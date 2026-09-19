ΗΠΑ: Εγκρίθηκε πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού ύψους 2,7 δισ. δολαρίων για την ενίσχυση της αεράμυνας της Ουκρανίας

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ενέκρινε την πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού στην Ουκρανία, συνολικής αξίας περίπου 2,7 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε αργά την Παρασκευή.
Η συμφωνία περιλαμβάνει αναβαθμίσεις και υποστήριξη για την ενίσχυση των δυνατοτήτων ανάπτυξης της ουκρανικής αεράμυνας, καθώς και τον απαραίτητο εξοπλισμό και τις σχετικές υπηρεσίες.
Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών υποστηρίζει ότι η προτεινόμενη πώληση δεν θα μεταβάλει τη βασική στρατιωτική ισορροπία στην περιοχή.
The U.S. State Department has approved a possible $2.68 billion sale of air defense equipment and support to Ukraine.
The package includes extended-range air defense systems, mobile launchers, counter-drone radars, spare parts, software and technical support.
Ukraine would… pic.twitter.com/QV6LPIndKn
— Clash Report (@clashreport) September 19, 2026