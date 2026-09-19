Εύβοια: Φωτιά κοντά σε κατοικημένη περιοχή στη Χαλκίδα – ΦΩΤΟ

Συναγερμός έχει σημάνει στη Χαλκίδα εξαιτίας φωτιάς που ξέσπασε κοντά στον κόμβο του Αγίου Στεφάνου, καίγοντας ξερά χόρτα και προκαλώντας ανησυχία λόγω της εγγύτητας σε κατοικημένη περιοχή. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν για τον περιορισμό της, ενώ η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε από μετασχηματιστή της ΔΕΗ, προκαλώντας διακοπή ρεύματος

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

ΦΩΤΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συναγερμός έχει σημάνει το απόγευμα του Σαββάτου στη Χαλκίδα εξαιτίας φωτιάς που ξέσπασε κοντά στο κόμβο του Αγίου Στεφάνου.
  • Η πυρκαγιά καίει ξερά χόρτα και προκαλεί ανησυχία το γεγονός ότι βρίσκεται κοντά σε κατοικημένη περιοχή.
  • Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε από μετασχηματιστή της ΔΕΗ ο οποίος φέρεται να έσκασε στην περιοχή, οπότε δεν υπάρχει ρεύμα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Συναγερμός έχει σημάνει το απόγευμα του Σαββάτου στη Χαλκίδα εξαιτίας φωτιάς που ξέσπασε κοντά στο κόμβο του Αγίου Στεφάνου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του evima.gr, η πυρκαγιά καίει ξερά χόρτα, ενώ προκαλεί ανησυχία το γεγονός ότι βρίσκεται κοντά σε κατοικημένη περιοχή.

Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι οποίες επιχειρούν για τον περιορισμό της φωτιάς και την αποτροπή επέκτασής της.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες η φωτιά ξέσπασε από μετασχηματιστή της ΔΕΗ ο οποίος φέρεται να έσκασε στην περιοχή, οπότε δεν υπάρχει ρεύμα.

ΦΩΤΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑ ΦΩΤΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑ ΦΩΤΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑ

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