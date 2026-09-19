Κάμερες στην Αττική: 5.785 βεβαιωμένες παραβάσεις σε τέσσερις μήνες – Ποια παράβαση κάνουν συχνότερα οι οδηγοί

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Σημαντικό αριθμό παραβάσεων έχουν καταγράψει, κατά τους πρώτους μήνες λειτουργίας τους, οι κάμερες τεχνητής νοημοσύνης που έχουν τοποθετηθεί σε κεντρικά σημεία του οδικού δικτύου της Αττικής.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Star, κατά το πρώτο τετράμηνο λειτουργίας τους καταγράφηκαν συνολικά 5.785 βεβαιωμένες παραβάσεις, με την παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη να αποτελεί την συχνότερη παράβαση.

Σχεδόν οι μισές παραβάσεις για το κόκκινο

Με βάση τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, το 43,4% των παραβάσεων αφορούσε παραβίαση κόκκινου σηματοδότη.

Ακολούθησαν οι παραβάσεις που σχετίζονται με τη μη χρήση ζώνης ασφαλείας από τον οδηγό, οι οποίες αντιστοιχούν στο 21,1% του συνόλου, ενώ το 12,5% αφορούσε τη μη χρήση ζώνης από τον συνοδηγό.

Οι κάμερες έχουν τη δυνατότητα να καταγράφουν, μεταξύ άλλων, παραβιάσεις του ερυθρού σηματοδότη, υπερβάσεις ταχύτητας, μη χρήση ζώνης ασφαλείας και χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση.

Οι παραβάσεις μπροστά στην κάμερα

Το ρεπορτάζ του Star κατέγραψε, παράλληλα, τέσσερις παραβάσεις σε πραγματικό χρόνο μπροστά από την κάμερα: δύο για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, μία για μη χρήση ζώνης ασφαλείας και μία για παραβίαση σήματος.

Δείτε το βίντεο: