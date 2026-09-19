Υεμένη: «Δεν είμαστε διαπραγματευτικό χαρτί του Ιράν», λέει η υπουργός Εξωτερικών

«Η Υεμένη δεν αποτελεί διαπραγματευτικό χαρτί για κανέναν», δήλωσε η υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Αφράχ αλ-Ζούμπα, σε συνέντευξή της στο ρωσικό πρακτορείο Sputnik, με φόντο την κλιμακούμενη ένταση μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών.
Η ίδια υπογράμμισε ότι η Υεμένη δεν μπορεί να χρησιμοποιείται «για την αντιστάθμιση απωλειών αλλού, ως πεδίο διευθέτησης διαφορών ή ως διαπραγματευτικό χαρτί από οποιαδήποτε περιφερειακή δύναμη για τη βελτίωση της διαπραγματευτικής της θέσης».
Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, το υπουργείο Εξωτερικών της Υεμένης αναφέρθηκε ευθέως στο Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη επιδιώκει να αξιοποιήσει την κατάσταση στην Υεμένη για να ενισχύσει τη διαπραγματευτική της θέση, την ώρα που η σύγκρουση με την Ουάσινγκτον συνεχίζεται και οι σχετικές διαπραγματεύσεις έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο.
وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين @afrah_alzouba تؤكد أن #اليمن ليس ورقة إيرانية للتفاوض، وأن مستقبله يقرره اليمنيون عبر دولتهم ومسارهم الوطني، مشدّدةً على أن استعادة الدولة ركيزةٌ لأمن المنطقة وحماية الملاحة الدولية، وذلك خلال حديثها مع وكالة @sputnik_ar الروسية، تناولت فيه تصعيد… pic.twitter.com/iAF9Rl6Xf9
— وزارة خارجية الجمهورية اليمنية (@yemen_mofa) September 18, 2026
Στο επίκεντρο η Ερυθρά Θάλασσα
Η υπουργός Εξωτερικών συνέδεσε παράλληλα την αποκατάσταση της κρατικής εξουσίας στην Υεμένη με την περιφερειακή ασφάλεια και την προστασία της διεθνούς ναυσιπλοΐας.
Η δήλωση έρχεται καθώς οι Χούθι διατηρούν παρουσία και ελέγχουν περιοχές κατά μήκος των ακτών της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα, περιοχή στρατηγικής σημασίας για τη διεθνή ναυσιπλοΐα.
Τέλος, η Αφράχ αλ-Ζούμπα τόνισε ότι η «αποκατάσταση του κράτους» αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την ενίσχυση της περιφερειακής ασφάλειας και τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας.