Πρόεδρος εργαζομένων ΕΚΑΒ για τους κατηγορούμενους γιατρούς: Το μόνο που μας είπαν ήταν ότι δεν έβαλαν τον Γιώργο Μαζωνάκη στο μηχάνημα

Νέα στοιχεία για όσα ακολούθησαν την άφιξη του ΕΚΑΒ στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, στο Κολωνάκι, όπου βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης πριν από τη διακομιδή του στο νοσοκομείο, περιέγραψε ο πρόεδρος εργαζομένων του ΕΚΑΒ και αντιπρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Γιώργος Μαθιόπουλος.

Ο κ. Μαθιόπουλος μιλώντας στην ΕΡΤ, αναφέρθηκε στις καταγγελίες που, όπως είπε, διατύπωσαν σε βάρος των διασωστών οι δύο γιατροί, Ηλίας Θεοδωρόπουλος και Ιωάννα Γάκα, υποστηρίζοντας ότι το πλήρωμα ακολούθησε από την πρώτη στιγμή τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα. Παράλληλα, ανέφερε ότι οι διασώστες δεν είχαν ενημερωθεί για τις ιατρικές πράξεις που είχαν προηγηθεί στο ιατρείο.

«Μετά από μία εβδομάδα άρχισαν να κατηγορούν τους διασώστες οι κατηγορούμενοι ότι δεν έκαναν ΚΑΡΠΑ. Εμείς, βέβαια, τηρήσαμε το πρωτόκολλο από την αρχή», ανέφερε.

Όπως υποστήριξε, το πλήρωμα του ΕΚΑΒ δεν είχε λάβει πλήρη ενημέρωση ούτε για την κατάσταση του τραγουδιστή ούτε για όσα είχαν προηγηθεί πριν από την άφιξή του.

«Δυστυχώς, δεν μας ενημέρωσαν ποιες ιατρικές πράξεις γίνονταν γενικότερα, ούτε ποιος ήταν ο ασθενής και τι είχε συμβεί. Εμείς ξεκινήσαμε τον κύκλο της Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) που προβλέπεται και, από τη στιγμή που δεν επανήλθε ο τραγουδιστής, τον διακομίσαμε στο “Ελπίς”», είπε.

Ο πρόεδρος εργαζομένων του ΕΚΑΒ εξήγησε ακόμη ότι οι ενέργειες του πληρώματος καταγράφονται στο δελτίο του ασθενοφόρου, το οποίο παραδίδεται στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου.

«Σε όλα τα περιστατικά καταγράφουμε τι έχει συμβεί. Κυρίως, αν παραλάβουμε ασθενή από ένα ιατρείο, υπάρχει και ιατρικό σημείωμα που μας δίνουν οι γιατροί, εφόσον δεν συνοδεύσουν τον ασθενή. Στις επείγουσες περιπτώσεις συνήθως συνοδεύουν τον ασθενή για να συνδράμουν μαζί με τον διασώστη, ώστε, αν υπάρχει μία ελπίδα να σωθεί ο άνθρωπος, να σωθεί κατά τη διάρκεια της διακομιδής», ανέφερε.

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«Δεν γνωρίζαμε για την πλασμαφαίρεση»

Απαντώντας σε ερώτηση για το εάν οι διασώστες γνώριζαν ότι είχε προηγηθεί ή επρόκειτο να πραγματοποιηθεί πλασμαφαίρεση, ο Γιώργος Μαθιόπουλος απάντησε αρνητικά.

«Όχι, δεν το γνώριζαν. Το μόνο που έλεγε μια γυναίκα, μάλλον η γιατρός, ήταν: “Εμείς δεν τον βάλαμε στο μηχάνημα, δεν είχε συνδεθεί”. Οι συνάδελφοι δεν γνώριζαν ποιο μηχάνημα εννοούσαν», ανέφερε.

Στη συνέχεια περιέγραψε όσα, όπως είπε, ακολούθησαν κατά τη μεταφορά του τραγουδιστή προς το ασθενοφόρο. Όπως ανέφερε, ο γιατρός που βρισκόταν στο σημείο ακολούθησε αρχικά το πλήρωμα, αλλά επέστρεψε στο ιατρείο όταν ενημερώθηκε ότι ο ασθενής θα μεταφερόταν στο νοσοκομείο «Ελπίς».

«Όταν κατεβάσαμε τον τραγουδιστή στο ασθενοφόρο, ακολούθησε ο γιατρός. Στη συνέχεια, όμως, όταν του είπαμε ότι ο τραγουδιστής θα πάει στο “Ελπίς”, γύρισε πίσω στο ιατρείο και δεν επέστρεψε. Εμείς φύγαμε, γιατί έπρεπε να φύγουμε», υποστήριξε.

Η μεταφορά με ειδική καρέκλα και η αναφορά στον απινιδωτή

Ο κ. Μαθιόπουλος αναφέρθηκε και στον τρόπο με τον οποίο μεταφέρθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης από το ιατρείο στο ασθενοφόρο. Όπως εξήγησε, χρησιμοποιήθηκε ειδική καρέκλα μεταφοράς, επειδή το φορείο δεν χωρούσε στο ασανσέρ του κτιρίου.

«Όταν στο ασανσέρ δεν χωράει φορείο, χρησιμοποιούμε ειδική καρέκλα. Φορείο υπάρχει, αλλά όταν δεν υπάρχει ασανσέρ που να χωράει το φορείο στο ιατρείο όπου πηγαίνουμε, παίρνουμε την καρέκλα του ασθενοφόρου», σημείωσε.

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στις ενέργειες που, κατά τους ισχυρισμούς του, είχαν γίνει μετά την ανακοπή, θέτοντας ερωτήματα για τη λειτουργία του απινιδωτή και τη χρήση οξυγόνου και συσκευής Ambu.

«Όταν δεν λειτουργεί ο απινιδωτής, πώς κάνεις ΚΑΡΠΑ; Όταν δεν έχεις συνδέσει το άτομο που έχει υποστεί ανακοπή σε οξυγόνο και δεν του κάνεις Ambu; Δεν γίνεται να επανέλθει ο ασθενής», δήλωσε.