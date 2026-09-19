Λαμία: Απατεώνες ανέβασαν ηλικιωμένη στο πατάρι για τα κοσμήματα – Η γυναίκα έπεσε και έτρεξαν να τη «βοηθήσουν»

Θρασύτατη απάτη έλαβε χώρα στη Λαμία με θύμα μια 88χρονη, η οποία σε άλλες περιπτώσεις “ξέφυγε” από τους «λογιστές». Αυτή τη φορά όμως οι «μαϊμού» υπάλληλοι της ΔΕΗ ήταν τόσο πειστικοί, που δεν της πέρασε ούτε μια στιγμή από το μυαλό, ότι πρόκειται για απατεώνες.

Αρχικά της είπαν στο τηλέφωνο ότι ο έλεγχος που έκαναν στην παροχή δείχνει υπερβολική κατανάλωση συγκριτικά με τις προηγούμενες φορές. Την έπεισαν ότι μπορεί να υπάρχει κάποια διαρροή και της είπαν να κάνει κάποιες δοκιμές με τα φώτα και τις ηλεκτρικές συσκευές.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport στη συνέχεια της είπαν ότι κινδυνεύουν τα χρυσαφικά και τα κοσμήματα που έχει στο σπίτι και της είπαν να τα βάλει σε ένα σεντόνι. Όταν η ανυποψίαστη γυναίκα τους είπε ότι έχει και κάποια στο πατάρι, οι απατεώνες της είπαν ότι έπρεπε οπωσδήποτε να τα κατεβάσει και αυτά.

Η 88χρονη πήρε μια σκάλα που είχε μέσα στο σπίτι και στην προσπάθειά της να φτάσει στο πατάρι, έπεσε από αρκετό ύψος στο πάτωμα, χτυπώντας στο κεφάλι και σε άλλα σημεία του σώματός της.

Όταν κατάφερε να ξαναπάρει το τηλέφωνο στα χέρια της, το οποίο επίσης είχε πέσει στο πάτωμα, οι απατεώνες ήταν στην άλλη άκρη της γραμμής και την ρωτούσαν με αγωνία τι έγινε.

Τους έδωσε οδηγίες να μπουν στο σπίτι της

Η 88χρονη τους είπε ότι έπεσε και χτύπησε και ότι θα πρέπει να τηλεφωνήσει στην κόρη της στην Αθήνα. Ο απατεώνας της είπε ότι δεν μπορεί να τη βοηθήσει η κόρη της από μακριά και γι’ αυτό στέλνει αυτός άμεσα έναν συνεργάτη του.

Η χτυπημένη γυναίκα τους είπε τη διεύθυνση και μάλιστα τους έδωσε οδηγίες για το πώς θα μπουν στο σπίτι από πίσω γιατί η μπροστινή πόρτα ήταν κλειδωμένη.

Μετά λίγη ώρα ένας νεαρός ρομά πήδηξε μέσα στο σπίτι από το πίσω παράθυρο και ρώτησε που είναι τα κοσμήματα στο πατάρι. Η 88χρονη που είχε καταφέρει να σηκωθεί και καθόταν στον καναπέ του έδειξε την κρυψώνα με τα χρυσαφικά, τα οποία πήρε και τα έβαλε στο σεντόνι μαζί με τα υπόλοιπα που αρχικά είχε συγκεντρώσει η ηλικιωμένη στην κρεβατοκάμαρα.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες του LamiaReport την ώρα που πήγε να φύγει και πάλι από το παράθυρο ο νεαρός ληστής, η γυναίκα του ζήτησε βοήθεια γιατί πονούσε στο κεφάλι και όλο της το σώμα και δεν μπορούσε να σηκωθεί από τον καναπέ.

Εκείνος άπλωσε το χέρι του για να στηριχτεί και να σηκωθεί η 88χρονη. Μόλις εκείνη σηκώθηκε και άρχισε να του λέει ότι πονάει παντού και ότι θέλει βοήθεια ο δράστης έγινε καπνός πηδώντας πάλι από το παράθυρο.

Τότε η 88χρονη κατάλαβε ότι είχε πέσει θύμα απάτης και κάλεσε την κόρης της η οποία στη συνέχεια ενημέρωσε ΕΚΑΒ και αστυνομία.

Η ηλικιωμένη μέσα στην ατυχία της στάθηκε τυχερή, αφού πάρα την άσχημη πτώση από τη σκάλα δεν είχε κάποιο κάταγμα, παρά μώλωπες στο κεφάλι και στο σώμα της.