Λένα Ζευγαρά: «Θέλω να κάνω οικογένεια, να έχω έναν άνθρωπο στη ζωή μου, αλλά θέλω να μπορώ να του αφιερώσω χρόνο»

Για την προσωπική της ζωή, τον λόγο που επιθυμεί να την κρατάει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, καθώς και το ενδεχόμενο δημιουργίας οικογένειας, μίλησε η Λένα Ζευγαρά, στη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε για το «Καλημέρα είπαμε;», η οποία προβλήθηκε το πρωί του Σαββάτου 19 Σεπτεμβρίου.

«Είναι επιλογή μου να κρατάω την προσωπική μου ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, γιατί δεν θέλω η Λένα Ζευγαρά να απασχολεί για τα προσωπικά της», εξήγησε στη συνέντευξή της η ερμηνεύτρια.

Ακόμα, η αγαπημένη τραγουδίστρια ανέφερε πως: «Τον τελευταίο καιρό δεν κάνω διαλείμματα για τον εαυτό μου και η αλήθεια είναι ότι δεν είναι καλό αυτό, γιατί δεν ξεκουράζομαι. Τα τελευταία τρία χρόνια δεν έχω κάνει ούτε διακοπές. Δηλαδή να κάνω κάτι τριήμερα».

Σε ερώτηση για το πώς είναι αυτή την περίοδο στη προσωπική της ζωή, η Λένα Ζευγαρά απάντησε: «Δεν έχω χρόνο ούτε να πάω γυμναστήριο. Θέλω να κάνω οικογένεια, θέλω να έχω έναν άνθρωπο στη ζωή μου, αλλά θέλω να μπορώ να του αφιερώσω χρόνο. Εάν δεν μπορώ να το κάνω, νομίζω ότι είναι κοροϊδία και για εμένα και για τον άνθρωπο ο οποίος θέλει να σταθεί δίπλα σου.

Η οικογένεια, ειδικά όταν αύριο-μεθαύριο κάνεις ένα παιδί, ο Θεός μακάρι να με ευλογήσει κάποια στιγμή, όχι τώρα, θέλει να αφιερώνεις χρόνο. Το παιδί σου θέλει να μεγαλώνει και με την μαμά και με τον μπαμπά και να μαθαίνει πράγματα από εσένα. Οπότε αν ποτέ έχω χρόνο, θα το μάθετε σίγουρα».