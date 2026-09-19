Βόρεια Κορέα: Η Κιμ Γιο Γιονγκ κατηγορεί τον ΔΟΑΕ για «δύο μέτρα και δύο σταθμά» – «Μη αναστρέψιμο το πυρηνικό μας πρόγραμμα»

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Για «δύο μέτρα και δύο σταθμά» κατηγόρησε τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) η Κιμ Γιο Γιονγκ, αδελφή και υψηλόβαθμο στέλεχος της ηγεσίας της Βόρειας Κορέας, μετά την υιοθέτηση ψηφίσματος του οργανισμού που επικρίνει το πυρηνικό πρόγραμμα της Πιονγιάνγκ.

«Η μεροληπτική στάση και τα δυο μέτρα και δυο σταθμά του ΔΟΑΕ αποτελούν τον θεμελιώδη παράγοντα που προκαλεί την κατάρρευση του διεθνούς μηχανισμού για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων», δήλωσε η Κιμ Γιο Τζονγκ, σύμφωνα με το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

Υποστήριξε επίσης ότι ο ΔΟΑΕ εθελοτυφλεί μπροστά στις ενέργειες των ΗΠΑ για διάδοση πυρηνικών όπλων και στο σχέδιο απόκτησης πυρηνικών υποβρυχίων από τη Νότια Κορέα.

Σε άλλη ανακοίνωση που μετέδωσε το KCNA, το υπουργείο Εξωτερικών της Βόρειας Κορέας υπογραμμίζει τον «μη αναστρέψιμο» χαρακτήρα του καθεστώτος της ως πυρηνικής δύναμης.