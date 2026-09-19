Άγιος Παντελεήμονας: Εντοπίστηκε «καβάτζα» κλεμμένων ηλεκτρονικών συσκευών – Δύο συλλήψεις – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Αστυνομικοί συνέλαβαν δύο αλλοδαπούς 49 και 61 ετών στον Άγιο Παντελεήμονα, οι οποίοι έκρυβαν σε αποθήκη-«καβάτζα» κλεμμένες ηλεκτρονικές συσκευές. Κατά τον έλεγχο εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος ηλεκτρονικών ειδών, χρήματα, καθώς και εξοπλισμός παράνομης παρασκευής αλκοόλ

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δύο αλλοδαποί συνελήφθησαν στον Άγιο Παντελεήμονα, καθώς εντοπίστηκαν να κρύβουν σε αποθήκη-«καβάτζα» κλεμμένες ηλεκτρονικές συσκευές. – Στην «καβάτζα» βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 11 κινητά τηλέφωνα, 22 κάμερες, 5 φορητοί υπολογιστές, καθώς και 9.200 ευρώ. – Επίσης, εντοπίστηκε αποστακτήρας και υλικά για παράνομη παρασκευή αλκοόλ, με τους συλληφθέντες να οδηγούνται στον Εισαγγελέα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί, 49 και 61 ετών, οι οποίοι εντοπίστηκαν στην περιοχή του Αγίου Πεντελεήμονα να κρύβουν σε αποθήκη-«καβάτζα» κλεμμένες ηλεκτρονικές συσκευές.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από την ΕΛ.ΑΣ, αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης που διερευνούσαν υπόθεση κλοπής ηλεκτρονικής συσκευής, εντόπισαν ότι το σήμα ερχόταν από τη συγκεκριμένη αποθήκη στον Άγιο Παντελεήμονα.

Στον έλεγχο που έκαναν στην αποθήκη-«καβάτζα» των δύο κατηγορουμένων, εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, και κατασχέθηκαν:

  • 11 κινητά τηλέφωνα
  • 22 κάμερες κινητών τηλεφώνων
  • 5 φορητοί υπολογιστές
  • 3 μπαταρίες κινητών τηλεφώνων
  • φορητή ταμπλέτα
  • ασύρματα ακουστικά κινητού τηλεφώνου
  • μηχάνημα για ανάγνωση εγκεφάλου κινητών τηλεφώνων
  • πλήθος εργαλείων και εξαρτημάτων επεξεργασίας κινητών τηλεφώνων
  • 9.200 ευρώ
  • πιστόλι θερμού αέρα
  • drone

Παράλληλα, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε αποστακτήρας, μποτίλια υγραερίου και μπιτόνι με αλκοόλ, τα οποία χρησιμοποιούνταν για την παράνομη παρασκευή αλκοόλ.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους δικογραφία για -κατά περίπτωση- αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και για παράβαση της νομοθεσίας περί τελωνειακού κώδικα, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα.

ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ

ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ

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