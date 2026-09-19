Ταχιάος για τις ρωγμές σε κτίρια στην Κυψέλη: «Κανένας λόγος εκκένωσης»

Ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Tαχιάος, εμφανίστηκε καθησυχαστικός σχετικά με το πρόβλημα των ρωγμών σε πολυκατοικίες της Κυψέλης, δηλώνοντας ότι δεν υπάρχει λόγος εκκένωσης οποιουδήποτε κτιρίου. Οι καθημερινές μετρήσεις των μηχανικών δεν έχουν δείξει περαιτέρω καθιζήσεις, ενώ αναμένονται εντός των επόμενων ημερών τα αποτελέσματα των αυτοψιών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

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ΡΩΓΜΕΣ ΣΕ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ ΚΑΙ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 4 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Tαχιάος, εμφανίσθηκε καθησυχαστικός προς τους κατοίκους της Κυψέλης, τονίζοντας ότι δεν φαίνεται να υπάρχει λόγος εκκένωσης οποιουδήποτε κτιρίου.- Από καθημερινές μετρήσεις των μηχανικών προκύπτει ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περαιτέρω καθιζήσεις στην περιοχή.- Εντός των επόμενων ημερών αναμένονται τα αποτελέσματα από τις αυτοψίες των μηχανικών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος στα πρώτα κτίρια και οι εργασίες του μετρό θα επανεκκινήσουν μόλις επιβεβαιωθεί πλήρως ότι δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα για τις υπερκείμενες κατασκευές.

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Με δηλώσεις του o υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Tαχιάος, αναφέρθηκε στο πρόβλημα με τις ρωγμές σε πολυκατοικίες της Κυψέλης, ενώ εμφανίσθηκε καθησυχαστικός προς τους κατοίκους.

Ο κ. Ταχιάος, μιλώντας στην ΕΡΤ, τόνισε ότι δεν φαίνεται να υπάρχει λόγος εκκένωσης οποιουδήποτε κτιρίου, όπως προκύπτει από καθημερινές μετρήσεις των μηχανικών, οι οποίες μέχρι στιγμής έχουν δείξει ότι δεν υπάρχουν περαιτέρω καθιζήσεις στην περιοχή.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι εντός των επόμενων ημερών αναμένονται τα αποτελέσματα από τις αυτοψίες των μηχανικών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος στα πρώτα κτίρια και ότι θα επανεκκινήσουν μόλις επιβεβαιωθεί πλήρως ότι δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα για τις υπερκείμενες κατασκευές.

«Η εικόνα την οποία έχω είναι ότι δεν υπάρχει λόγος εκκένωσης οποιασδήποτε κατοικίας. Ξέρω ότι αυτό δεν πείθει γιατί ο άλλος βλέπει μια ρωγμή μέσα, αλλά αυτή είναι η εικόνα την οποία έχω και που την έχουμε δώσει οι μηχανικοί οι οποίοι έχουν κάνει τις αυτοψίες. Οι εργασίες του μετρό θα επανεκκινήσουν μόλις μόλις είμαστε απολύτως βέβαιοι, μόλις είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα για τις υπερκείμενες κατασκευές», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ταχιάος.

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