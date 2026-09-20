Αυστραλία: Επικηρύχθηκε ο λευκός καρχαρίας που σκότωσε κολυμβητή

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Οι Αρχές στην Αυστραλία εξέδωσαν εντολή σύλληψης και θανάτωσης για έναν μεγάλο λευκό καρχαρία στα ανοικτά των δυτικών ακτών, ύστερα από τον θάνατο 63χρονου κολυμβητή την Παρασκευή.

Οι παραλίες κατά μήκος των ακτών της πολιτείας της Δυτικής Αυστραλίας, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Περθ, θα παραμείνουν κλειστές τουλάχιστον μέχρι σήμερα καθώς συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του καρχαρία.

Δεν έχει εντοπιστεί ακόμα η σορός

Η σορός του Γκρεγκ Ο’Νιλ δεν έχει εντοπιστεί ακόμη.

Πρόκειται για τη δεύτερη επίθεση καρχαρία στη Δυτική Αυστραλία αυτή την εβδομάδα και την τρίτη θανατηφόρα επίθεση στην πολιτεία φέτος.

Αυτόπτης μάρτυρας είπε ότι είδε τον άτυχ οκολυμβητή να «σφαγιάζεται», καθώς ο καρχαρίας «τον πετούσε εδώ κι εκεί σαν ψάρι». Πολίτες ανέφεραν ότι είδαν έναν καρχαρία μήκους περίπου 2,5 μέτρων.

Οι εντολές αυτού του τύπου είναι σπάνιες και αμφιλεγόμενες στην Αυστραλία, όπου οι μεγάλοι λευκοί καρχαρίες αποτελούν προστατευόμενο είδος. Πιστεύεται ότι είναι η πρώτη φορά τα τελευταία 10 χρόνια που εκδίδεται τέτοια εντολή στη Δυτική Αυστραλία.

Φέτος έχουν σημειωθεί πέντε θανατηφόρες επιθέσεις καρχαριών στην Αυστραλία.