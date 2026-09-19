«Πόλεμος» στη FIFA: Ζητούν από τον Ινφαντίνο να μοιράσει 2,1 δισ. δολάρια στις 211 ομοσπονδίες – Στο στόχαστρο η περιουσία των 6 δισ.

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Νέα σύγκρουση ξεσπά στους κόλπους της FIFA, με τους επικεφαλής του ευρωπαϊκού και του βορειοαμερικανικού ποδοσφαίρου να απαιτούν από τον Τζιάνι Ινφαντίνο να διαθέσει επιπλέον 10 εκατομμύρια δολάρια σε καθεμία από τις 211 ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες του κόσμου. Η απαίτηση έρχεται στον απόηχο της έντονης αντιπαράθεσης για το σχέδιο παραχώρησης ποσοστού του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ιδιώτες επενδυτές, το οποίο ο πρόεδρος της FIFA αναγκάστηκε να εγκαταλείψει.

Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Sky News, επιστολή που εστάλη την Παρασκευή (18/9) στον Ινφαντίνο υποστηρίζει ότι τα αποθεματικά της FIFA αναμένεται να αυξηθούν στα 6 δισεκατομμύρια δολάρια, γεγονός που αναδεικνύει την οικονομική ισχύ της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας. Η επιστολή αμφισβητεί, μάλιστα, το επιχείρημα του προέδρου της ότι απαιτούνται ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης του ποδοσφαίρου.

Πρωταγωνιστές της παρέμβασης είναι ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, και ο πρόεδρος της CONCACAF, Βίκτορ Μονταλιάνι, οι οποίοι κατέχουν παράλληλα θέσεις αντιπροέδρων στη FIFA.

Οι δύο παράγοντες ζητούν να διατεθούν συνολικά περίπου 2,1 δισεκατομμύρια δολάρια από τα διαθέσιμα κεφάλαια της ομοσπονδίας, ώστε να ενισχυθούν οι ποδοσφαιρικές υποδομές και η ανάπτυξη του αθλήματος σε ολόκληρο τον κόσμο.

Επιπλέον 10 εκατ. δολάρια για κάθε ποδοσφαιρική ομοσπονδία

Η FIFA έχει ήδη σχεδιάσει να διαθέσει 8 εκατομμύρια δολάρια σε καθεμία από τις εθνικές ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες για την περίοδο 2027-2030.

Τα χρήματα αυτά προορίζονται για τη χρηματοδότηση υποδομών, την εκπαίδευση προπονητών, τις εθνικές ομάδες, τη διοργάνωση ποδοσφαιρικών διοργανώσεων και την ανάπτυξη του γυναικείου ποδοσφαίρου.

Ωστόσο, οι Τσέφεριν και Μονταλιάνι υποστηρίζουν ότι η οικονομική κατάσταση της FIFA επιτρέπει μια πολύ μεγαλύτερη ενίσχυση.

Στην επιστολή τους προτείνουν να διατεθούν επιπλέον 10 εκατομμύρια δολάρια σε καθεμία από τις 211 ομοσπονδίες, πέραν των ήδη προγραμματισμένων χρηματοδοτήσεων.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς τους, ακόμη και μετά τη διάθεση των πρόσθετων κεφαλαίων, τα ταμειακά αποθεματικά της FIFA θα εξακολουθούσαν να ανέρχονται σε τουλάχιστον 1,5 δισεκατομμύριο δολάρια.

«Η FIFA έχει ήδη τα χρήματα – Δεν χρειάζεται να πουλήσει ποσοστό των διοργανώσεών της»

Στην επιστολή, την οποία εξασφάλισε το Sky News, οι δύο αντιπρόεδροι αμφισβητούν ευθέως την οικονομική αναγκαιότητα του σχεδίου που είχε προωθήσει ο Ινφαντίνο για την είσοδο ιδιωτών επενδυτών στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Όπως υποστηρίζουν, η οικονομική τους ανάλυση εγείρει ένα σημαντικό ερώτημα: εάν ήταν πράγματι αναγκαία η προτεινόμενη συναλλαγή προκειμένου να εξασφαλιστούν περισσότεροι πόροι για τις ομοσπονδίες-μέλη ή εάν η FIFA μπορούσε να αξιοποιήσει τον ήδη αυξανόμενο πλούτο της.

«Η FIFA έχει ήδη τη δυνατότητα να προσφέρει σημαντικά περισσότερα στις ομοσπονδίες-μέλη από τον δικό της ισολογισμό, χωρίς να πουλήσει συμμετοχές στις διοργανώσεις της και χωρίς να ζητήσει τίποτα ως αντάλλαγμα από τις ομοσπονδίες», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Οι Τσέφεριν και Μονταλιάνι ζητούν να πραγματοποιηθεί πλήρης ανάλυση των οικονομικών στοιχείων της FIFA, ώστε να καθοριστεί το ποσό που μπορεί να αποδεσμευτεί για πρόσθετη χρηματοδότηση, πέραν των υφιστάμενων δεσμεύσεων.

Το θέμα αναμένεται να συζητηθεί σε συνεδρίαση του Συμβουλίου της FIFA τον Οκτώβριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky News, η επιστολή κοινοποιήθηκε και στα μέλη του Συμβουλίου.

