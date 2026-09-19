Φάνης Μουρατίδης: Οι προτάσεις από το εξωτερικό μετά το Maestro και η νέα τηλεοπτική πρόκληση

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Με αφορμή τα νέα επαγγελματικά του βήματα, ο Φάνης Μουρατίδης μίλησε στην Κορύνα Μανταγάρη και το ένθετο Real Life για την πορεία του στην υποκριτική, την παρουσίαση και τις νέες προκλήσεις που έχει επιλέξει να αναλάβει.

Ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στις προτάσεις που δέχθηκε μετά την επιτυχία του Maestro, αλλά και στη διαφορετική κατεύθυνση που έχει πάρει τα τελευταία χρόνια η επαγγελματική του δραστηριότητα, διευρύνοντας την παρουσία του στην τηλεόραση.

Η επιτυχία της σειράς Maestro έφερε, όπως αποκάλυψε, προτάσεις για συνεργασίες στο εξωτερικό. Ωστόσο, όπως εξήγησε, η πραγματοποίηση ενός τέτοιου εγχειρήματος δεν είναι πλέον τόσο εύκολη, καθώς οι επαγγελματικές και προσωπικές του υποχρεώσεις περιορίζουν την ευελιξία του.

«Ναι, είχα προτάσεις. Στη δική μου ηλικία, όμως, είναι δύσκολο να συμβεί κάτι τέτοιο, γιατί απαιτεί ελευθερία και ευελιξία. Δεν μπορώ αν με πάρει κάποιος αύριο τηλέφωνο και μου πει “έλα να κάνεις μια ταινία στην Αλαμπάμα”, να φύγω αμέσως. Έχω υποχρεώσεις. Αν ήμουν 35, δεν θα το συζητούσα αλλά τώρα, στα 50 plus, είναι πιο δύσκολο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Φάνης Μουρατίδης σημείωσε παράλληλα ότι δεν περιορίζει πλέον την επαγγελματική του δραστηριότητα στην υποκριτική. «Αυτό το διάστημα δουλεύω σε μια σειρά ντοκιμαντέρ για τον ΣΚΑΪ και τον ΣΕΒ, με αντικείμενο την ελληνική βιομηχανία», ανέφερε.

Ο ηθοποιός μίλησε και για τη διάθεση να δοκιμάζει διαφορετικά είδη και επαγγελματικούς ρόλους. Όπως ανέφερε, τα τελευταία χρόνια έχει ασχοληθεί με καθημερινή σειρά, τηλεοπτικές εκπομπές, ραδιόφωνο και διδασκαλία, ενώ δεν έχει ακόμη δοκιμαστεί στο μιούζικαλ.

«Δεν είχα κάνει ποτέ καθημερινή σειρά, την κάνω τώρα. Δεν έχω κάνει, επίσης, μιούζικαλ», σημείωσε, προσθέτοντας με χιουμοριστική διάθεση πως, αν καταφέρει να ασχοληθεί και με το μιούζικαλ, θα έχει καλύψει σχεδόν «ολόκληρη τη γκάμα» των διαφορετικών μορφών θεάτρου και τηλεόρασης.

«Αν κάνω και μιούζικαλ, θα έχω κλείσει ολόκληρη την γκάμα, όλα τα είδη θεάτρου, ραδιοφώνου, τηλεοπτικές εκπομπές, διδασκαλία. Δεν νομίζω ότι θα έχω αφήσει κάτι», κατέληξε ο ηθοποιός.