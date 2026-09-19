Ταχιάος για τις ρωγμές σε κτίρια στην Κυψέλη: «Κανένας λόγος εκκένωσης»

Με δηλώσεις του o υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Tαχιάος, αναφέρθηκε στο πρόβλημα με τις ρωγμές σε πολυκατοικίες της Κυψέλης, ενώ εμφανίσθηκε καθησυχαστικός προς τους κατοίκους.

Ο κ. Ταχιάος, μιλώντας στην ΕΡΤ, τόνισε ότι δεν φαίνεται να υπάρχει λόγος εκκένωσης οποιουδήποτε κτιρίου, όπως προκύπτει από καθημερινές μετρήσεις των μηχανικών, οι οποίες μέχρι στιγμής έχουν δείξει ότι δεν υπάρχουν περαιτέρω καθιζήσεις στην περιοχή.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι εντός των επόμενων ημερών αναμένονται τα αποτελέσματα από τις αυτοψίες των μηχανικών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος στα πρώτα κτίρια και ότι θα επανεκκινήσουν μόλις επιβεβαιωθεί πλήρως ότι δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα για τις υπερκείμενες κατασκευές.

«Η εικόνα την οποία έχω είναι ότι δεν υπάρχει λόγος εκκένωσης οποιασδήποτε κατοικίας. Ξέρω ότι αυτό δεν πείθει γιατί ο άλλος βλέπει μια ρωγμή μέσα, αλλά αυτή είναι η εικόνα την οποία έχω και που την έχουμε δώσει οι μηχανικοί οι οποίοι έχουν κάνει τις αυτοψίες. Οι εργασίες του μετρό θα επανεκκινήσουν μόλις μόλις είμαστε απολύτως βέβαιοι, μόλις είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα για τις υπερκείμενες κατασκευές», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ταχιάος.