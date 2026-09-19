Συνάντηση Τραμπ-Ροδρίγκες στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ – Στο επίκεντρο οι σχέσεις ΗΠΑ-Βενεζουέλας

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Συνάντηση με την υπηρεσιακή πρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες, αναμένεται να έχει την Τρίτη ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με τον μόνιμο αντιπρόσωπο των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Μάικ Γουόλτς.

Η συνάντηση πραγματοποιείται εν μέσω της νέας αμερικανικής πολιτικής απέναντι στη Βενεζουέλα και των σχεδίων της Ουάσινγκτον για την αξιοποίηση των ενεργειακών πόρων της χώρας.

Στο επίκεντρο η ενέργεια

Μετά την αιχμαλώτιση του πρώην προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, σε στρατιωτική επιχείρηση στο Καράκας πριν από εννέα μήνες, ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι επιδιώκει την ενίσχυση της αμερικανικής εμπλοκής στον ενεργειακό τομέα της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας, Κρις Ράιτ, έχει επισκεφθεί το Καράκας, ενώ ο Τραμπ έχει αναφερθεί σε διμερή συμφωνία που, σύμφωνα με τον ίδιο, παρέχει στην Ουάσινγκτον σημαντικό ρόλο στην αξιοποίηση των πετρελαϊκών αποθεμάτων της Βενεζουέλας.

Το πρόγραμμα του Τραμπ στον ΟΗΕ

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να εκφωνήσει την Τρίτη ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τον Μάικ Γουόλτς, θα συναντηθεί με τον Βρετανό πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ, ενώ στο πρόγραμμά του περιλαμβάνονται επίσης συνομιλίες με την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, και συνάντηση με ηγέτες των χωρών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου.

Η επικείμενη συνάντηση Τραμπ – Ροδρίγκες είχε γίνει γνωστή και μέσω δημοσιεύματος του αμερικανικού ειδησεογραφικού ιστοτόπου Axios, το οποίο επικαλείτο πηγές με γνώση των σχεδιασμών.