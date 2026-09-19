Μαρία Ηλιάκη: «Φουλ κλάμα… εγώ όχι η Κατερίνα» – Η ανάρτηση στο Instagram

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Η Μαρία Ηλιάκη με ανάρτησή της στο Instagram, πριν από λίγες ώρες, μίλησε για την εβδομάδα που σιγά-σιγά φτάνει στο τέλος της. Η παρουσιάστρια έκανε μία ειδική αναφορά στην κόρη της Κατερίνα, που ξεκίνησε το Νηπιαγωγείο.

Στη δημοσίευσή της, η οικοδέσποινα του «Νωρίς-Νωρίς» μοιράστηκε με τους ακολούθους της διάφορά στιγμιότυπα που τράβηξε αυτή την εβδομάδα. Σε αυτά, βλέπουμε τόσο την κόρη της όσο και τον σύζυγό της.

Στη λεζάντα, αναφέρθηκε σε αυτή την εβδομάδα και εξομολογήθηκε πως έκλαψε, την πρώτη μέρα που η κόρη της πήγε Νηπιαγωγείο.

Η Μαρία Ηλιάκη έχει γράψει στο μήνυμα με το οποίο συνόδεψε τις φωτογραφίες: «Αυτή η εβδομάδα είχε πολλά και όμορφα: την πρώτη μας μέρα στο νηπιαγωγείο (φουλ κλάμα… εγώ όχι η Κατερίνα), πολλά lunchboxes, βραδινές κουβέντες με Στέλιο (πτώματα), πολλά καινούργια outfits και άπειρο gossip με Λεωνίδα πριν την εκπομπή».