Washington Post: Στον πόλεμο με το Ιράν έχουν σκοτωθεί περισσότεροι Αμερικανοί απ’ όσους παραδέχεται το Πεντάγωνο

Η εφημερίδα Washington Post υποστηρίζει ότι στον πόλεμο με το Ιράν έχουν σκοτωθεί περισσότεροι Αμερικανοί στρατιώτες απ’ όσους έχει παραδεχθεί δημοσίως το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ.

Το δημοσίευμα επικαλείται έξι Αμερικανούς αξιωματούχους που έχουν γνώση των εσωτερικών στοιχείων καταμέτρησης των θυμάτων του Πενταγώνου. Στον πόλεμο με το Ιράν έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 22 στρατιώτες, τέσσερις περισσότεροι απ’ όσους αναγράφονται στη δημόσια βάση δεδομένων του Πενταγώνου, λέει η εφημερίδα επικαλούμενη πέντε από αυτούς τους αξιωματούχους— τέσσερις περισσότεροι από ό,τι εμφανίζεται στη δημόσια βάση δεδομένων του Πενταγώνου, γνωστή ως «Σύστημα Ανάλυσης Απωλειών Άμυνας» (Defense Casualty Analysis System, DCAS).

Ένας έκτος αξιωματούχος, ο οποίος, όπως και οι άλλοι, μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσει τα στοιχεία, ανέφερε ότι 23 στρατιωτικοί έχουν χάσει τη ζωή τους από τις 28 Φεβρουαρίου, όταν η κυβέρνηση Τραμπ, σε συνεργασία με το Ισραήλ, ξεκίνησε τον πόλεμο με το Ιράν. Δεν συνδέονται άμεσα με τη σύγκρουση όλοι οι θάνατοι που δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, αλλά αφορούν αμερικανικό προσωπικό που βρισκόταν στη Μέση Ανατολή εν μέσω των συνεχιζόμενων εχθροπραξιών, ανέφερε το εν λόγω πρόσωπο.

Επιπλέον, όπως ανέφερε ο αξιωματούχος, τρεις Αμερικανοί εργολάβοι που δραστηριοποιούνταν στην περιοχή έχουν χάσει τη ζωή τους από την έναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων.

Μέχρι την Παρασκευή, η βάση δεδομένων DCAS του Πενταγώνου καταγράφει 18 θανάτους Αμερικανών στρατιωτικών, συμπεριλαμβανομένων των θανάτων που προκλήθηκαν από εχθρικές και μη εχθρικές ενέργειες από την αρχή της σύγκρουσης με το Ιράν.

Οι λεπτομέρειες σχετικά με τους θανάτους που δεν έχουν δημοσιοποιηθεί — συμπεριλαμβανομένης της ταυτότητας των στρατιωτικών, καθώς και του πότε, πώς και πού έχασαν τη ζωή τους — παραμένουν ασαφείς. Αξιωματούχοι που έχουν γνώση του υψηλότερου αριθμού θυμάτων εξέφρασαν την απογοήτευσή τους για το γεγονός ότι οι επιπλέον απώλειες ζωών δεν αντικατοπτρίζονται στη δημόσια πύλη του Πενταγώνου για τα θύματα.

Σύμφωνα με τη Washington Post, το Πεντάγωνο αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με τη διαφορά στα στοιχεία.