σύμφωνα με το People, η αστυνομία κλήθηκε στο σημείο περίπου στις 17:30 τοπική ώρα, έπειτα από καταγγελία για επίθεση μέσα σε κινηματογραφική αίθουσα.

Ο ύποπτος ταυτοποιήθηκε ως ο 34χρονος Μάθιου Γουέρ, κάτοικος Λος Άντζελες, και συνελήφθη στο φουαγιέ του κινηματογράφου.

Η παρατήρηση για το κινητό και η επίθεση

Όλα συνέβησαν περίπου 40 λεπτά μετά την έναρξη της προβολής της ταινίας The Uprising, με πρωταγωνιστές τον Άντριου Γκάρφιλντ και την Τόμασιν Μακένζι.

Ο Τζο Ροντρίγκεζ, θεατής που μίλησε στο CBS Los Angeles, περιέγραψε ότι ένας άνδρας χρησιμοποιούσε το κινητό του με χαμηλή φωτεινότητα όταν ο 34χρονος τον πλησίασε και του ζήτησε να το κλείσει.

Ο θεατής αρνήθηκε και, σύμφωνα με τη μαρτυρία του Ροντρίγκεζ, ο Γουέρ φέρεται να αντέδρασε ψεκάζοντάς τον με σπρέι πιπεριού.

Ένας άλλος μάρτυρας ανέφερε στην αστυνομία ότι άκουσε τον χαρακτηριστικό ήχο του σπρέι από μερικές σειρές πίσω του. Αμέσως μετά, κάποιος άρχισε να φωνάζει ότι τον είχαν ψεκάσει, ενώ ο ύποπτος εθεάθη να αποχωρεί από την αίθουσα.

«Ήταν σίγουρα το πιο παράξενο πράγμα που έχω δει ποτέ να συμβαίνει στον κινηματογράφο», δήλωσε ο Ροντρίγκεζ.

«Είναι τρελό ένας ενήλικος άνδρας να καταφεύγει σε κάτι τέτοιο. Είναι αλήθεια ότι αρχικά προσπάθησε να λύσει το ζήτημα με τα λόγια, αλλά αυτό είναι εντελώς απαράδεκτο», πρόσθεσε.

Δύο θεατές στο νοσοκομείο και επιστροφή χρημάτων για τα εισιτήρια

Η επίθεση δεν επηρέασε μόνο τον άνδρα στον οποίο απευθυνόταν ο 34χρονος. Σύμφωνα με την αστυνομία του Μπέρμπανκ, δύο ακόμη θεατές παρουσίασαν ερεθισμό από το σπρέι πιπεριού και δέχθηκαν ιατρική φροντίδα σε νοσοκομείο της περιοχής.

Ο Ροντρίγκεζ ανέφερε ότι, μετά την αποχώρηση του υπόπτου από την αίθουσα, ο άνδρας που δέχθηκε την επίθεση και δύο άλλοι θεατές έτρεξαν πίσω του, αναζητώντας παράλληλα βοήθεια από τους εργαζομένους του κινηματογράφου.

Η διεύθυνση προσφέρθηκε να επιστρέψει σε όλους τους θεατές τα χρήματα των εισιτηρίων τους.

Ο Ροντρίγκεζ, πάντως, επιστράτευσε το χιούμορ του περιγράφοντας την απρόσμενη εξέλιξη της βραδιάς: «Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, η ταινία δεν ήταν του γούστου μου. Αυτό που συνέβη με ενθουσίασε περισσότερο από την ίδια την ταινία».

Ο 34χρονος συνελήφθη ως ύποπτος για πλημμεληματική επίθεση, σύμφωνα με την αστυνομία του Μπέρμπανκ.