Ικαρία: Φωτιά σε χώρο με απορρίμματα στον Εύδηλο – Κινητοποίηση της πυροσβεστικής

Η Πυροσβεστική κινητοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου για πυρκαγιά σε χώρο με απορρίμματα στον Εύδηλο Ικαρίας. Η φωτιά έχει περιοριστεί, ενώ τα αίτιά της διερευνώνται από το αρμόδιο Ανακριτικό Κλιμάκιο.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

Έκτακτη είδηση, έκτακτο, Enikos, ενικός
Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί του Σαββάτου, 19 Σεπτεμβρίου 2026, σε χώρο με απορρίμματα στη Δημοτική Ενότητα Ευδήλου Ικαρίας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 09:15 και στο σημείο κινητοποιήθηκαν 6 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Στην επιχείρηση συνδράμει και ο Δήμος Ικαρίας, διαθέτοντας υδροφόρα για την υποστήριξη του έργου των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Η πυρκαγιά έχει περιοριστεί στον χώρο των απορριμμάτων και, μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασής της.

Για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κυκλάδων.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