«Οι ομοσπονδίες δεν πρέπει να επιλέγουν μεταξύ χρηματοδότησης και ακεραιότητας»

Ιδιαίτερη σημασία έχει και το πολιτικό μήνυμα της επιστολής, καθώς οι δύο αντιπρόεδροι συνδέουν τη διαχείριση των οικονομικών της FIFA με ζητήματα διαφάνειας και χρηστής διοίκησης.

Όπως επισημαίνουν, η αποδέσμευση μέρους των αποθεματικών θα αποδείκνυε ότι οι εθνικές ομοσπονδίες δεν χρειάζεται να επιλέγουν ανάμεσα στην ανάπτυξη του ποδοσφαίρου και τη χρηστή διακυβέρνηση, στις επενδύσεις και την ακεραιότητα ή ανάμεσα στην οικονομική υποστήριξη και τη δυνατότητα να αξιολογούν ανεξάρτητα τις προτάσεις που τους παρουσιάζονται.

«Η ανάπτυξη αποτελεί θεσμική ευθύνη της FIFA και όχι ζήτημα ατομικής διακριτικής ευχέρειας», τονίζουν.

Η συγκεκριμένη αναφορά αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα στο πλαίσιο της αντιπαράθεσης που έχει προηγηθεί για τον τρόπο με τον οποίο ο Ινφαντίνο επιχείρησε να εξασφαλίσει την έγκριση του σχεδίου προσέλκυσης ιδιωτικών κεφαλαίων.

Το σχέδιο των 20 δισ. δολαρίων που προκάλεσε την έκρηξη

Η νέα παρέμβαση έρχεται μετά την έντονη σύγκρουση που προκάλεσε η προσπάθεια του Ινφαντίνο να παραχωρήσει ποσοστό 20% του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ιδιώτες επενδυτές, στο πλαίσιο επενδυτικού σχήματος ύψους 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Σύμφωνα με το Sky News, η UEFA και η CONCACAF έχουν φτάσει στο σημείο να επιδιώκουν την αποχώρηση του Ινφαντίνο από την ηγεσία της FIFA εξαιτίας της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας.

Το σχέδιο είχε παρουσιαστεί μόλις στα τέλη Ιουλίου, ωστόσο προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις.

Ο Ινφαντίνο κατηγορήθηκε ότι άσκησε πιέσεις στις εθνικές ομοσπονδίες να εγκρίνουν την πρόταση μέσα σε διάστημα μικρότερο των δύο μηνών, διαφορετικά θα έχαναν τη δυνατότητα να επωφεληθούν από σημαντικά οικονομικά οφέλη κατά τα επόμενα 12 χρόνια.

Η UEFA προχώρησε μάλιστα σε νομικές ενέργειες, υποστηρίζοντας ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο αποτιμήθηκε χαμηλότερα από την πραγματική του αξία, εν μέρει προς όφελος του ίδιου του Ινφαντίνο.

Υπό το βάρος των αντιδράσεων, ο πρόεδρος της FIFA εγκατέλειψε τελικά το σχέδιο.

Στα 15 δισ. δολάρια τα έσοδα από τον κύκλο του Μουντιάλ

Η συζήτηση για την αξιοποίηση των αποθεματικών αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία υπό το πρίσμα των οικονομικών προβλέψεων της FIFA.

Η ίδια η παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία έχει υποστηρίξει ότι ο κύκλος του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2023-2026 θα αποφέρει έσοδα 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Το ποσό αυτό αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τα διαθέσιμα κεφάλαιά της, τα οποία στους οικονομικούς λογαριασμούς του προηγούμενου έτους ανέρχονταν σε 2,7 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η προοπτική αύξησης των αποθεματικών στα 6 δισεκατομμύρια δολάρια αποτελεί, σύμφωνα με την επιστολή των δύο αντιπροέδρων, πρόσθετο επιχείρημα υπέρ της άμεσης ενίσχυσης των εθνικών ομοσπονδιών χωρίς την ανάγκη συμμετοχής ιδιωτών επενδυτών στις διοργανώσεις της FIFA.

Η απάντηση της FIFA και η επανεκλογή του Ινφαντίνο

Η FIFA έχει απορρίψει τις κατηγορίες για οποιαδήποτε παρατυπία, υποστηρίζοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη εκστρατεία δυσφήμησης εναντίον του προέδρου της.

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο, πάντως, σκοπεύει να διεκδικήσει την επανεκλογή του στην προεδρία της FIFA το 2027, με τη νέα σύγκρουση να προστίθεται στο ήδη τεταμένο κλίμα μεταξύ της ηγεσίας της παγκόσμιας ομοσπονδίας και των επικεφαλής του ευρωπαϊκού και βορειοαμερικανικού ποδοσφαίρου.

Η συνεδρίαση του Συμβουλίου της FIFA τον Οκτώβριο αναμένεται πλέον να αποτελέσει το επόμενο κρίσιμο επεισόδιο της αντιπαράθεσης, με αντικείμενο όχι μόνο τη διανομή δισεκατομμυρίων δολαρίων, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται οι σημαντικότερες οικονομικές αποφάσεις στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.