Θρήνος στην Ίντερ: Πέθανε σε ηλικία 83 ετών ο Σάντρο Ματσόλα

Ο Σάντρο Ματσόλα πέθανε σε ηλικία 83 ετών. Η Ίντερ αποχαιρέτησε τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή, ο οποίος είχε συνδέσει το όνομά του με τον σύλλογο του Μιλάνου.

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Αθλητισμός

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ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Σάντρο Ματσόλα, μία από τις εμβληματικές μορφές του ιταλικού ποδοσφαίρου και της Ίντερ, πέθανε σε ηλικία 83 ετών.
  • Ο σύλλογος του Μιλάνου τον αποχαιρέτησε με ανακοίνωσή του, αναφερόμενος στη διαδρομή και στη σχέση του με την ομάδα.
  • Η Ίντερ τον χαρακτήρισε ως κάποιον που «γίνεται η ίδια η ιστορία της Ίντερ», προσθέτοντας πως «έλαμψε στο γήπεδο, λάμπει και τώρα, το αστέρι με το μουστάκι».

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Ο Σάντρο Ματσόλα, μία από τις εμβληματικές μορφές του ιταλικού ποδοσφαίρου και της Ίντερ, πέθανε σε ηλικία 83 ετών.

Ο Ιταλός παλαίμαχος ποδοσφαιριστής είχε συνδέσει άρρηκτα το όνομά του με τον σύλλογο του Μιλάνου, ο οποίος τον αποχαιρέτησε με ανακοίνωσή του, αναφερόμενος στη διαδρομή και στη σχέση του με την ομάδα.

Η ανακοίνωση της Ίντερ

«Υπάρχουν εκείνοι που μπαίνουν στην ιστορία. Και υπάρχουν εκείνοι που γίνονται η ίδια η ιστορία της Ίντερ.

Από νεαρός παίκτης της Ίντερ μέχρι αιώνιο σύμβολο, ο Σάντρο Ματσόλα διέσχισε γενιές, κερδίζοντας, συγκινώντας και μεταδίδοντας την αγάπη για αυτά τα χρώματα.

Έλαμψε στο γήπεδο, λάμπει και τώρα, το αστέρι με το μουστάκι».

Ο Σάντρο Ματσόλα είχε αναφερθεί πολλές φορές στη μοναδική επιθυμία που ήθελε να εκπληρωθεί μετά το τέλος της ζωής του: «Να με θυμούνται ως έναν καλό άνθρωπο, που δίνει πάντα τον καλύτερό του εαυτό, ακόμη και όταν φαίνεται αδύνατο».

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