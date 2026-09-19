ΗΠΑ: Εγκρίθηκε πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού ύψους 2,7 δισ. δολαρίων για την ενίσχυση της αεράμυνας της Ουκρανίας

Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ενέκρινε την πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού ύψους περίπου 2,7 δισ. δολαρίων στην Ουκρανία, με σκοπό την ενίσχυση των δυνατοτήτων της αεράμυνάς της. Η συμφωνία, που ανακοινώθηκε αργά την Παρασκευή, υποστηρίζεται ότι δεν θα μεταβάλει τη βασική στρατιωτική ισορροπία στην περιοχή.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ενέκρινε την πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού στην Ουκρανία, συνολικής αξίας περίπου 2,7 δισ. δολαρίων.
  • Η συμφωνία περιλαμβάνει αναβαθμίσεις και υποστήριξη για την ενίσχυση των δυνατοτήτων ανάπτυξης της ουκρανικής αεράμυνας.
  • Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών υποστηρίζει ότι η προτεινόμενη πώληση δεν θα μεταβάλει τη βασική στρατιωτική ισορροπία στην περιοχή.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ενέκρινε την πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού στην Ουκρανία, συνολικής αξίας περίπου 2,7 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε αργά την Παρασκευή.

Η συμφωνία περιλαμβάνει αναβαθμίσεις και υποστήριξη για την ενίσχυση των δυνατοτήτων ανάπτυξης της ουκρανικής αεράμυνας, καθώς και τον απαραίτητο εξοπλισμό και τις σχετικές υπηρεσίες.

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών υποστηρίζει ότι η προτεινόμενη πώληση δεν θα μεταβάλει τη βασική στρατιωτική ισορροπία στην περιοχή.

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