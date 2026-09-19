Μητσοτάκης για Moody’s και Scope: «Η αξιοπιστία και η σταθερότητα είναι η βάση για ένα καλύτερο μέλλον»

Στις αναβαθμίσεις της ελληνικής οικονομίας από τη Moody’s και τη Scope αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υποστηρίζοντας ότι οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης και την πρόοδο που έχει καταγράψει η χώρα τα τελευταία χρόνια.

Σε ανάρτησή του, ο πρωθυπουργός εστίασε στη δημοσιονομική σταθερότητα, στη μείωση του δημόσιου χρέους και στην ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας εν μέσω διεθνούς αβεβαιότητας. Παράλληλα, συνέδεσε την αξιοπιστία της χώρας με την αύξηση μισθών και εισοδημάτων, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη δυνατότητα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

«Η νέα διπλή αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από τη Moody’s και, παράλληλα, της πιστοληπτικής βαθμίδας της χώρας από τον οίκο Scope, μέσα σε ένα εικοσιτετράωρο, επιβεβαιώνει την ορθότητα της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής μαζί με τη σταθερή και συνεχή πρόοδο της οικονομίας μας.

Μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον αναταράξεων και αβεβαιότητας, η Ελλάδα αποτελεί πλέον, για τους ίδιους διεθνείς οίκους αξιολόγησης που λίγα χρόνια πριν χαρακτήριζαν τα ελληνικά ομόλογα “σκουπίδια”, παράδειγμα ανθεκτικότητας, ανάπτυξης, μεταρρυθμίσεων και ταχείας μείωσης του δημόσιου χρέους.

Οι χθεσινές αναβαθμίσεις επιβεβαιώνουν την εικόνα της Ελλάδας ως νησίδας πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας και αποτελούν μία ακόμα ψηφίδα σε μια εθνική επιτυχία. Όσοι επιμένουν να τη μηδενίζουν ή να την ακυρώνουν δεν αδικούν την κυβέρνηση, αλλά τους πρωταγωνιστές αυτής της συλλογικής προσπάθειας, που είναι οι πολίτες.

Και αυτή η αξιοπιστία και η σταθερότητα είναι η βάση για ένα καλύτερο μέλλον, με λιγότερα βάρη για τα παιδιά μας, ώστε να αυξάνονται οι μισθοί και τα εισοδήματα, να δημιουργούνται περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και να ενισχύεται η δυνατότητα της Πολιτείας να στηρίζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις όταν αυτό είναι αναγκαίο.

Η Ελλάδα προχωρά μπροστά παρά τον φουρτουνιασμένο καιρό. Με σχέδιο, συνέπεια, ελπίδα και αποτελέσματα».