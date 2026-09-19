Αττική: Σε περιόδους αργιών και διακοπών «χτυπούσε» η εγκληματική οργάνωση διαρρηκτών – Έκαναν πολυτελή ζωή αλλά δήλωναν άνεργοι

Σύστημα, μεθοδικότητα και στρατηγική. Η εγκληματική οργάνωση διαρρηκτών που εξαρθρώθηκε από την ΕΛΑΣ διέθετε τα τρία αυτά στοιχεία, όπως αποδεικνύεται από την εκτεταμένη της δράση.

Εκτός του ότι προχωρούσε σε βραδινές κατοπτεύσεις πολυκατοικιών, έλεγχο για την απουσία των ενοίκων, σήμανση θυρών και αξιοποίηση πληροφοριών για συγκεκριμένες κατοικίες, η σπείρα είχε ένα ακόμα όπλο στη φαρέτρα της παράνομης δράσης της. Επέλεγε να “χτυπήσει” στις περιόδους των διακοπών ή των αργιών, εκμεταλλευόμενη την απουσία των θυμάτων από τις οικίες τους. Με αυτόν τον τρόπο πετύχαιναν διπλά. Αφενός, από τη στιγμή που έλειπαν οι ένοικοι, γινόταν πιο εύκολη η κλοπή, αφετέρου, ήταν μικρότερος ο κίνδυνος να τους αντιληφθεί κάποιος γείτονας, αφού τέτοιες περιόδους το μεγαλύτερο μέρος των κατοίκων απουσιάζει.

Μάλιστα, αφού επέλεγαν τις πολυκατοικίες και τα διαμερίσματα, επιχειρούσαν να διαπιστώσουν εάν οι ένοικοι απουσίαζαν. Σε ορισμένες περιπτώσεις φέρονται να χρησιμοποιούσαν σήμανση στις πόρτες, προκειμένου να ελέγχουν εάν είχε μεσολαβήσει επιστροφή των ενοίκων.

Για την είσοδο στα διαμερίσματα φέρονται να χρησιμοποιούσαν διαφορετικές μεθόδους. Σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιούσαν κλειδιά, ενώ σε άλλες παραβίαζαν τον αφαλό της κλειδαριάς ή αποκτούσαν πρόσβαση μέσω φωταγωγών και μπαλκονόπορτων.

Η αστυνομία αναφέρει ότι τα μέλη διέθεταν εξειδικευμένες γνώσεις για διαφορετικούς τύπους κλειδιών και κλειδαριών, γεγονός που φέρεται να τους επέτρεπε σε ορισμένες περιπτώσεις να εισέρχονται σε κατοικίες χωρίς να αφήνουν εμφανή ίχνη παραβίασης.

Κατά τη διάρκεια των διαρρήξεων, ένα μέλος παρέμενε συχνά έξω από την πολυκατοικία σε ρόλο παρατηρητή, ενημερώνοντας τους υπόλοιπους για πιθανή προσέλευση ενοίκων ή άλλων προσώπων. Στο εσωτερικό των διαμερισμάτων αναζητούσαν κυρίως χρήματα, κοσμήματα και αντικείμενα αξίας.

Για τις επικοινωνίες τους φέρονται να χρησιμοποιούσαν, πέραν των προσωπικών τηλεφωνικών συνδέσεων, «επιχειρησιακά» κινητά τηλέφωνα, κάρτες SIM και συνδέσεις καταχωρισμένες στα στοιχεία τρίτων προσώπων.

Η πολύμηνη αστυνομική έρευνα και η αξιοποίηση πληροφοριών και άλλων δεδομένων οδήγησαν τις αρχές στην εκτίμηση ότι οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει, τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2025, επιχειρησιακά δομημένη ομάδα με διαρκή δραστηριότητα και διακριτούς ρόλους.

Κατά την ΕΛΑΣ, στόχος τους ήταν η κατ’ επάγγελμα διάπραξη διακεκριμένων κλοπών σε κατοικίες διαφόρων περιοχών της Αττικής και η αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Τα μέλη φέρονται να πραγματοποιούσαν κυρίως τις βραδινές ώρες κατοπτεύσεις πολυκατοικιών, χρησιμοποιώντας για τις μετακινήσεις τους ενοικιαζόμενα οχήματα ή αυτοκίνητα δηλωμένα στα στοιχεία τρίτων προσώπων.

