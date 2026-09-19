Εύβοια: Φωτιά κοντά σε κατοικημένη περιοχή στη Χαλκίδα – ΦΩΤΟ

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Συναγερμός έχει σημάνει το απόγευμα του Σαββάτου στη Χαλκίδα εξαιτίας φωτιάς που ξέσπασε κοντά στο κόμβο του Αγίου Στεφάνου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του evima.gr, η πυρκαγιά καίει ξερά χόρτα, ενώ προκαλεί ανησυχία το γεγονός ότι βρίσκεται κοντά σε κατοικημένη περιοχή.

Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι οποίες επιχειρούν για τον περιορισμό της φωτιάς και την αποτροπή επέκτασής της.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες η φωτιά ξέσπασε από μετασχηματιστή της ΔΕΗ ο οποίος φέρεται να έσκασε στην περιοχή, οπότε δεν υπάρχει ρεύμα.