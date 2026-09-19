Βόρεια Κορέα: Η Κιμ Γιο Γιονγκ κατηγορεί τον ΔΟΑΕ για «δύο μέτρα και δύο σταθμά» – «Μη αναστρέψιμο το πυρηνικό μας πρόγραμμα»

Η Κιμ Γιο Γιονγκ, υψηλόβαθμο στέλεχος της Βόρειας Κορέας, κατηγόρησε τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) για «δύο μέτρα και δύο σταθμά» μετά την υιοθέτηση ψηφίσματος που επικρίνει το πυρηνικό πρόγραμμα της Πιονγιάνγκ. Το υπουργείο Εξωτερικών της Βόρειας Κορέας τόνισε επιπλέον τον «μη αναστρέψιμο» χαρακτήρα της χώρας ως πυρηνικής δύναμης.

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Βόρεια Κορέα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Κιμ Γιο Γιονγκ κατηγόρησε τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) για «δύο μέτρα και δύο σταθμά», μετά την υιοθέτηση ψηφίσματος που επικρίνει το πυρηνικό πρόγραμμα της Πιονγιάνγκ.
  • Υποστήριξε ότι «η μεροληπτική στάση και τα δυο μέτρα και δυο σταθμά του ΔΟΑΕ αποτελούν τον θεμελιώδη παράγοντα που προκαλεί την κατάρρευση του διεθνούς μηχανισμού για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων».
  • Το υπουργείο Εξωτερικών της Βόρειας Κορέας υπογράμμισε τον «μη αναστρέψιμο» χαρακτήρα του καθεστώτος της ως πυρηνικής δύναμης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Για «δύο μέτρα και δύο σταθμά» κατηγόρησε τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) η Κιμ Γιο Γιονγκ, αδελφή και υψηλόβαθμο στέλεχος της ηγεσίας της Βόρειας Κορέας, μετά την υιοθέτηση ψηφίσματος του οργανισμού που επικρίνει το πυρηνικό πρόγραμμα της Πιονγιάνγκ.

«Η μεροληπτική στάση και τα δυο μέτρα και δυο σταθμά του ΔΟΑΕ αποτελούν τον θεμελιώδη παράγοντα που προκαλεί την κατάρρευση του διεθνούς μηχανισμού για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων», δήλωσε η Κιμ Γιο Τζονγκ, σύμφωνα με το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

Υποστήριξε επίσης ότι ο ΔΟΑΕ εθελοτυφλεί μπροστά στις ενέργειες των ΗΠΑ για διάδοση πυρηνικών όπλων και στο σχέδιο απόκτησης πυρηνικών υποβρυχίων από τη Νότια Κορέα.

Σε άλλη ανακοίνωση που μετέδωσε το KCNA, το υπουργείο Εξωτερικών της Βόρειας Κορέας υπογραμμίζει τον «μη αναστρέψιμο» χαρακτήρα του καθεστώτος της ως πυρηνικής δύναμης.

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