Τραμπ: Νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας και δασμοί έως 100% σε χώρες που αγοράζουν ρωσική ενέργεια

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Νομοθεσία που προβλέπει νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας και παρέχει στον Αμερικανό πρόεδρο τη δυνατότητα να επιβάλει πρόσθετους δασμούς σε χώρες που συνεχίζουν να αγοράζουν ρωσική ενέργεια υπέγραψε την Παρασκευή ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπέγραψε το νομοσχέδιο, δύο ημέρες μετά την έγκρισή του από τη Βουλή των Αντιπροσώπων με 262 ψήφους υπέρ και 159 κατά.Η νομοθεσία είχε προηγουμένως εγκριθεί από τη Γερουσία.

Στο στόχαστρο η ρωσική ενέργεια

Ο νόμος προβλέπει νέες κυρώσεις σε βάρος Ρώσων πολιτικών και στρατιωτικών αξιωματούχων, καθώς και ξένων δικτύων που, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, συμβάλλουν στην προμήθεια υλικού προς τη Ρωσία ή στην παράκαμψη των υφιστάμενων κυρώσεων.

Παράλληλα, στο στόχαστρο τίθεται ο ρωσικός «σκιώδης στόλος» δεξαμενόπλοιων, μέσω του οποίου η Μόσχα συνεχίζει να μεταφέρει πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές παρά τους περιορισμούς στις εξαγωγές της.

Η νομοθεσία αποσκοπεί επίσης στον περιορισμό των εσόδων της Ρωσίας από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, τα οποία αποτελούν σημαντική πηγή χρηματοδότησης του πολέμου στην Ουκρανία.

President Trump signed into law a sweeping sanctions package targeting Russian officials and key pillars of its economy that is meant to punish and pressure Moscow for its ongoing war against Ukraine. The measure was a final legacy item for the late Sen. Lindsey Graham.… — The Associated Press (@AP) September 18, 2026

Δασμοί έως 100% σε αγοραστές ρωσικής ενέργειας

Ο νόμος παρέχει στον Τραμπ ευρεία εξουσία ως προς την εφαρμογή των μέτρων, μεταξύ άλλων σχετικά με τις χώρες στις οποίες μπορούν να επιβληθούν πρόσθετοι δασμοί και το ύψος τους.

Μεταξύ άλλων, προβλέπει τη δυνατότητα επιβολής δασμών έως και 100% σε χώρες που αγοράζουν ρωσική ενέργεια, καθώς και σε κράτη που, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, βοηθούν τη Μόσχα να παρακάμπτει τις κυρώσεις.

Η διάταξη αυτή μπορεί να επηρεάσει σημαντικούς αγοραστές ρωσικής ενέργειας, μεταξύ των οποίων η Κίνα.

Ευρεία εξουσία στον Τραμπ

Η νομοθεσία δίνει επίσης στον Αμερικανό πρόεδρο σημαντικό περιθώριο ως προς την εφαρμογή των κυρώσεων, καθώς του επιτρέπει να αποφασίζει σε ποιες χώρες θα επιβληθούν μέτρα και υπό ποιες προϋποθέσεις ορισμένες κυρώσεις μπορούν να αρθούν.

Η διευρυμένη αυτή εξουσία αποτέλεσε αντικείμενο αντιπαράθεσης στο Κογκρέσο. Δημοκρατικοί βουλευτές εξέφρασαν αντιρρήσεις, υποστηρίζοντας ότι το νομοσχέδιο παρέχει στον πρόεδρο υπερβολικά μεγάλη διακριτική ευχέρεια, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την επιβολή δασμών.

Η νομοθεσία φέρει το όνομα του Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκρέιχαμ, ο οποίος απεβίωσε τον Ιούλιο.

Η υιοθέτηση του νέου πλαισίου έρχεται μετά την αλλαγή στάσης της κυβέρνησης Τραμπ απέναντι στην επιβολή πρόσθετων κυρώσεων στη Ρωσία, καθώς οι αμερικανικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία δεν έχουν μέχρι στιγμής οδηγήσει σε συμφωνία.

Με πληροφορίες από: Guardian