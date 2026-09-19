ΗΠΑ: Εγκρίθηκε πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού ύψους 2,7 δισ. δολαρίων για την ενίσχυση της αεράμυνας της Ουκρανίας

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Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ενέκρινε την πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού στην Ουκρανία, συνολικής αξίας περίπου 2,7 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε αργά την Παρασκευή.

Η συμφωνία περιλαμβάνει αναβαθμίσεις και υποστήριξη για την ενίσχυση των δυνατοτήτων ανάπτυξης της ουκρανικής αεράμυνας, καθώς και τον απαραίτητο εξοπλισμό και τις σχετικές υπηρεσίες.

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών υποστηρίζει ότι η προτεινόμενη πώληση δεν θα μεταβάλει τη βασική στρατιωτική ισορροπία στην περιοχή.