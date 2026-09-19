Τραμπ: Νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας και δασμοί έως 100% σε χώρες που αγοράζουν ρωσική ενέργεια

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε νομοθεσία που επιβάλλει νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας και δίνει τη δυνατότητα επιβολής δασμών έως 100% σε χώρες που αγοράζουν ρωσική ενέργεια, με στόχο τον περιορισμό των εσόδων της Ρωσίας για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η νομοθεσία, η οποία δίνει στον Αμερικανό πρόεδρο ευρεία εξουσία στην εφαρμογή των μέτρων, είχε εγκριθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία, παρά τις αντιρρήσεις Δημοκρατικών βουλευτών για την υπερβολική διακριτική ευχέρεια που παρέχει στον πρόεδρο.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε νομοθεσία που προβλέπει νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας και δασμούς έως 100% σε χώρες που αγοράζουν ρωσική ενέργεια.
  • Ο νόμος προβλέπει νέες κυρώσεις σε βάρος Ρώσων πολιτικών και στρατιωτικών αξιωματούχων, ξένων δικτύων και του ρωσικού «σκιώδους στόλου» δεξαμενόπλοιων.
  • Η νομοθεσία δίνει στον Αμερικανό πρόεδρο ευρεία εξουσία ως προς την εφαρμογή των μέτρων, μεταξύ άλλων για την επιβολή δασμών έως και 100% σε χώρες που αγοράζουν ρωσική ενέργεια.

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Νομοθεσία που προβλέπει νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας και παρέχει στον Αμερικανό πρόεδρο τη δυνατότητα να επιβάλει πρόσθετους δασμούς σε χώρες που συνεχίζουν να αγοράζουν ρωσική ενέργεια υπέγραψε την Παρασκευή ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπέγραψε το νομοσχέδιο, δύο ημέρες μετά την έγκρισή του από τη Βουλή των Αντιπροσώπων με 262 ψήφους υπέρ και 159 κατά.Η νομοθεσία είχε προηγουμένως εγκριθεί από τη Γερουσία.

Στο στόχαστρο η ρωσική ενέργεια

Ο νόμος προβλέπει νέες κυρώσεις σε βάρος Ρώσων πολιτικών και στρατιωτικών αξιωματούχων, καθώς και ξένων δικτύων που, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, συμβάλλουν στην προμήθεια υλικού προς τη Ρωσία ή στην παράκαμψη των υφιστάμενων κυρώσεων.

Παράλληλα, στο στόχαστρο τίθεται ο ρωσικός «σκιώδης στόλος» δεξαμενόπλοιων, μέσω του οποίου η Μόσχα συνεχίζει να μεταφέρει πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές παρά τους περιορισμούς στις εξαγωγές της.

Η νομοθεσία αποσκοπεί επίσης στον περιορισμό των εσόδων της Ρωσίας από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, τα οποία αποτελούν σημαντική πηγή χρηματοδότησης του πολέμου στην Ουκρανία.

Δασμοί έως 100% σε αγοραστές ρωσικής ενέργειας

Ο νόμος παρέχει στον Τραμπ ευρεία εξουσία ως προς την εφαρμογή των μέτρων, μεταξύ άλλων σχετικά με τις χώρες στις οποίες μπορούν να επιβληθούν πρόσθετοι δασμοί και το ύψος τους.

Μεταξύ άλλων, προβλέπει τη δυνατότητα επιβολής δασμών έως και 100% σε χώρες που αγοράζουν ρωσική ενέργεια, καθώς και σε κράτη που, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, βοηθούν τη Μόσχα να παρακάμπτει τις κυρώσεις.

Η διάταξη αυτή μπορεί να επηρεάσει σημαντικούς αγοραστές ρωσικής ενέργειας, μεταξύ των οποίων η Κίνα.

Ευρεία εξουσία στον Τραμπ

Η νομοθεσία δίνει επίσης στον Αμερικανό πρόεδρο σημαντικό περιθώριο ως προς την εφαρμογή των κυρώσεων, καθώς του επιτρέπει να αποφασίζει σε ποιες χώρες θα επιβληθούν μέτρα και υπό ποιες προϋποθέσεις ορισμένες κυρώσεις μπορούν να αρθούν.

Η διευρυμένη αυτή εξουσία αποτέλεσε αντικείμενο αντιπαράθεσης στο Κογκρέσο. Δημοκρατικοί βουλευτές εξέφρασαν αντιρρήσεις, υποστηρίζοντας ότι το νομοσχέδιο παρέχει στον πρόεδρο υπερβολικά μεγάλη διακριτική ευχέρεια, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την επιβολή δασμών.

Η νομοθεσία φέρει το όνομα του Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκρέιχαμ, ο οποίος απεβίωσε τον Ιούλιο.

Η υιοθέτηση του νέου πλαισίου έρχεται μετά την αλλαγή στάσης της κυβέρνησης Τραμπ απέναντι στην επιβολή πρόσθετων κυρώσεων στη Ρωσία, καθώς οι αμερικανικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία δεν έχουν μέχρι στιγμής οδηγήσει σε συμφωνία.

Με πληροφορίες από: Guardian

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