Ως αφετηρία των κινήσεών τους φέρεται να χρησιμοποιούσαν την κατοικία του 37χρονου, στον οποίο η αστυνομία αποδίδει αρχηγικό ρόλο. Από εκεί αναχωρούσαν συνήθως χωρισμένοι σε δύο υποομάδες, ώστε να μπορούν να πραγματοποιούν περισσότερες από μία κλοπές εντός της ημέρας.

Πώς διαχειρίζονταν τα χρήματα οι…. άνεργοι

Η οικονομική έρευνα κατέδειξε, κατά την ΕΛΑΣ, ότι οι κατηγορούμενοι δεν ασκούσαν σταθερή επαγγελματική δραστηριότητα ούτε διέθεταν σταθερή πηγή εισοδήματος και φέρονται να κάλυπταν τις ανάγκες διαβίωσής τους με έσοδα από την παράνομη δραστηριότητα. Κοινώς εμφανίζονταν περίπου άνεργοι, αλλά, σύμφωνα με πληροφορίες, έκαναν πλούσια ζωή.

Τα χρήματα και τα υπόλοιπα έσοδα από τις κλοπές φέρεται να μοιράζονταν ισόποσα μεταξύ των μελών. Μέρος των ποσών προοριζόταν, κατά την έρευνα, για την κάλυψη καθημερινών αναγκών και δικαστικών εξόδων σε περίπτωση σύλληψης κάποιου από τα μέλη, ενώ άλλα χρηματικά ποσά μεταφέρονταν στο εξωτερικό.

Μέσω εταιρειών μεταφοράς χρημάτων είχαν αποσταλεί σε λογαριασμούς σε χώρα του εξωτερικού ποσά συνολικού ύψους περίπου 76.000 ευρώ.

Οι 23 διαρρήξεις, κλοπές και απόπειρες κλοπής που έχουν εξιχνιαστεί μέχρι στιγμής αφορούν τις περιοχές Αγία Παρασκευή, Παλαιό Φάληρο, Χαλάνδρι, Νέα Ιωνία, Γαλάτσι, Αθήνα, Καλλιθέα, Ζωγράφου, Πετράλωνα και Παγκράτι.

Ο ρόλος της οικιακής βοηθού και οι πληροφορίες για τις κατοικίες

Σημαντικό μέρος του τρόπου δράσης που περιγράφει η αστυνομική έρευνα αφορά την πληροφόρηση για τους πιθανούς στόχους.

Στην 48χρονη αλλοδαπή, η οποία εργαζόταν ως οικιακή βοηθός, αποδίδεται ρόλος πληροφοριοδότριας. Λόγω της εργασίας της φέρεται να είχε πρόσβαση σε στοιχεία για συγκεκριμένες κατοικίες και για τις περιόδους κατά τις οποίες απουσίαζαν οι ένοικοί τους.

Κατά την ΕΛΑΣ, οι πληροφορίες αυτές μεταφέρονταν σε άλλα μέλη και αξιοποιούνταν κατά την επιλογή των κατοικιών που θα αποτελούσαν στόχο.

Επέμειναν για διαμέρισμα στο Χαλάνδρι – Επιχείρησαν δύο φορές

Οι διαρρήκτες επιχείρησαν να μπουν σε διαμέρισμα δεύτερου ορόφου στο Χαλάνδρι δύο φορές. Την πρώτη φορά απέτυχαν επειδή ήρθαν πρόσωπο με πρόσωπο με ένοικο της πολυκατοικίας. Επέστρεψαν όμως μετά λίγες ημέρες και κατάφεραν να αποσπάσουν πράγματα αξίας πάνω από 10.000 ευρώ.

«Ήταν γύρω στις επτάμιση οκτώ παρά, ανοίγω την πόρτα, στον διάδρομο αντιλαμβάνομαι κίνηση, μέχρι να ανάψω το φως, είχαν τραπεί σε φυγή, αλλά όμορφα, ήρεμα, σιγά σιγά τις σκάλες. Φεύγω, βγαίνω έξω και κατά τις δέκα γυρνάω και πάνω στην κλειδαριά είχαν αφήσει το κλειδί, προφανώς γιατί βιάστηκαν με το που άνοιξα την πόρτα, οπότε εκεί κάλεσα την αστυνομία», είπε ένοικος στον ANT1.

Οι ρόλοι που αποδίδονται στα μέλη

Στον 37χρονο αλλοδαπό αποδίδεται αρχηγικός και συντονιστικός ρόλος. Φέρεται να επέλεγε, ανάλογα με την περίπτωση, τις περιοχές και τους στόχους, να κατεύθυνε τα υπόλοιπα μέλη και να ενημερωνόταν για την πορεία των ενεργειών τους. Παράλληλα, φέρεται να διατηρούσε επαφές με πρόσωπα που δραστηριοποιούνταν στο εξωτερικό.

Ο 43χρονος αλλοδαπός φέρεται να είχε συντονιστικό και επιχειρησιακό ρόλο. Συμμετείχε, κατά την αστυνομική έρευνα, στις κατοπτεύσεις και στις διαρρήξεις, ενώ σε περίπτωση απουσίας του 37χρονου αναλάμβανε τον συντονισμό των υπόλοιπων μελών. Για τις μετακινήσεις φέρονται να χρησιμοποιούνταν και οχήματα που βρίσκονταν στην κατοχή του.

Στον 22χρονο αλλοδαπό αποδίδεται συμμετοχή στην επιχειρησιακή δραστηριότητα, καθώς και καθήκοντα επιτήρησης των εξωτερικών χώρων των πολυκατοικιών, ώστε να προειδοποιεί για την άφιξη ενοίκων ή άλλων προσώπων.

Άλλα επιχειρησιακά μέλη, ηλικίας 36, 40 και 31 ετών, καθώς και ακόμη ένας 31χρονος, φέρονται να συμμετείχαν στις κατοπτεύσεις περιοχών και κατοικιών, στον εντοπισμό στόχων, στην προετοιμασία των διαρρήξεων και, κατά περίπτωση, στις κλοπές ή στην επιτήρηση των χώρων.

Η ΕΛΑΣ αναφέρει ακόμη ότι στην ομάδα εντάσσονταν κατά διαστήματα νέα πρόσωπα, τα οποία χρησιμοποιούνταν ως περιφερειακά μέλη.

Τι κατέσχεσε η αστυνομία

Κατά τις έρευνες σε κατοικίες και στην κατοχή των συλληφθέντων, η ΕΛ.ΑΣ. εντόπισε και κατέσχεσε:

κοσμήματα, χρυσαφικά και άλλα τιμαλφή,

ρολόγια διαφόρων εταιρειών,

επώνυμες τσάντες και γυαλιά ηλίου,

κινητά τηλέφωνα και κάρτες SIM,

ψευδοκοσμήματα και αρώματα,

φωτογραφικές μηχανές, βιντεοκάμερες και φακούς φωτογραφικών μηχανών,

φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές, tablets και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές,

σετ ασημίζοντων μαχαιροπίρουνων με διαφορετικά σχέδια στις λαβές και σετ επάργυρων μαχαιροπίρουνων,

έξι ασημίζουσες και χρυσίζουσες θρησκευτικές εικόνες,

δύο παιχνιδοκονσόλες και 14 ηλεκτρονικά παιχνίδια,

κασετίνα με 40 πένες γραφής,

1.300 ευρώ από κουμπαρά,

διαρρηκτικά εργαλεία,

κλειδιά διαφόρων τύπων,

κάρτες και έγγραφα που σχετίζονται με υπηρεσίες μεταφοράς χρημάτων,

δελτία τυχερών παιχνιδιών και άλλα αντικείμενα, των οποίων η προέλευση διερευνάται.

Κατασχέθηκε επίσης ένα όχημα, το οποίο, κατά την αστυνομία, χρησιμοποιούνταν για τη διευκόλυνση της δραστηριότητας της οργάνωσης.

Οι συλληφθέντες έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές για ομοειδή αδικήματα. Η αστυνομία αναφέρει ότι σε βάρος τους έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι και ότι έχουν εκτίσει ποινές κάθειρξης.

Μετά τις συλλήψεις οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Η έρευνα συνεχίζεται για να εξακριβωθεί το πλήρες εύρος της δραστηριότητας της φερόμενης οργάνωσης και να διερευνηθεί εάν τα μέλη της συνδέονται με άλλες αξιόποινες πράξεις.

Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης 17 Σεπτεμβρίου 2026 από το Τμήμα Εγκλημάτων Ιδιοκτησίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας. Από τα πέντε πρόσωπα που ταυτοποιήθηκαν, δύο βρίσκονται έγκλειστα σε σωφρονιστικά καταστήματα και τρία στο εξωτερικό.

Σε βάρος των κατηγορουμένων σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, τετελεσμένες, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, με συνολικό όφελος άνω των 120.000 ευρώ, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Η συνολική εκτίμηση της ΕΛ.ΑΣ. για τα έσοδα που φέρεται να αποκόμισε η οργάνωση από τη δραστηριότητά της ξεπερνά, πάντως, τις 179.000 ευρώ.